Как вышло, что «Спартак» вернул «Зенит» на первое место в РПЛ? Разбор регламента

В Российской Премьер-Лиге — троевластие! После 19 туров «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали по 40 очков. Интересно, что до победы москвичей над «Оренбургом» (2:0) лидером были краснодарцы. Однако успех «Спартака» вывел на первое место «Зенит»! Как так? Разбираемся.
Обратимся к регламенту чемпионата России по футболу. Согласно статье 17.3, в случае равенства очков у двух или более команд их места в нынешней и итоговой турнирной таблице определяются по следующим показателям (последовательно в указанном порядке):
- по результатам матчей между собой (число очков в них, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей;
- по наибольшему числу забитых мячей.
Отметим, что первый показатель применяется только в случае, когда клубы с равным количеством очков сыграли друг с другом дважды за сезон. Хотя, когда по 40 очков было только у «Краснодара» и «Зенита», команда Мурада Мусаева опережала соперника как раз из-за результата очной встречи (2:0). Но после победы «Спартака» всё стало сложнее.
ФК «Спартак»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Смотрим на ситуацию с тремя лидерами. Клубы не провели между собой по два матча (каждый с каждым):
- «Спартак» дважды сыграл с «Краснодаром» (0:3, 3:0), но с «Зенитом» впереди ещё один матч (первый завершился ничьей — 0:0);
- «Зениту» предстоит встретиться не только со «Спартаком», но и с «Краснодаром» (в первой игре петербуржцы уступили в гостях — 0:2).
Следующий пункт — наибольшее число побед. Здесь у «Зенита» и «Спартака» равенство (по 12 побед), а «Краснодар» отстаёт (11).
Третий показатель — разница забитых и пропущенных мячей. Именно по нему «Зенит» превосходит конкурентов. Петербуржцы забили 37 мячей и пропустили 12 (+25). У «Спартака» разница составляет +24 (38-14), у «Краснодара» — +22 (35-13).
ФК «Зенит»
Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»
Интересно, что если бы команда Деяна Станковича забила «Оренбургу» на один мяч больше, то вышла бы на первое место. А пока «Зенит» вернул себе статус лидера, который потерял после 17-го тура.