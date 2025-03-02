Топ-матчи понедельника: Месси в Хьюстоне, Панарин vs «Нэшвилл» и «Лейкерс» — «Клипперс»

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Посмотреть все события 3 марта в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сделают ли «Рейнджерс» шаг к плей-офф?

В последнем матче «Рейнджерс» были близки к тому, чтобы одержать третью победу подряд, но неуверенная игра Игоря Шестёркина не позволила это сделать. Сейчас «синерубашечники» отстают на четыре очка от зоны уайлд-кард, а это означает, что надо выдать хорошую победную серию для того, чтобы вновь оказаться в восьмёрке. Сможет ли Шестёркин реабилитироваться в матче с «Нэшвиллом»?

⚽️ 3:00: «Хьюстон Динамо» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: сколько результативных действий совершит Месси?

Первый матч «Интер Майами» в новом регулярном чемпионате МЛС получился увлекательным. Команда Хавьера Маскерано едва не проиграла «Нью-Йорк Сити», но всё-таки ушла от поражения в добавленное время — 2:2. Лионель Месси отдал две голевые передачи. Спустя несколько дней «Интер Майами» прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ после того, как повторно обыграл «Спортинг Канзас-Сити» (3:1). А вот для «Хьюстона» первая встреча в регулярке сложилась неудачно. Команда открыла счёт в матче с «Далласом», но в итоге уступила — 1:2.

Верите в такой камбэк? В Испании назвали два условия, при которых Лионель Месси вернётся в «Барселону»

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Харден с Каваем остановят супердуэт?

«Лос-Анджелес Лейкерс» разогнался не на шутку. Пять побед подряд, в которых «озёрники» ни разу не пропускали больше 102 очков, это что вообще такое? Казалось, что приход Луки Дончича негативно повлияет на защиту команды, но их тандем с Леброном Джеймсом показывает — вы думайте, а мы будем делать. «Лос-Анджелес Клипперс» недавно проиграл «Лейкерс» (102:106), исправят ли они ситуацию?

🏀 5:30: «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 марта 2025, понедельник. 05:30 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет из кризиса?

«Финикс Санз» – чуть ли ни самый главный провал этого сезона НБА. Иметь в команде Дюранта, Букера и Била, при этом плестись на 11-й строчке Запада – смешно. Команда играет ужасно – победила лишь в трёх матчах из последних 10. У «Миннесоты Тимбервулвз» дела идут не лучше. Травма Руди Гобера подкосила состав. Ярких выступлений Эдвардса недостаточно. Поражение от «Юты» – показатель слабости. В общем, обе команды в плохой форме, но кто сделает важный шаг вперёд?

🏒 19:30: «Динамо» М — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли Никита Гусев безголевую серию?

«Динамо» в последних матчах сумело переломить непростую ситуацию и одержало уже три победы подряд. Но у лидера москвичей Никиты Гусева резко упала результативность – в шести последних встречах нападающий набрал лишь два очка и ни разу не забил. «Автомобилист» же решает свои задачи – команда борется за топ-2 на Востоке. Смогут ли подопечные Заварухина закрепиться на этом месте?

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Верона», Серия A, 27-й тур

Интрига: туринский клуб продлит победную серию?

«Ювентус» набрал приличный темп и одержал четыре победы подряд в Серии А. Правда, в трёх из них его преимущество в счёте было минимальным. Плюс команда Тьяго Мотты вылетела из Лиги чемпионов по итогам первого же раунда плей-офф. Сейчас туринский клуб занимает четвёртое место в чемпионате Италии, а «Верона» располагается в нижней части таблицы (14-я строчка). «Юве» три раза подряд обыграл соперника на своём стадионе и не пропустил в этих встречах ни одного мяча.