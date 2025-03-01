Сенсационное поражение «Реала»! Команду Анчелотти наказал её бывший игрок

«Реал» абсолютно заслуженно уступил на выезде «Бетису». Что особенно больно для болельщиков действующего чемпиона Ла Лиги, решающую роль в этом сыграл Иско. И эмоций он скрывать не стал.

Анчелотти не слишком-то поменял состав по сравнению с предыдущим туром, тем более ближайший резерв проявил себя в кубковой игре с «Сосьедадом». Разве что Рюдигер сменил Асенсио. Главная же новость для «Бетиса» — выход Антони, чью дисквалификацию аннулировал испанский КДК. Мадридцы встретили новость недовольством. Оно и понятно: бразилец ожил в Испании и за шесть встреч оформил 3+2.

Впрочем, можно было не волноваться — Антони на сей раз проявил себя не так ярко. Солировали другие герои. Поначалу таковым был избавившийся от проблем с зубной болью Мбаппе. Именно Килиан сконструировал блестящую трёхходовку на 10-й минуте, обрезав нескольких оппонентов проникающей передачей на левый край штрафной. Менди осталось только покатить вдоль ворот (спасибо, что не пожадничал), а Браиму — попасть в пустые. Чтобы потом отпраздновать забитый мяч в стиле сначала Мухина из ЦСКА (взмахивая руками), а потом и Антони (как бы показывая когти).

Любопытно, что во время атаки случилось 19 точных пасов подряд. Настоящий Раскат Раскатович и самая длинная голевая комбинация мадридцев в сезоне. Кто ж знал, что дальше всё максимально перевернётся.

Браим Диас Фото: Irina R. Hipolito/Getty Images

«Бетис» искал моменты и никак не мог их найти, испытывая проблемы с креативом в финальной стадии. Пока на 34-й минуте Иско не подал с углового, а Кардозо не отклеился от опекунов и не выпрыгнул выше всех.

Севильцы не успокоились, всё больше и больше владея мячом и нагружая чужую оборону. В то время как мадридцы отбивались и неточными передачами то и дело руинили потенциальные контрвыпады. Временами казалось, что команды незаметно поменялись формой. Уже в добавленное к первому тайму время связка Иско — Кардозо должна была повторить пройденное, ещё и рикошет от Тчуамени помог. Только вот феноменальная реакция Куртуа позволила «Реалу» уйти на перерыв при равном счёте.

В самом дебюте второй половины Мбаппе загубил выход «два в два» — полез в дриблинг и нарвался на идеальный подкат Бартры. Зато контратака «Бетиса» получилась куда более успешной. Хесус поймал передачу Иско, нашёл свободный коридор, прорвался в штрафную мадридцев и дождался фола от Рюдигера. Сам же Иско с пенальти бывшую команду прощать не стал и сильно пробил в левый от себя угол, отпраздновав с широченной улыбкой и большой радостью. Заодно и кинувшись к рекламным щитам, за которыми его ждала любимая.

Иско празднует гол «Реалу» Фото: Fran Santiago/Getty Images

Анчелотти поменял Диаса и получившего жёлтую Алабу на Гюлера и Камавинга, чтобы Тчуамени ушёл в центр защиты. Не помогло. «Реал» сбивался на бесполезную игру в забросы для верховой борьбы, словно за него до сих пор выступают Криштиану, Бензема или ван Нистелрой. При этом Антони вывел на дуэль с Куртуа Эрнандеса, и тот лишь чудом не попал в дальний угол. Выход Эндрика вместо Мбаппе тоже ничего не изменил.

Финальное соотношение ударов по воротам — 18:9. Угловых — 9:2. Ожидаемых голов — 2,07 xG на 1,15. Всё — в пользу «Бетиса». У «Атлетико» и «Барселоны», конечно, в этом туре тоже серьёзные испытания — с «Атлетиком» и «Сосьедадом» соответственно. Фавориты вполне могут потерять очки и там. Но нужно в первую очередь смотреть на себя, а сегодня мадридская атака, за исключением голевого разгона, смотрелась безумно блёкло и ошибалась на уровне команды из Сегунды.