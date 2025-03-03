Сборная 19-го тура РПЛ. Тащеры «Спартака», «русский Холанд» и предрекордный Дзюба

Первый после зимней паузы тур сыгран. По традиции составляем символическую сборную героев уикенда. В команду лучших игроков недели попали представители сразу 10 клубов – «Спартака», «Краснодара», «Зенита», «Ахмата», «Химок», «Ростова», «Крыльев Советов», «Пари НН», «Акрона» и ЦСКА. Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. А главный тренер – из команды, которая не победила!

Вратарь: Станислав Агкацев, «Краснодар»

«Краснодар» не был похож на лидера РПЛ в первом после возобновления чемпионата России матче. Команда Мурада Мусаева не пропустила на своём поле больше только благодаря сейвам Агкацева. Самарцы нанесли 11 ударов по воротам и пять раз попали в створ, но сумели пробить голкипера «быков» только однажды.

Станислав Агкацев Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Правый защитник: Густаво Мантуан, «Зенит»

Переделанный из хавбека в правого защитника Мантуан доказывает, что «Зениту», возможно, не стоит искать новичка на эту позицию и тратить большие деньги на другого бразильца. Густаво выдал очень мощную игру с ЦСКА – и у своих ворот пару раз спас от гола, и у чужих создавал моменты благодаря проходам. Статистика Мантуана в центральном матче тура: 10 из 11 выигранных единоборств, 100% точных длинных передач, шесть заработанных на себе фолов, три обводки, два паса под удар и два перехвата.

Густаво Мантуан Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Центральный защитник: Эдгардо Фаринья, «Химки»

Панамский легионер – главный творец победы «Химок» в важнейшем матче с конкурентом в борьбе за выживание «Факелом» (1:0). Защитник стал автором решающего гола подмосковной команды, пойдя на стандарт, а в обороне помог сыграть «на ноль». Фаринья выиграл 11 из 14 единоборств, совершил восемь успешных оборонительных действий и вдобавок заработал на себе пару фолов.

Эдгардо Фаринья Фото: Пресс-служба ФК «Химки»

Центральный защитник: Надер Гандри, «Ахмат»

Центральный защитник «Ахмата» провёл в 19-м туре РПЛ, наверное, лучший матч за всю карьеру. Гандри оформил победный дубль в ворота «Рубина» (2:1) – сначала взялся исполнить пенальти и реализовал его, а затем забил классный гол головой, продавив оппонента на стандарте благодаря мощному прыжку. Тунисский легионер выиграл 11 из 16 единоборств, нанёс пять (!) ударов за игру и совершил восемь успешных оборонительных действий (в том числе три отбора и два перехвата).

Надер Гандри Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

Левый защитник: Илья Вахания, «Ростов»

Левый защитник «Ростова» хорошо закрыл свою зону и не позволил развернуться на фланге быстрому динамовскому дриблёру Муми Нгамалё. Кроме того, Вахания достаточно опасно подключался в атаку, у него было несколько возможностей забить. В статистике у Ильи два удара по воротам, 6 из 10 выигранных единоборств и 11 успешных оборонительных действий (включая три отбора и четыре перехвата), а также два заработанных на себе фола.

Илья Вахания Фото: РИА Новости

Правый полузащитник: Иван Олейников, «Крылья Советов»

В этом туре сразу несколько центральных полузащитников выдали сильные матчи, поэтому, чтобы получилась классическая схема 4-4-2, условно сдвигаем на правый край Олейникова. Иван не только отметился забитым мячом в Краснодаре, но и поучаствовал в создании других потенциальных голевых моментов «Крыльев Советов». Из статистики Олейникова выделим 87% точных передач (достаточно высокий показатель для игрока его амплуа) и четыре успешных оборонительных действия.

Иван Олейников Фото: Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

Центральный полузащитник: Наиль Умяров, «Спартак»

Хотя поначалу центральным полузащитникам «Спартака» не очень-то удавалась игра с «Оренбургом», по ходу матча Умяров и его партнёры сумели добавить. Первая голевая атака красно-белых родилась благодаря тому, что Наиль сначала вернул мяч команде, а потом запустил контратаку. В итоге опорник «Спартака» завершил встречу, выиграв 8 из 12 единоборств, а также с 10 успешными оборонительными действиями (тут и четыре отбора, и два перехвата), тремя передачами под удар и двумя заработанными на себе фолами.

Наиль Умяров Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Центральный полузащитник: Матвей Кисляк, ЦСКА

Новый армейский «ромб» держится на плечах молодого Кисляка, который с позиции опорного полузащитника поддерживает остальных партнёров по центру поля. В выездном матче с «Зенитом» (0:0) Матвей справился с очень непростой задачей и заслужил комплиментов за показанный уровень игры. Кисляк выиграл 7 из 10 единоборств, совершил семь успешных оборонительных действий (включая четыре отбора), отдал 93% точных передач, заработал на себе два фола и даже нанёс пару ударов по воротам.

Матвей Кисляк Фото: Пресс-служба ФК ЦСКА

Левый полузащитник: Маркиньос, «Спартак»

Маркиньос – самая яркая звезда матча «Спартака» с «Оренбургом» (2:0), а возможно, и всего тура. Главными достижениями бразильца стали две его голевые передачи на Манфреда Угальде и Пабло Солари. Левый полузащитник вышел победителем в 13 из 20 единоборств, на его счету по три удара, обводки и передачи под удар, а ещё по семь успешных оборонительных действий и заработанных на себе фолов.

Маркиньос Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Александр Кокшаров, «Пари НН»

Арендованный у «Краснодара» нападающий идеально дебютировал за «Пари НН», внеся огромный вклад в победу в матче с «Акроном» (2:1). Сначала Кокшаров ассистировал Вячеславу Грулёву, а потом и сам забил гол, который стал решающим. Что касается остальных статистических показателей Александра, то стоит отметить три паса под удар и четыре заработанных на себе фола.

Александр Кокшаров Фото: Пресс-служба ФК «Пари НН»

Нападающий: Артём Дзюба, «Акрон»

Этот тур стал особенным и для другого участника матча в Нижнем Новгороде – Дзюба забил «Пари НН» и повторил рекорд Александра Кержакова по количеству голов в истории российского футбола. При этом Артём не тянул одеяло на себя, создавал моменты и для партнёров, прежде всего своими скидками. Всего же экс-капитан сборной России нанёс два удара по воротам, отдал два паса под удар и вышел победителем почти во всех единоборствах – выиграл 15 из 17.

Артём Дзюба Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Главный тренер: Игорь Осинькин, «Крылья Советов»

В 19-м туре победителями стали четыре тренера – Деян Станкович из «Спартака», Виктор Гончаренко из «Пари НН», Сергей Ташуев из «Ахмата» и Франк Артига из «Химок». Но героем уикенда может чувствовать себя и Осинькин, чьи «Крылья Советов» увезли ничью из Краснодара. Самарцы мало в чём уступали лидеру РПЛ, были близки даже к тому, чтобы забрать три очка. Осинькин, несмотря на слухи о своём уходе, хорошо подготовил команду к возобновлению чемпионата. По крайней мере, сейчас напрашивается именно такой вывод.

Игорь Осинькин Фото: РИА Новости

Сборная 19-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 19-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

В символическую сборную попали не все футболисты, которые были этого достойны. В 19-м туре успешно сыграли, например, Георгий Джикия и Антон Заболотный (оба – «Химки»), Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала), Лечи Садулаев («Ахмат»), Виктор Са («Краснодар») и Вячеслав Грулёв («Пари НН»). Конечно же, запомнились сейвы голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Санкт-Петербурге. Кого мы забыли добавить в этот список? Пишите в комментариях.