ЦСКА качественно пободался в Петербурге. «Зениту» не помогли даже попытки Соболева

Уже в первом туре после возобновления РПЛ нас ждал суперматч. Ведь в Петербург приехал ЦСКА. Оба клуба идут в лидирующей группе, правда, команду Марко Николича сложно назвать претендентом на золото. Однако зимой в ЦСКА проходила интересная трансформация: сербский тренер наигрывал ромб, который многие запомнили по «Локомотиву». У «Зенита» не ожидалось большой тактической революции, хоть зимой Сергей Семак тоже экспериментировал со схемами. В любом случае требовалось заместить ушедшего Клаудиньо. И первая встреча уже могла дать ответ на вопрос — получилось ли у петербуржцев безболезненно пережить уход лидера.

В составах оказалось достаточно сюрпризов. Главный преподнёс Семак, ведь самый дорогой новичок зимы в РПЛ Луис Энрике даже не попал в заявку. В клубе сообщили, что у игрока мышечное повреждение, которое он лечит ещё с финала Зимнего Кубка РПЛ. И пока играть бразилец не готов, несмотря на вызов в сборную на мартовские матчи. Плюс главный тренер «Зенита» выпустил трёх номинальных защитников. Но если Нино и Эракович действительно расположились в центре обороны, то Дркушич поднялся в опорную зону. Николич же продемонстрировал ромб, где распределились Обляков, Кисляк, Пьянич и Файзуллаев. А в атаке — Мусаев и Койта.

Однако пока болельщики разбирались в перестановках, зенитовцы создали первый хороший момент уже на второй минуте. Москвичи с самого начала убежали вперёд, разыгрывая аут. А вот вернуться не успели. В итоге Мостовой разогнал мяч и классной передачей вывел Глушенкова чуть ли не один на один с Акинфеевым. Но браво Игорю — уж очень здорово он среагировал на удар.

«Зенит» — ЦСКА Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Вообще, по первым минутам показалось, что хозяева готовы отдать мяч. И играть вторым номером. Видимо, опасный выход добавил уверенность в такой стратегии. На восьмой минуте у петербуржцев получилась ещё одна резкая атака: Мантуан продрался по флангу и сильно прострелил на Лусиано Гонду. Аргентинец подставил ногу, но мяч полетел выше ворот.

Вскоре момент наконец-то появился у ЦСКА: Пьянич хорошо бил с 25 метров, однако Латышонок был надёжен. А потом ещё один шанс упустил Лусиано. Скорости в матче действительно были высоки. Но количество моментов никак не трансформировалось в голы. На 32-й минуте гости уже были обязаны открыть счёт: Латышонка выключили из игры после столкновения, однако Койта попал в Эраковича, расположившегося перед пустыми воротами.

В первом тайме голов мы так и не увидели, а в перерыве тренеры обошлись без замен. Но, вероятно, всё же попросили команды играть более организованно. Поэтому после перерыва моментов сразу же стало куда меньше.

«Зенит» — ЦСКА Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

ЦСКА чуть больше владел мячом. Однако это не приводило к опасным моментам. И постепенно игра перешла к центру поля. Показалось, что обе команды это устраивает. Темп потихоньку стал падать, но тренеры попытались оживить игру заменами. Выходило так себе. Семак даже перешёл на 4-4-2 на последние 20 минут, тем не менее у Питера так и не получилось организовать адекватный навал. Хоть команда к этому явно стремилась, ведь на последние минуты появился даже Соболев — и дважды пытался заработать пенальти. Судья не впечатлился.

Семак и Николич много эмоционировали из-за судейских решений, однако всё бестолку. Ни одной команде так и не удалось забить хотя бы один мяч. И ничья — скорее справедливый итог.

«Зенит» временно вышел на первое место в РПЛ. Но всё до матча «Краснодара». ЦСКА же остался шестым.