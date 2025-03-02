Команда Флика красиво отомстила сопернику за результат в первом круге. А Захарян снова не сыграл из-за травмы.

«Барса» выдала новое шоу и опять первая! «Сосьедад» приговорил себя ещё на 17-й минуте

В первом круге «Барселона» неожиданно уступила «Сосьедаду» (0:1), что стало началом убийственной серии с одной победой в восьми матчах чемпионата. Месть получилась сладкой.

У каталонцев всего пятый раз за сезон в старте вышел Мартин. Там же оказались Араухо и Касадо с Ольмо — всё-таки в среду бодаться с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Баскам тоже пришлось прибегнуть к ротации: спасибо дисквалификациям Агера, Кубо и Бекера. Плюс до сих пор не восстановился Захарян.

«Сосьедад» усилиями Гомеса забил уже на первых минутах. Но сработало главное оружие каталонской обороны — Лопес перед прострелом в штрафную залез в офсайд. А вскоре и Оускарссон во «вне игры» угодил, так что выход один на один с Щенсным стал просто формальностью. Исландец в любом случае пальнул в перекладину.

Как воспользовался бы аналогичным шансом Ольмо на 17-й минуте? Мы не узнаем, потому что его снёс Элустондо. За что получил красную и оставил басков в меньшинстве. Альгуасилю пришлось экстренно менять Оласагасти на своего Мартина и перестраиваться на схему 4-3-2. Про высокий прессинг можно было забыть.

Красная карточка Элустондо Фото: David Ramos/Getty Images

«Сосьедад» какое-то время держался в обороне намертво и не поддавался на каталонские раскаты. А вот скоростному дриблингу Ямаля на 25-й минуте противопоставить ничего не смог. Вингер прошёл Барренечеа, издевательским финтом усадил на пятую точку Лопеса и отдал на Ольмо. Навес Дани на дальнюю штангу ждал Мартин, классно пробив с лёта. Вот вам и резервист!

Прошло четыре минуты, и Ремиро снова пришлось вынимать мяч из сетки. Он выбил его кулаками после углового, а Ольмо пробил из-за пределов штрафной. И попал в Касадо, на счёт которого и записали гол. Оказался в нужное время в нужном месте. Что он, что Мартин отличились за каталонцев впервые.

Игра была сделана и превратилась в товарищескую. «Барселона» спокойно держала её под контролем. 75% владения, 12:0 по ударам, 7:0 по угловым — по статистике первого тайма можно было подумать, что у «Сосьедада» на поле не 10, а восемь футболистов.

Альгуасиль в перерыве окончательно отбросил надежды добыть результат и заменил Субименди с Барренечеа на прикипевшего к лавке Туррьентеса с 19-летним Марьескурреной. Это его дебют в Ла Лиге. Позже вышел ещё и Траоре — впервые с 1 сентября.

Педри попал в крестовину. Не беда, ведь Араухо на 56-й минуте добил за Левандовским после подачи с углового. Если уж три таких незаметных героя забили, куда же без Левандовского? Правильно, никуда. Роберт подставил ногу под дальний удар Араухо. Если бы они хотели, довели бы счёт до двукратного. Ограничились в итоге четырьмя голами, хотя Феррану было проще забить, чем промазать. Типичная история.

Да, «Сосьедад» неплохо начал. Да, интригу уничтожило удаление. Но никто не заставлял Элустондо валить Ольмо. Разве стоило совершать фол последней надежды, когда наказание предсказуемо, а впереди практически весь матч? Вот и получили 33 удара по воротам. 4:0 — ещё легко отделались. «Барса» — снова единоличный лидер.