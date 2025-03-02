Вы не поверите, но «МЮ» опять провалился. Хотя нет, поверите

«Манчестер Юнайтед» выдаёт крайне слабый сезон, и спасти его могла бы только победа в Лиге Европы или Кубке Англии. Теперь команда Аморима может выиграть только один из этих турниров.

В 1/8 финала Кубка Англии «МЮ», в отличие от некоторых других команд, выпустил основной состав. В нём не нашлось места разве что Гарначо, который некрасиво покинул поле после замены в предыдущем матче и за это заплатил за ужин для всей команды. Теперь он ещё и остался на скамейке. В результате место в основе досталось Эриксену, который в этом сезоне редко появляется в старте.

«МЮ» агрессивно начал встречу — в первые 15 минут опасно били и Бруну, и Хойлунд, но затем игра выравнялась, и уже лучшие моменты были у гостей. После навеса с левого фланга головой мог забивать Лукич, однако не попал по воротам. «Фулхэм» за стартовые 45 минут вообще ни разу не пробил в створ. А вот в компенсированное к первому тайму время открыл счёт. На 45+1-й минуте отличился Бейсси.

Гол Кэлвина Бейсси Фото: Кадр из трансляции

Защитник «Фулхэма» две недели назад забил победный мяч в ворота «Ноттингем Форест» в АПЛ, а теперь отличился ещё и на «Олд Траффорд» в Кубке Англии. Что касается «МЮ», для него проблемы при угловых стали привычным делом. В этом чемпионате Англии никто не пропускал после угловых больше, чем «Юнайтед» — 11 раз (столько же у «Саутгемптона» и «Вулверхэмптона»).

В начале второго тайма «Фулхэму» потребовалась вынужденная замена — вместо получившего травму Адама Траоре вышел Смит-Роу. «МЮ» в эту же паузу выпустил Линделёфа и Гарначо вместо Йоро и Угарте, который «висел» на жёлтой. Не сказать, чтобы после этого «Юнайтед» стал выглядеть лучше. Удивляло, что больше мячом стали владеть гости, а не хозяева, которым нужно было отыгрываться. Однако Фернандеш всё-таки сравнял счёт на 79-й минуте.

Гол Бруну Фернандеша Фото: Кадр из трансляции

Началось с того, что Гарначо не стал бить, как он это постоянно делал в предыдущих матчах, а отдал предголевую передачу. Дало с фланга скатил низом под удар Фернандешу, и тот с ходу пробил идеально в дальний угол. Причём левой ногой, будучи правшой — 1:1.

После этого игра оставалась обоюдоострой. На 90-й минуте Магуайр мог забивать победный мяч головой, но немного не дотянулся. Именно гол защитника позволил «МЮ» пройти «Лестер» на предыдущей стадии. Правда, и у «Фулхэма» были отличные моменты в конце матча. Онана дважды потащил удары Смита-Роу из одного и того же угла. Ну а буквально на последних секундах шикарные возможности упустили Оби-Мартин и Гарначо.

Командам пришлось проводить овертаймы, что было явно не в интересах «МЮ». Аморим за первые два тайма сделал пять замен и мог делать шестую, потому что матч перешёл в дополнительное время. Только вот выпускать хозяевам было уже некого — на скамейке остались лишь два вратаря. И всё же лучший момент в первом овертайме остался за «МЮ» — Оби-Мартин бил практически в упор, но вратарь «Фулхэма» Лено дотянулся.

Удар Оби-Мартина Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Во втором овертайме пошла игра без центра поля. Моменты возникали чуть ли не каждую минуту. Причём примерно равномерно у обоих ворот. В этой ситуации любая из команд могла забивать победный гол, однако ничейный счёт удержался, и команды отправились бить пенальти. Среди всех футболистов не забили только Линделёф и Зиркзее, так что в четвертьфинал прошёл «Фулхэм».