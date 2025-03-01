«Краснодар» потерял и очки, и капитана. Ещё одна ничья в пользу «Спартака»

После ничьей «Зенита» отличная возможность оказалась у «Краснодара», который мог выйти на чистое первое место по набранным очкам. Однако «Крылья Советов» не позволили этого сделать и выдали достойный матч, несмотря на все проблемы вокруг клуба.

У «Краснодара» в заявку на встречу не попали заболевший Петров и Тормена, который получил небольшое повреждение. Ну а Кастаньо остался на скамейке из-за скорого трансфера в «Ривер Плейт». У «Крыльев» были свои потери этой зимой — команду покинули латиноамериканцы Гарре, Мендес и Ороско. Правда, в отличие от краснодарцев, у Самары были трансферы на вход. И если Гагнидзе пока не может играть из-за травмы, то Зиньковский вышел в основе.

«Краснодар» сразу забрал владение мячом, но за первый тайм не создал ни одного действительно опасного момента. Часто старался обострять Сперцян, однако его передачи не всегда доходили до партнёров. И вроде игра шла на половине поля «Крыльев», но опаснее атаковали как раз гости.

На 20-й минуте после прострела Зиньковского на опережение сыграл Дмитриев, за которым не уследил Оласа. А на 39-й минуте «Крылья» открыли счёт — отличился Олейников, однако основная заслуга в этом голе осталась за Сергеевым. Нападающий сначала классно принял мяч на грудь, затем обвёл Косту и выдал идеальный ассист.

Голевая передача Сергеева Фото: Кадр из трансляции

Итог первого тайма: «Краснодар» владел мячом больше (69% против 31%), но меньше бил по воротам (пять ударов против семи). В перерыве «Краснодар» не стал делать замены и сравнял счёт уже в самом начале второго тайма. Батчи прострелил фактически с лицевой линии, и Са переправил мяч в ворота — 1:1.

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После этого «Краснодар» стал выглядеть увереннее. У Кордобы был отличный момент, чтобы вывести хозяев вперёд, но он с 13 метров пробил мимо. А в середине второго тайма произошло крайне неприятное событие для «Краснодара» — травму получил Сперцян после столкновения с Костанцей.

Капитан команды сразу показал, что ему требуется замена. Пришлось вынужденно выпускать Черникова и заканчивать матч без ключевого игрока в центре поля. Потеря Сперцяна чувствительна ещё и из-за лимита, потому что «Краснодар» играет с максимальным количеством легионеров.

Столкновение Сперцяна с Костанцей Фото: Кадр из трансляции

В концовке характер игры был достаточно явным. «Краснодар» давил, а «Крылья» старались удержать ничью и особо никуда не торопились. В отличие от первого тайма, игровое преимущество хозяев было весьма ощутимым. Батчи с восьми метров вполне мог забить победный гол, но не попал по воротам. На 88-й минуте «Краснодар» забил-таки второй мяч, однако арбитры обнаружили вполне очевидный офсайд у Кордобы.

В конце матча хозяева освежили атаку, выпустив Козлова и Смолова, тем не менее забить так и не смогли. Причём «Краснодар» даже едва не пропустил в компенсированное время — Гальдамес бил по воротам с четырёх метров, но спас Агкацев. Поле этой ничьей команда Мусаева вернулась на первое место в таблице, однако при равенстве очков с «Зенитом» опережает его лишь по дополнительным показателям. А если «Спартак» на следующий день победит дома «Оренбург», то сразу у трёх лидирующих команд будет по 40 очков.