Как вышло, что «Спартак» вернул «Зенит» на первое место в РПЛ? Разбор регламента

В Российской Премьер-Лиге — троевластие! После 19 туров «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали по 40 очков. Интересно, что до победы москвичей над «Оренбургом» (2:0) лидером были краснодарцы. Однако успех «Спартака» вывел на первое место «Зенит»! Как так? Разбираемся.

Обратимся к регламенту чемпионата России по футболу. Согласно статье 17.3, в случае равенства очков у двух или более команд их места в нынешней и итоговой турнирной таблице определяются по следующим показателям (последовательно в указанном порядке):

по результатам матчей между собой (число очков в них, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

по наибольшему числу побед;

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей;

по наибольшему числу забитых мячей.

Отметим, что первый показатель применяется только в случае, когда клубы с равным количеством очков сыграли друг с другом дважды за сезон. Хотя, когда по 40 очков было только у «Краснодара» и «Зенита», команда Мурада Мусаева опережала соперника как раз из-за результата очной встречи (2:0). Но после победы «Спартака» всё стало сложнее.

ФК «Спартак» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Смотрим на ситуацию с тремя лидерами. Клубы не провели между собой по два матча (каждый с каждым):

«Спартак» дважды сыграл с «Краснодаром» (0:3, 3:0), но с «Зенитом» впереди ещё один матч (первый завершился ничьей — 0:0);

«Зениту» предстоит встретиться не только со «Спартаком», но и с «Краснодаром» (в первой игре петербуржцы уступили в гостях — 0:2).

Следующий пункт — наибольшее число побед. Здесь у «Зенита» и «Спартака» равенство (по 12 побед), а «Краснодар» отстаёт (11).

Третий показатель — разница забитых и пропущенных мячей. Именно по нему «Зенит» превосходит конкурентов. Петербуржцы забили 37 мячей и пропустили 12 (+25). У «Спартака» разница составляет +24 (38-14), у «Краснодара» — +22 (35-13).

ФК «Зенит» Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Интересно, что если бы команда Деяна Станковича забила «Оренбургу» на один мяч больше, то вышла бы на первое место. А пока «Зенит» вернул себе статус лидера, который потерял после 17-го тура.