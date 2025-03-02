Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 3 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Месси в Хьюстоне, Панарин vs «Нэшвилл» и «Лейкерс» — «Клипперс»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 3 марта: «Ювентус» закрывает 27-й тур Серии A, московское «Динамо» принимает «Автомобилист», а «Финикс» сыграет с «Миннесотой» в НБА.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сделают ли «Рейнджерс» шаг к плей-офф?

В последнем матче «Рейнджерс» были близки к тому, чтобы одержать третью победу подряд, но неуверенная игра Игоря Шестёркина не позволила это сделать. Сейчас «синерубашечники» отстают на четыре очка от зоны уайлд-кард, а это означает, что надо выдать хорошую победную серию для того, чтобы вновь оказаться в восьмёрке. Сможет ли Шестёркин реабилитироваться в матче с «Нэшвиллом»?

Как «Нэшвилл» позволил забить Сорокину?
Что?! Сорокин — забил, став вторым русским вратарём с голом в НХЛ
Видео
Что?! Сорокин — забил, став вторым русским вратарём с голом в НХЛ

⚽️ 3:00: «Хьюстон Динамо» — «Интер Майами», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Динамо
Хьюстон
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько результативных действий совершит Месси?

Первый матч «Интер Майами» в новом регулярном чемпионате МЛС получился увлекательным. Команда Хавьера Маскерано едва не проиграла «Нью-Йорк Сити», но всё-таки ушла от поражения в добавленное время — 2:2. Лионель Месси отдал две голевые передачи. Спустя несколько дней «Интер Майами» прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ после того, как повторно обыграл «Спортинг Канзас-Сити» (3:1). А вот для «Хьюстона» первая встреча в регулярке сложилась неудачно. Команда открыла счёт в матче с «Далласом», но в итоге уступила — 1:2.

Верите в такой камбэк?
В Испании назвали два условия, при которых Лионель Месси вернётся в «Барселону»

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Харден с Каваем остановят супердуэт?

«Лос-Анджелес Лейкерс» разогнался не на шутку. Пять побед подряд, в которых «озёрники» ни разу не пропускали больше 102 очков, это что вообще такое? Казалось, что приход Луки Дончича негативно повлияет на защиту команды, но их тандем с Леброном Джеймсом показывает — вы думайте, а мы будем делать. «Лос-Анджелес Клипперс» недавно проиграл «Лейкерс» (102:106), исправят ли они ситуацию?

Обзор прошлого матча команд:
Кто остановит «Лейкерс»? Леброн и Дончич забыли, как это — проигрывать
Кто остановит «Лейкерс»? Леброн и Дончич забыли, как это — проигрывать

🏀 5:30: «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет из кризиса?

«Финикс Санз» – чуть ли ни самый главный провал этого сезона НБА. Иметь в команде Дюранта, Букера и Била, при этом плестись на 11-й строчке Запада – смешно. Команда играет ужасно – победила лишь в трёх матчах из последних 10. У «Миннесоты Тимбервулвз» дела идут не лучше. Травма Руди Гобера подкосила состав. Ярких выступлений Эдвардса недостаточно. Поражение от «Юты» – показатель слабости. В общем, обе команды в плохой форме, но кто сделает важный шаг вперёд?

Конец карьеры суперзвезды?
Эмбиид на грани исчезновения из НБА. Неужели он может завершить карьеру?
Эмбиид на грани исчезновения из НБА. Неужели он может завершить карьеру?

🏒 19:30: «Динамо» М — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Никита Гусев безголевую серию?

«Динамо» в последних матчах сумело переломить непростую ситуацию и одержало уже три победы подряд. Но у лидера москвичей Никиты Гусева резко упала результативность – в шести последних встречах нападающий набрал лишь два очка и ни разу не забил. «Автомобилист» же решает свои задачи – команда борется за топ-2 на Востоке. Смогут ли подопечные Заварухина закрепиться на этом месте?

Подробный рассказ о новой арене «Автомобилиста»:
Новый стадион в Екатеринбурге принял первый матч. Какой будет «УГМК-Арена»?
Новый стадион в Екатеринбурге принял первый матч. Какой будет «УГМК-Арена»?

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Верона», Серия A, 27-й тур

Италия — Серия А . 27-й тур
03 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Верона
Верона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: туринский клуб продлит победную серию?

«Ювентус» набрал приличный темп и одержал четыре победы подряд в Серии А. Правда, в трёх из них его преимущество в счёте было минимальным. Плюс команда Тьяго Мотты вылетела из Лиги чемпионов по итогам первого же раунда плей-офф. Сейчас туринский клуб занимает четвёртое место в чемпионате Италии, а «Верона» располагается в нижней части таблицы (14-я строчка). «Юве» три раза подряд обыграл соперника на своём стадионе и не пропустил в этих встречах ни одного мяча.

«Ювентус» уже думает над укреплением атаки:
«Ювентус» может приобрести Хойлунда у «Манчестер Юнайтед» за € 50 млн — TuttoJuve
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android