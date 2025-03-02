Маркиньос — просто зверь! «Спартак» мучился, но догнал и «Зенит», и «Краснодар»

«Спартак» догнал «Краснодар» и «Зенит» – интрига в борьбе за золото обостряется! Команда Деяна Станковича одержала седьмую победу подряд в РПЛ, но она получилась очень непростой, несмотря на то что красно-белые играли дома с аутсайдером.

Станкович выбором состава показал, что продолжает верить в тех, кто выдал победную серию перед зимним перерывом. Все новички красно-белых – Гарсия, Солари и Помазун – начали матч на скамейке запасных. А у «Оренбурга» в основу попал один игрок, подписанный в трансферное окно – центральный защитник Татаев дебютировал в РПЛ.

Какой может быть сценарий у встречи команд, одна из которых выдала шесть побед подряд, а другая потерпела шесть поражений кряду? Очевидно, сильный должен давить слабого. Но длительная зимняя пауза в чемпионате России иногда переворачивает всё с ног на голову. «Спартак», конечно, больше владел мячом и хотел доминировать, тем не менее «Оренбург» совсем не выглядел робким аутсайдером. Более того, коллектив экс-тренера красно-белых Владимира Слишковича первым соорудил голевой момент уже на третьей минуте, когда потери Маркиньоса и Бонгонда дали возможность гостям зацепиться за мяч у штрафной хозяев. Мансилья исхитрился пробить животом, несмотря на то что его крепко держал Дуарте, и «Спартаку» сильно повезло не пропустить.

Чувствовалось, что «Спартаку», как накануне и другим претендентам на чемпионский титул «Зениту» и «Краснодару», не хватает игрового тонуса. У красно-белых в основном получалось создавать напряжение при помощи доставки мяча с флангов. В центре трио Умяров – Мартинс – Барко недостаточно быстро двигало его. Центрхавы «Оренбурга» сдерживали аргентинца, в действиях которого было мало привычного креатива.

Возможно, проблема заключалась не столько в Эсекьеле, сколько в плохой подстройке партнёров, потому что мяч плеймейкер находил. Края же команда Слишковича закрывала за счёт того, что пятым в линию обороны падал кто-то из вингеров – чаще Марин справа.

Как ни удивительно, но после получаса игры у «Оренбурга» было больше касаний мяча в чужой штрафной, чем у «Спартака». Лишь ближе к перерыву команда Станковича сумела добавить в скорости. Гости подустали – хозяева начали проникать в штрафную соперника. В итоге красно-белые нанесли 10 ударов за первый тайм, но так ни разу и не попали в створ. Перед перерывом наконец-то показал себя во всей красе Барко, чья проникающая передача завершилась голом Маркиньоса. Вот только бразилец залез в очевидный офсайд.

В дебюте второго тайма Маркиньос едва не забил ещё один гол из офсайда – пробил головой в штангу. Различных нарушений в этом матче вообще хватало, так как одним из тактических приёмов «Оренбурга» стал мелкий фол. И всё-таки давление разыгравшегося «Спартака» принесло свои плоды на 51-й минуте. Голевая атака красно-белых раскрутилась перехватом Умярова, а завершилась кроссом Маркиньоса и классной игрой Угальде на опережение. Костариканцу проиграл эпизод надёжный до того Татаев. Это было первое касание Угальде в штрафной Сысуева!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё через семь минут шансы «Оренбурга» стали совсем призрачными. Тут, пожалуй, ошибку допустил Слишкович. Видя, что Сидоров висит на жёлтой карточке и начинает проигрывать свой фланг Маркиньосу, боснийский тренер должен был поменять его. Но не сделал этого, и вскоре Максим заработал вполне заслуженное удаление за жёсткий фол на поймавшем кураж бразильце. Если первое предупреждение – не вина Сидорова (защитника подставил обрезом Гюрлюк), то в этом моменте он сам сыграл неаккуратно.

Максим Сидоров и Маркиньос Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

«Спартак» уверенно контролировал мяч, а «Оренбург» вдесятером тратил энергию на отбор. За 20 минут до конца болельщики красно-белых дождались появления многообещающих зимних новичков – Гарсия вышел в пару к Угальде, а Солари – на правый фланг. Интересно, что Станкович оставил только одного опорного полузащитника Умярова. Появился также второй новичок «Оренбурга», мощный центрфорвард Савельев. И два дебютанта РПЛ Татаев с Савельевым едва не организовали гол! Защитник вырезал длинный пас, а форвард ушёл от Бабича и бил по воротам. Но серб всё-таки успел просунуть ногу – гости заработали лишь угловой.

Станкович, видимо, быстро понял, что в центре стало слишком много свободного пространства. Вскоре Зобнин поменял Угальде. Впрочем, совсем успокоить игру «Спартак» не сумел. «Оренбург» совершал опасные подходы и мог использовать своё главное в этих обстоятельствах оружие – стандарты. Интрига прожила до финального свистка Кукуяна.

Итоговая статистика ударов – 19:7 (в створ – 6:1, из штрафной – 10:7). В компенсированное время самый яркий игрок матча Маркиньос создал второй гол для Солари. Аргентинец едва не потерял мяч при обработке, тем не менее протолкнул его в сетку, будучи в окружении нескольких защитников. Есть первый гол Пабло в России! Вообще, Солари своей работой с мячом запомнился больше Гарсии, который даже моментов не имел.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».