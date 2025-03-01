Это точно «Интер»? Забили чумовой гол со штрафного в чемпионском матче, а потом — всё

Битва лидеров Серии А получилась очень эмоциональной и завершилась вничью – «Интер» сохранил преимущество в одно очко над «Наполи».

Этот матч напоминал классический кубковый финал. Осторожная игра при счёте 0:0 и в то же время очень интенсивная. Обе команды действовали по схеме 3-5-2, а полузащитники играли один в один и висели на ногах друг у друга. Было много стыков, фолов – иногда судья Даниэле Довери жалел нарушавших правила и не давал жёлтую карточку, видимо, чтобы снизить к минимуму риск раннего удаления. Коса нашла на камень, поэтому мяч застрял между штрафными.

Игре команд Антонио Конте и Симоне Индзаги не хватало главного – ударов по воротам и опасных моментов. Не было даже касаний мяча в чужой штрафной. Прошло почти полтайма, прежде чем случилось первое (Гилмора из «Наполи»). Тем не менее на 22-й минуте чемпионский класс показал «Интер». Ещё до гола Димарко со штрафного рефери мог назначить пенальти в ворота хозяев, когда Мактоминей, как показалось, въехал рукой по лицу Думфрису. Вот только судейское решение совсем ненадолго отсрочило взятие ворот неаполитанцев.

Игроки «Интера» празднуют гол Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Гол Димарко – настоящий шедевр. Левый латераль идеально исполнил удар со стандарта, положив мяч почти в самую девятку. Мерет не стал даже прыгать, потому что не имел никаких шансов на сейв. Федерико обвёл стенку, которая должна была закрывать правый от вратаря верхний угол. Больше «Интер» до перерыва в створ не бил.

Команда Конте и вовсе ни разу не попала в створ за 45+ минут. Но всё же была близка к тому, чтобы отыграться. Однажды мяч нашёл руку Думфриса в штрафной «Интера» – арбитр, вероятно, решил, что одного гола со стандарта за тайм достаточно. Потом два голевых момента загубил Лукаку. Хотя Ромелу здорово открывался в этих эпизодах. В первом эпизоде центрфорвард дал маху, пробивая с лёта, а во втором его удар заблокировал в крутейшем подкате Бастони. Голкипер Риера благодарил своего защитника – действительно защитил ворота.

После перерыва стартовое давление «Наполи» привело к серии угловых. Однако команда Конте ничего не выжала из своих стандартов. Затем Индзаги принял неожиданное решение – после замены Димарко «Интер» перестроился на 4-4-2. По ситуации за контроль ширины в обороне отвечал переместившийся на позицию левого полузащитника Мхитарян. Впрочем, это продлилось недолго и, вероятно, не дало того эффекта, на который рассчитывал тренер. Вскоре налево ушёл Думфрис, а правый фланг закрывал Павар.

«Интер» попробовал сбить темп владением, немного покатал мяч под свист трибун. Но в остальном «нерадзурри» откровенно сушили игру, сидя глубоко в обороне. Чемпион Италии почти отказался от контратак. Однако и «Наполи» создавал минимум остроты. За полтайма запомнился только эпизод, когда Мактоминей зарядил с подбора – тут и сменщик Зоммера наконец смог показать класс, сделав непростой сейв.

Игроки «Наполи» празднуют гол Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Команда Индзаги очень хорошо защищалась. Атакующие игроки «Наполи» не встречались с мячом на ударных позициях. Но, заблудившись в трёх соснах (крепкие центрбеки «Интера» снимали всё!), хозяева всё же нашли выход на 87-й минуте. В ходе голевой атаки Мактоминей зацепился за мяч в левом полуфланге, Лоботка доставил его в штрафную, а свежий датчанин Биллинг пробил Риеру со второй попытки – это его первый гол в Серии А. Между тем испанский вратарь впервые пропустил за «Интер».

Если кто-то скажет, что «Интер» не заслужил победы, то с этим мнением будет трудно поспорить. Вторую половину «Наполи» выиграл по ударам нокаутом – 12:0. Однако Индзаги, вне всяких сомнений, воспринял сегодняшнюю ничью как поражение.