Великолепный Маркиньос, внезапный лидер «Зенита» или Акинфеев. Кто лучший в 19-м туре РПЛ?

Скука из-за отсутствия РПЛ теперь будет длиться гораздо меньше — неделю, а не практически три месяца. Чемпионат России вернулся и принёс новых героев, заодно напомнив о старых. Ваша задача — выбрать главного из них.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый достойный. По его ходу игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Маркиньос, «Спартак»
В конце первого тайма матча с «Оренбургом» Маркиньос забил, но его гол не засчитали из-за офсайда. Зато два ассиста во второй половине никто аннулировать уже не стал. Бразилец постоянно лез в дриблинг и неизменно проходил соперников — один из таких моментов привёл к удалению Сидорова. Плюс Маркиньос без устали нагружал чужую штрафную подачами и прострелами, что позволило отличиться Угальде и Солари. Сочная оценка 8,9 от Sofascore не завышена.
Наиль Умяров, «Спартак»
Спартаковский опорник выиграл много единоборств (7 из 11), редко ошибался в коротких (49/56, 88% точности) и длинных (4/4) передачах, трижды отдал партнёрам под удар, совершил два перехвата и четыре отбора. То есть стал незаметным героем победы в матче с «Оренбургом». Хотя как незаметным? Именно Наиля признали игроком матча, а не Маркиньоса с двумя ассистами. Ну и оценка 8,0 от Sofascore в копилку.
Иван Сергеев, «Крылья Советов»
Пока Соболев так и не смог оформить результативное действие в нынешнем сезоне РПЛ. А Сергеев, которого «Зенит» отдал «Крыльям», тем временем вновь проявил себя великолепно. У самарцев хватает проблем как на поле, так и вне его. И тут они едва не хлопнули на выезде лидера чемпионата. Иван как ребёнка прошёл Диего Косту и ювелирно вывел Олейникова один на один с Агкацевым. Потенциально лучший ассист сезона.
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Можно было бы взять в нашу подборку всю оборону ЦСКА целиком. Мойзес, Роша, Дивеев, Гаич — в матче с «Зенитом» все молодцы. Акинфееву приходилось спасать не так уж и часто, отсюда и скромный рейтинг 7,2 от Sofascore. Тем не менее в самом начале он проявил себя безукоризненно, сократив угол и не дав Глушенкову логично завершить голом расстрел с близкого расстояния. Пожалуй, это главное спасение 19-го тура.
Матвей Кисляк, ЦСКА
Кисляк провёл отличный матч с «Зенитом». Его игру как раз мог оценить сменивший ЦСКА на петербуржцев Зделар. Матвей частенько выигрывал единоборства (13 раз из 17), совершил четыре отбора и пять перехватов, сделал три точные длинные передачи из трёх, создал голевой момент. «Рустат» признал его лучшим футболистом ЦСКА, и спорить никакого желания нет.
Станислав Агкацев, «Краснодар»
Удивительное дело, «Краснодар» весь матч давил «Крылья». Но больше выручать тем не менее приходилось не Песьякову, а Агкацеву. Особенно впечатлили два сейва подряд — уже в добавленное ко второму тайму время, что только сильнее красит Станислава. Удар Сергеева в ближний угол — нет, не забьёшь. Резкое добивание Гальдамеса — тоже без гола. Вратарь «Краснодара» — это знак качества.
Александр Кокшаров, «Пари НН»
«Русский Холанд» оправдал прозвище и показал, что похож на знаменитого нападающего «Манчестер Сити» не только внешностью. Зимой Кокшаров временно сменил «Краснодар» на «Пари НН», провёл дебютный матч сезона в РПЛ и тут же уничтожил «Акрон», оформив и гол, и ассист на Грулёва. Чуть менее заметная деталь — четыре заработанных фола. Нижегородцы победили впервые за пять туров (2:1), а их новый лидер заслужил высокую оценку 8,2 от Sofascore.
Густаво Мантуан, «Зенит»
«Зенит» всю зиму гонялся за новым правым защитником. Оказалось, что прекрасен и старый. Который вообще-то профильный вингер и просто закрывает дыру. Мантуан во встрече с ЦСКА многократно спасал петербуржцев даже в безнадёжных ситуациях, когда молниеносными рывками прерывал выходы один на один и два в одного. Выиграл 9 из 10 единоборств. А в атаке его дриблинг (прошли три попытки из трёх) и подачи регулярно приводили к опасности. 8,3 от Sofascore — будто бы даже мало.
Мохаммад Мохеби, «Ростов»
«Ростов» и без Карпина с Глебовым откровенно «возил» «Динамо». Которое как раз второго и подписало. При этом едва ли не первая более-менее опасная атака москвичей привела к голу. Поражение ростовчан было бы крайне несправедливым. Мохеби посчитал так же и воспользовался суматохой в чужой штрафной, расторопно добив за Голенковым. 7,7 от Sofascore — такую оценку в матче не получил больше никто.
Надер Гандри, «Ахмат»
Часто ли вы видите дубль в исполнении центрального защитника? Теперь — точно чаще. Футболист из Туниса сделал так, что «Ахмат» превратил 0:1 с «Рубином» в 2:1. В конце первого тайма он реализовал пенальти, а в середине второго высоко выпрыгнул и ударом головы превратил подачу Садулаева в голевую. Грозненцы покинули зону вылета, да и от 10-го места их теперь всего три очка отделяют. Спасибо Гандри. Рейтинг 9,0 от Sofascore справедлив.
Эдгардо Фаринья, «Химки»
«Химки» и «Факел» не создали много голевых моментов. Химчан такой расклад вполне устроил, ведь они победили с минимальным счётом. Заболотный после подачи с фланга перевёл мяч с ближней штанги на дальнюю, и Фаринья чётко нырнул рыбкой. Но не как Соболев, а классно пробив по воротам. Ещё у Эдгардо пять выносов и аж восемь выигранных верховых единоборств из девяти. Химкинский король воздуха наиграл на рейтинг 7,8 от Sofascore.
Дмитрий Воробьёв, «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» вышел на второй тайм матча в морозном Каспийске и перевернул игру. Москвичи стали создавать гораздо больше моментов, и Воробьёв часто выходил на ударную позицию. Махачкалинский Волк всё тащил, но на 84-й минуте с ударом Дмитрия не справился бы даже праймовый Касильяс. Воробьёв просто взял и уложил мяч в правую девятку рикошетом от перекладины. Вот и 7,8 от Sofascore.