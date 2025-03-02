Как же «отскакивало» «Динамо»! «Ростов» мощный и без Глебова с Карпиным

Московское «Динамо» упустило возможность сократить отставание от тройки лидеров РПЛ до двух очков – команда Марцела Лички выдала плохой матч с «Ростовом».

Особый вкус этой игре придавало возвращение Глебова в Ростов-на-Дону – в первой же встрече за «Динамо» экс-капитан ростовчан встретился со своей бывшей командой. В основе появился и он, и другой зимний новичок бело-голубых Касерес. А у хозяев дебютировал только испанский главный тренер Джонатан Альба.

Матч «Ростова» и «Динамо» начался совершенно неожиданно. Возможно, кто-то ждал, что ростовчане станут робкими и тихими после ухода Валерия Карпина, но ничего подобного не случилось. Команда Альбы с самого начала попёрла вперёд – атака за атакой! Причём по одинаковой схеме. Хозяева забрасывали мяч за спины центральным защитникам, а Бальбуэна с Маричалем действовали так, словно впервые увидели друг друга. Уже на первой минуте должен был забивать Комличенко, но центрфорвард простил своих бывших. Потом «Ростов» едва не заработал пенальти, когда Щетинин свалился в штрафной соперника. После этого Комличенко получил ещё один шанс – не реализовал выход один на один.

«Динамо» в дебюте игры вообще не было похоже на команду. Гол «Ростова» назревал, и на шестой минуте мяч действительно влетел в сетку ворот Лунёва. Опорная зона бело-голубых тоже провалилась – Комаров забил с паса Сутормина. Однако динамовцам помог VAR. Ассистенты судьи Левникова предложили коллеге посмотреть «кино», а тот согласился, что стоявший на пути мяча Комличенко находился в офсайде и помешал голкиперу москвичей.

Николай Комличенко Фото: РИА Новости

Ко всем игровым проблемам «Динамо» добавилась травма Тюкавина. Бомбардир бело-голубых, кажется, повредил колено – покинул поле, пытался вернуться и всё же попросил замену. Так что уже в середине первого тайма на газоне появился Маухуб.

После 35 минут матча статистика касаний мяча в чужой штрафной была 21:0 в пользу «Ростова». Это что-то невероятное! Команда Лички, что называется, «отскакивала». Ростовчане продолжали упускать голевые моменты, пробив 10 раз до перерыва, а первый удар в створ их ворот нанёс в компенсированное время… незаметный Глебов. Гол Данила выглядел бы злой иронией судьбы по такой игре. К слову, у хозяев роль Глебова успешно исполнял юный Шанталий, который в этом сезоне РПЛ лишь однажды вышел на замену. При обороне 20-летний опорник садился пятым в линию защиты.

В перерыве Личка не сделал замен. Может быть, из-за того, что уже использовал одну, а возможно, чех просто продолжал верить в свой выбор стартового состава. Так или иначе игра «Динамо» лучше не стала. «Ростов» был ближе к голу. На 54-й минуте случился спорный эпизод. Лунёв выносил мяч после паса назад, но вышла срезка. Голкипер и ростовчанин Комличенко устремились к мячу – центрфорвард опоздал, грубовато сфолил. Вполне заслуживал жёлтой карточки. С другой стороны, Лунёв сыграл рукой, получив передачу от партнёра. Не было ли оснований для назначения свободного удара? Левников показал, что нет.

Только в середине второго тайма Личка сделал сразу тройную замену – среди прочих на поле появился Бителло, который, очевидно, пока вне основы из-за своего недавнего бунта. Как минимум бразилец ещё не в оптимальной физической форме. Альба же не спешил с перестановками, пока на 73-й минуте не сломался Роналдо. Испанца точно больше устраивал ход встречи.

Вскоре после этого случилось то, что вообще не вытекало из логики игры. «Динамо» забило! Забросы за спины защитникам «Ростова» на быстрого Маухуба каждый раз завершались офсайдами, а в этом эпизоде оборона хозяев дала маху. Марокканец убежал один на один, Ятимов совершил сейв, но мяч довели до Фомина, и только-только вышедший на замену центрхав поразил цель.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Поражение «Ростова» было бы гигантской несправедливостью. Но команда Альбы уступала в счёте всего шесть минут. Концовка встречи напоминала её начало. Хозяева грузили в штрафную и создавали моменты. Мохеби сравнял счёт после того, как мяч завис в воздухе, а серия верховых единоборств завершилась ударом Голенкова. Форвард попал в штангу – иранец добил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Более того, «Ростов» был в сантиметрах от невероятного камбэка. Команда Альбы продолжала выигрывать борьбу в штрафной «Динамо», и пошедший вперёд Осипенко зарядил в перекладину! Снова не повезло хозяевам. Ростовчане, перебив команду Лички в два с половиной раза (18:7), завершили первый матч без Карпина вничью.