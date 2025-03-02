Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ-2024/2025, почему Зенит первый в таблице после 19-го тура, а Спартак и Краснодар ниже при равенстве очков, разбор регламента

Как вышло, что «Спартак» вернул «Зенит» на первое место в РПЛ? Разбор регламента
Никита Паглазов
Разбор регламента РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Ещё вчера команда Семака была ниже «Краснодара».

В Российской Премьер-Лиге — троевластие! После 19 туров «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали по 40 очков. Интересно, что до победы москвичей над «Оренбургом» (2:0) лидером были краснодарцы. Однако успех «Спартака» вывел на первое место «Зенит»! Как так? Разбираемся.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

Обратимся к регламенту чемпионата России по футболу. Согласно статье 17.3, в случае равенства очков у двух или более команд их места в нынешней и итоговой турнирной таблице определяются по следующим показателям (последовательно в указанном порядке):

  • по результатам матчей между собой (число очков в них, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
  • по наибольшему числу побед;
  • по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей;
  • по наибольшему числу забитых мячей.

Отметим, что первый показатель применяется только в случае, когда клубы с равным количеством очков сыграли друг с другом дважды за сезон. Хотя, когда по 40 очков было только у «Краснодара» и «Зенита», команда Мурада Мусаева опережала соперника как раз из-за результата очной встречи (2:0). Но после победы «Спартака» всё стало сложнее.

ФК «Спартак»

ФК «Спартак»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Смотрим на ситуацию с тремя лидерами. Клубы не провели между собой по два матча (каждый с каждым):

  • «Спартак» дважды сыграл с «Краснодаром» (0:3, 3:0), но с «Зенитом» впереди ещё один матч (первый завершился ничьей — 0:0);
  • «Зениту» предстоит встретиться не только со «Спартаком», но и с «Краснодаром» (в первой игре петербуржцы уступили в гостях — 0:2).

Следующий пункт — наибольшее число побед. Здесь у «Зенита» и «Спартака» равенство (по 12 побед), а «Краснодар» отстаёт (11).

Третий показатель — разница забитых и пропущенных мячей. Именно по нему «Зенит» превосходит конкурентов. Петербуржцы забили 37 мячей и пропустили 12 (+25). У «Спартака» разница составляет +24 (38-14), у «Краснодара» — +22 (35-13).

ФК «Зенит»

ФК «Зенит»

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Интересно, что если бы команда Деяна Станковича забила «Оренбургу» на один мяч больше, то вышла бы на первое место. А пока «Зенит» вернул себе статус лидера, который потерял после 17-го тура.

Хотя в первом матче после рестарта команда Семака забуксовала:
ЦСКА качественно пободался в Петербурге. «Зениту» не помогли даже попытки Соболева
ЦСКА качественно пободался в Петербурге. «Зениту» не помогли даже попытки Соболева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android