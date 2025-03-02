ЦСКА провернул трансфер после закрытия окна по хитрой схеме. Как всё сделали и кого берут?

ЦСКА подписывает новичка после закрытия зимнего трансферного окна. Армейцы нашли замену Саше Зделару, проданному «Зениту», в Аргентине — это опорный полузащитник «Ривер Плейт» Родриго Вильягра. 24-летний игрок уже отправился в Москву для прохождения медосмотра.

О завершении переговоров ЦСКА по Вильягре рассказали ещё в конце февраля журналисты Сезар Луис Мерло и Себастьян Срур. По данным источников, армейцы выкупят 50% прав на полузащитника за $ 4 млн плюс $ 1 млн бонусами. Но, по информации «Чемпионата», трансфер обойдётся ЦСКА в € 5 млн.

Ранее сообщалось, что Родриго предлагали «Спартаку», однако красно-белые отказались от игрока. ЦСКА, как утверждал в феврале инсайдер Герман Грова, тоже был настроен максимум на аренду Вильягры. Теперь же речь идёт о полноценном трансфере, который фактически подтвердил на днях генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

Роман Бабаев генеральный директор ЦСКА «Вильягра действительно есть в расширенном списке. Больше пока сказать не могу. Возможен ли этот переход с точки зрения регламента? Насколько мне известно, да. Но давайте наберёмся терпения и посмотрим, как будут развиваться события».

Вильягра отыграл за «Ривер Плейт» всего год. В феврале 2024-го клуб из Буэнос-Айреса приобрёл полузащитника у «Тальереса», заплатив серьёзные деньги — сумму, равную € 11 млн (по данным Transfermarkt). Этот трансфер стал третьим по стоимости за всю историю «Ривер Плейт». Дороже покупали только Николаса де ла Круса и Лукаса Пратто. К слову, в топ-4 входит ещё возвращение Эсекьеля Барко из «Атланты Юнайтед» за € 10 млн.

Однако поначалу Вильягра довольствовался лишь ролью запасного в «Ривер Плейт». Только в последних 10 турах чемпионата стабильно выходил в основе. В итоге в сезоне-2024 Родриго стал 12-м в команде по сыгранному времени в аргентинской лиге (995 минут). Он выигрывал всего 47% единоборств и вошёл в тройку по совершённым фолам (22). Из более позитивной статистики можно выделить присутствие Вильягры в топ-4 по отборам (25). А в Кубке Либертадорес, где Родриго оказался 13-м по проведённому на поле времени, полузащитник попал в тройку лучших у «Ривер Плейт» по перехватам (9).

В «Тальересе» Вильягра был намного более ценной фигурой. Родриго можно назвать классическим опорным полузащитником — он хорош в роли волнореза, который играет близко к центральным защитникам и не особо поддерживает атаку. Вильягра вынослив, цепок, достаточно силён физически, обладает неплохим средним пасом. В общем, по-хорошему предсказуем. Будет «таскать рояль» за теми, кто хочет на нём играть — Иваном Обляковым, Аббосбеком Файзуллаевым и Миралемом Пьяничем.

Родриго Вильягра в матче за «Ривер Плейт» Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Его не бросающиеся в глаза сильные качества ценили ещё на молодёжном уровне — Вильягра вызывался в сборные Аргентины U20 и U23. До «Ривер Плейт» и «Тальереса» Родриго выступал за родной «Росарио Сентраль». Интересно, что у опорного полузащитника до сих пор нет голов в профессиональной карьере: за эти три команды он сыграл 192 матча и из результативных действий набрал только шесть голевых передач.

Как же ЦСКА сможет заявить Вильягру на этот сезон? Ответ прост: армейцы оформят трансфер аргентинца как свободного агента. Регламент позволяет сделать это в течение двух недель после закрытия трансферного окна. Следовательно, несколько дней у московского клуба есть.

Дело в том, что Вильягра, как писала La Pagina Millionaria, ещё в январе расторг контракт с «Ривер Плейт». Хотя официально об этом не объявили. Игрок должен был перейти в аргентинский «Эстудиантес»: известно, что связанный с этим клубом американский бизнесмен Фостер Джиллетт договорился о выкупе прав на Родриго за $ 11,7 млн. Но вот проблема — «Ривер Плейт» так и не дождался денег от Джиллетта. Вышел скандал. История была крайне запутанной, и даже появлялась информация, что ЦСКА якобы вёл переговоры с Foster Group, а не с клубом из Буэнос-Айреса. Как стало известно «Чемпионату», на самом деле Вильягра остался должен «Ривер Плейт» за разрыв контракта, а полученные от армейцев средства погасят его.

К слову, из «Тальереса» Вильягра тоже уходил на фоне скандала со своими правами. Тогда у Родриго и его представителей произошёл конфликт с президентом клуба Андресом Фасси. Агент игрока Марсело Феррейра выступал с обвинениями в адрес босса «Тальереса».

«Вильягра отказался от большого количества денег ради того, чтобы перейти в «Ривер Плейт», — говорил агент. — Фасси обманул его оставив себе 15%, которые должен был получить Родриго. Фасси — это дьявол в костюме!»

Таков южноамериканский футбол. Иногда он дарит сюжеты, которым позавидует любой бразильский сериал. А из жизни Вильягры заслуживает внимания ещё один факт — у Родриго было два брата. Старшему — Кристиану — 39 лет, и он тоже известен как профессиональный футболист: поиграл за «Ривер Плейт» и харьковский «Металлист». Другой брат Гонсало ушёл из жизни в 2018 году из-за лейкемии.