«Комментатор №1 в Петербурге». Геннадию Орлову — 80

С чем у Аршавина ассоциируется голос ГСО (нет, не с «Зенитом») и какой привилегией пользовался на «Петровском» Боярский.

К 79-му дню рождения Геннадия Орлова мы приурочили огромное, трёхчасовое интервью с легендой. На «Чемпионате» оно вышло в двух частях (первая, вторая). В юбилей о знаменитом комментаторе рассказывают люди, много лет его знающие.

«Генерал обернулся к помощнику: «Дать Орлову квартиру»

Борис Рапопорт не просто помнит Орлова-футболиста, но играл с ним в одной команде и делил комнату на заездах. Воспоминания бывшего вратаря и тренера ленинградского «Динамо» особенно ценны в такой день.

— Мы познакомились очень давно, в марте 1968 года, — подтверждает Рапопорт. — Я к тому времени четыре или пять лет играл в ленинградском «Динамо». Мы уезжали на сбор в Гагру, причём не самолётом, а поездом. И прямо на вокзал к нам пришёл новый человек — Гена Орлов. Позже я узнал его историю. Он был воспитанником харьковского футбола, привлекался в юношескую сборную СССР, а первый раз в Ленинград приехал в «Зенит». Но там Орлов пробыл недолго, полсезона или сезон, и вернулся в «Металлист». А супруга Наталья, актриса театра имени Комиссаржевской, осталась в Ленинграде. Спустя год он вернулся, пришёл на «Динамо», но не в команду мастеров, а в заводскую. Там его посмотрели и сказали нашему тренеру Геннадию Борисовичу Бондаренко: «Ну куда ему первенство города — это игрок другого уровня». И Бондаренко взял его на сбор.

Геннадий Орлов Фото: из личного архива Геннадия Орлова

— Каким Орлов был футболистом?

— Очень одарённым, талантливым, умным, с хорошим ударом. Немножко ему мешал лишний вес — всё время Гена с ним боролся: это я не ем, то не ем. У нас был очень сильный подбор футболистов, и тем не менее Орлов выдержал конкуренцию и заиграл. В памяти отпечатался один интересный эпизод. В начале мая играли в Ленинграде на стадионе имени Ленина (сейчас это «Петровский») с львовскими «Карпатами». 2:0 выиграли, и оба мяча забил Гена. После игры к нам в раздевалку пришёл с поздравлениями генерал. «Динамо» же было командой МВД. А Бондаренко тогда приболел, и за главного остался его помощник Алексей Михайлович Колобов. Генерал спрашивает: «А где игрок, который забил два мяча?» Колобов показал и говорит: «Геннадий Орлов. Парень приезжий, живёт с женой-актрисой в маневренном фонде около стадиона «Динамо».

— Где, простите?

— Вам сегодня не понять. Было такое временное жильё для иногородних. Коридорная система, крысы бегали…

— И чем история кончилась?

— Генерал обернулся к помощнику: «Дать ему квартиру». Я не поверил своим ушам! В «Динамо» за три-четыре месяца нереально было получить жильё, а Орлов за два гола заработал квартиру! В этой однушке в Купчино он довольно долго жил, по соседству со мной.

Когда команда по три дня сидела на предыгровых карантинах за городом, мы с Геной в одной комнате жили. Он параллельно учился в харьковском университете и всё время на этих заездах сидел за книгами. Мы идём гулять, а он занимается.

— Почему он закончил рано?

— Это уже было не на моих глазах. Может быть, немножко не хватило здоровья или целеустремлённости. Хотя в своей комментаторской и журналистской профессии он в полной мере проявил характер. Одно время Гена работал в газете, а в 1973 году, после смерти Виктора Сергеевича Набутова, основного ленинградского комментатора, Орлов выдержал конкурс и попал на телевидение. И стал комментатором №1 в Питере. Двухчасовое интервью Гены с великим тренером Тарасовым я пересматривал много раз — великолепная работа! Орлов не зря входил в элиту советских комментаторов наряду с Озеровым, Маслаченко, Котэ Махарадзе, Евгением Майоровым. Достойный человек.

— Что ещё позволило ему занять это место?

— Орлов досконально разбирается в футболе. Он сам играл и не понаслышке всё знает. У него есть своё мнение, и он не боится его высказывать. Геннадий ни под кого не подлаживается и говорит то, что есть. В этом его уникальность и отличительная черта.

Высказывания Орлова порою не нравились не только московским специалистам, но и руководителям «Зенита». Его даже отодвигали от работы на матчах команды. Но это его точка зрения, с которой можно соглашаться или не соглашаться.

— Не хватает сейчас таких на телевидении?

— Конечно, не хватает. Большинство нынешних комментаторов не играли в футбол, а по книжкам его постичь сложно. Если Костя Генич сам был футболистом, это сразу видно. Но в плане ведения репортажа с Орловым сегодня некого сравнить.

Геннадий Орлов Фото: из личного архива Геннадия Орлова

— Чего пожелаете старому товарищу?

— Бодрости духа и здоровья. Он всё время в труде: работает, работает, работает. И дай бог ему эту форму сохранять ещё очень долго.

«Орлов не «пластилиновый» и всегда отстаивает свою точку зрения»

Алексей Стрепетов разминулся с Орловым в «Динамо» и «Зените», но тоже знаком с юбиляром не одно десятилетие.

— В «Зените» и «Динамо» я играл позже Геннадия Сергеевича, но у нас город маленький, и по жизни мы все рядом, — рассказывает он. — А эти команды раньше вообще были одним целым. Из ленинградского «Динамо» Юрий Андреевич Морозов пригласил восемь человек в «Зенит», который потом взял бронзу, а в 1984 году и золото Союза. И Орлова я хорошо помню по «Динамо». Когда у «Зенита» случались «комсомольские» игры с соседями, мы встречались на поле. Он был умным, красивым футболистом. Прекрасная правая нога, взрывная скорость. Стандарты были за ним. Если «Зенит» был мощной, силовой командой, то динамовцы играли в более кружевной футбол. И Геннадий Сергеевич замечательно в него вписывался — отдавал голевые передачи, забивал. В этом клубе Орлов оставил хороший след.

Завершив карьеру, он начал писать о наших матчах в газете «Строительный рабочий». В «Смене», «Вечернем Ленинграде», «Ленинградской правде» работали мощные спортивные журналисты, но они сразу приняли Орлова в свою журналистскую семью. Затем он начал комментировать, приняв эстафетную палочку у нашего ленинградского маэстро Виктора Сергеевича Набутова. Современным журналистам стоит поучиться интеллигентности и знанию футбола у Геннадия Сергеевича. Сейчас больше рассказывают о статистике, посещаемости, ещё чём-то, но футбол — это сцена, а игроки — солисты. О них нужно рассказывать. И доносить до болельщиков знания и видение футбола.

Да, он может быть жёстким. Кто-то делает всё, лишь бы понравиться руководству. Геннадий Сергеевич — не «пластилиновый», он будет отстаивать свою точку зрения в любом направлении.

Геннадий Орлов с Виктором Гусевым Фото: РИА Новости

— Из-за обострённого чувства справедливости у него даже случилась серьёзная размолвка с Садыриным.

— Орлов всегда был за Садырина. Но нужно знать Павла Фёдоровича. Рыжий, вспыльчивый. Если видел, что кто-то плохо сыграл в команде, он как разъярённый на корриде бык побежит на этого человека и сметёт со своего пути. А Геннадий Сергеевич был качественным игроком и имел право в репортажах высказывать своё мнение. Но к ленинградскому футболу он всегда относился с лаской. Его очень радовало, что из футболиста Паши Садырина вырос золотой тренер Павел Фёдорович Садырин. А его самым близким другом был Казачёнок. Комментаторский тандем у них сложился мощный. Володя очень юморным человеком был. Из каждого эпизода анекдот, юмореску делал. Они с Орловым любили друг друга подкалывать на различных пресс-конференциях.

— Как, например?

— Бывало, Геннадий Сергеевич спрашивал: «Володя, а помнишь, как с тобой играли?» На что острый на язык Казачёнок парировал: «Геннадий, не надо, мы с тобой не играли. Ты был на одной орбите, я — на другой». В их дуэте один был балагуром, второй — серьёзным.

Орлов всегда горел игрой в своих репортажах. Если старший Набутов был словно с болельщиками, поднимал эту лавину, то Геннадий Сергеевич будто проживал с командами происходящее на поле. У нас как-то зашёл разговор про тренерские лицензии. И я ему сказал: «За репортаж из Лондона с финального матча по волейболу Россия — Бразилия я вам сразу даю категорию PRO». Орлов профессионально знает все виды спорта, особенно командные. А после того финала золотую медаль можно было вручать не только волейболистам и бригаде тренера Алекно, но и комментатору. Бывает, слушаешь репортаж и засыпаешь, а Орлов не дал ни одному болельщику отойти от телеэкрана! Он был и остаётся в нашем городе комментатором №1. Я равных ему в Петербурге не вижу.

У нас сейчас пошёл захлёст негатива: все ругаются, больше лайков. У журналистов стало модно задавать острые, провокационные вопросы тренерам. Он только сошёл с электрического стула — скамейки, а его пытаются уколоть, обидеть. Да не надо его обижать — он следующий матч выиграет. Геннадий Сергеевич никогда себе такого не позволяет. У него все вопросы профессиональные, по делу — приятно отвечать. Что бы про него ни говорили, он мэтр своего дела. Молодым комментаторам было бы полезно поработать вместе с ним, послушать, поучиться.

Орлов — живая энциклопедия, золотая спортивная кладовая. Я часто с ним встречаюсь на телевидении, и можете мне поверить: он по-прежнему в большом порядке. У него блестящий анализ матчей. Всегда профессионально расставляет точки над «i».

В жизни же Орлов прекрасный, культурный человек. Он в наш город приехал и гармонично влился в здешнюю спортивную семью. Мы его любим. Он наш, ленинградец.

«Первая ассоциация с его голосом — не «Зенит», а чемпионат Италии»

Пик популярности Андрея Аршавина совпал с периодом профессионального расцвета Орлова. Под комментарии ГСО «Зенит» впервые в истории становился чемпионом России и завоёвывал еврокубки.

— Голос комментатора Орлова вами с детства воспринимался как родной?

— Его голос и комментарии — это было нечто особенное. Понятно, что они ассоциировались с футболом, прежде всего итальянским. Тогда на Пятом канале, он назывался «Петербург», Геннадий Сергеевич комментировал матчи Серии А. Я болел за «Милан», поэтому помню это. Именно с чемпионатом Италии у меня первая ассоциация с голосом Орлова, а не с «Зенитом».

— А первую встречу и знакомство с Геннадием Сергеевичем вживую помните?

— Скорее всего, она произошла, когда я только начинал играть в футбол. Возможно, даже раньше — на детских турнирах. Он приезжал награждать или поздравлять нас с какими-то успехами.

— Когда-нибудь обижались на его критические замечания в репортажах?

— А мне незачем было на него обижаться. Он больше говорил обо мне позитивного, чем негативного. Да я и в принципе на комментаторов не обижался.

Геннадий Орлов и Андрей Аршавин Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— В команде по-доброму посмеивались над оговорками ГСО, коверканьем труднопроизносимых фамилий?

— Естественно, его высказывания и коверкание фамилий в обиходе всплывали. Но в поездках над ним не подшучивали — Орлов пользовался авторитетом в глазах всех футболистов, в частности, в моих. Он мог что-то сказать по-футбольному, дать какие-то советы. Уже потом мы стали встречаться на празднованиях дней рождений, юбилеев наших общих друзей и знакомых. У нас достаточно тёплые отношения.

— Чем крут комментатор Орлов?

— Чем он крут? Он отличается от всех! Тембром голоса, русским языком, речевыми оборотами, погружением в футбол в целом. Он недалёк от футбола как специалист и понимает все тонкости и нюансы игры.

— Чего пожелаете Геннадию Сергеевичу на 80-летие?

— Конечно, крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше оставался востребованным, был так же близок к «Зениту», как можно дольше радовал нас своими высказываниями и мнением.

«Я очень скучаю по его комментариям. Без Орлова в эфире мне грустно»

Со знаменитым земляком Михаилом Боярским Геннадия Орлова роднят не только футбольные пристрастия, но и любовь к театру.

— Он часто приходил в театр Комиссаржевской, где и познакомился со своей будущей супругой — Натальей, — вспоминает народный артист РСФСР. — Там же работал мой отец. Однажды нас представили друг другу. Орлов уже был известным комментатором, и я был очень горд познакомиться с таким знаменитым человеком.

— Помните Орлова футболистом?

— Я знаю о его футбольном прошлом, но в игре его не видел: был слишком молод.

— Часто пересекались в поездках?

— Довольно часто. Геннадий Сергеевич нередко вёл выступления эстрадных артистов. После них мы обычно играли в футбол, а он комментировал наши матчи.

— Курьёзы случались?

— Нет-нет, у нас всё было дисциплинированно, а Орлов — человек непьющий и некурящий. Поэтому никаких казусов не было. Однажды мы отдыхали вместе на Мальдивах с супругами. Хорошо проводили время: купались, загорали, делились впечатлениями о футболе. Нам было приятно отдыхать вместе.

Геннадий Орлов с женой, дочкой и внучкой Фото: из личного архива Геннадия Орлова

— Какой он вне работы?

— Очень открытый, искренний человек. У него замечательная жена, чудесная семья. Он театрал, знает всех артистов и очень часто посещает спектакли. Орлов является душой не только «Зенита», но и команды актёров. Когда мы играли друг с другом, он с удовольствием комментировал наши матчи, и делал это очень профессионально. С Орловым на стадионе совершенно другая атмосфера. А ещё он патриот нашего города. Символ нашего футбольного мира. Пожалуй, после Набутова это следующая звезда петербургского комментаторского искусства.

— Фото, где вы втроём на трибуне с Орловым и Мигицко в шарфах «Зенита» — откуда?

— Точно не вспомню, но мы часто встречались на матчах «Зенита». Сейчас стадион у нас большой, и пересечься там довольно сложно, а на «Петровском» мы регулярно виделись и были очень рады друг другу.

Геннадий Орлов, Сергей Мигицко и Михаил Боярский Фото: из личного архива Геннадия Орлова

— Случались споры, дискуссии на футбольной почве?

— Ну что вы. Я только слушаю Орлова! Сравниться с ним в анализе и знании игры и футболистов никто не может. И уж тем более я. Это специалист, профессионал, который знает о футболе всё. Он сам играл и со знанием дела разбирает игру, плюсы и минусы футболистов.

— Есть у вас памятный репортаж с участием юбиляра?

— Одного памятного нет, но он часто пускал меня к себе в кабину на «Петровском». Я приходил к нему с трибуны и садился рядом на стул, чтобы одновременно смотреть футбол и слушать его замечательный профессиональный комментарий. Я очень гордился, что Геннадий Сергеевич допускает меня в святая святых футбольных событий.

— В чём эксклюзивность Орлова?

— Во-первых, у него специфический, очень приятный тембр голоса, который легко узнать среди сотен других. Он интеллигентный человек, настоящий петербуржец, речь которого изящна, аккуратна и деликатна. Комментарий такого мастера придаёт игре особый колорит.

— Не хватает фирменных орловских интонаций в эфире?

— Я очень скучаю по его комментариям. Без Орлова в эфире мне грустно.

— Чего пожелаете юбиляру?

— Скорейшего возвращения в комментаторскую кабину, чтобы он и дальше радовал болельщиков своим анализом, голосом, знанием. Пожелаю здоровья, пореже обращаться к врачам и приносить пользу нашему, российскому футболу.

Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям в адрес юбиляра и желает Геннадию Сергеевичу крепкого здоровья, побольше положительных эмоций в жизни и востребованности в профессии!