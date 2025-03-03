Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 4 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: «Реал» — «Атлетико» в ЛЧ, ЦСКА — СКА, Овечкин мчит к рекорду и лыжи
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 4 марта: Кучеров и Панарин в НХЛ, ПСВ — «Арсенал», Большунов побежит спринт! Собрали лучшее.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 4 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин забьёт?

«Вашингтон» и его лидер Александр Овечкин решили в этом сезоне покорить все высокие планки: команда всерьёз может рассчитывать на победу в регулярном чемпионате и плей-офф, а Ови, кажется, побьёт рекорд Гретцки уже в этом году. В состав «Оттавы» вернулся Брэди Ткачук, может ли лидер «сенаторов» добыть победу для своей команды?

Обзор последнего матча «Вашингтона»:
Овечкин вновь сделал это! Забил 884-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» проиграл «Тампе»
Видео
Овечкин вновь сделал это! Забил 884-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» проиграл «Тампе»

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Панарин покажет, что он обрёл былую форму?

Артемий Панарин, как и его команда, проводит сезон ниже ожиданий, но в последнем матче «Рейнджерс» одержали уверенную победу, а Панарин набрал два очка, прервав безголевую серию. Скорее всего, мы увидим дуэль российских вратарей – Сорокин против Шестёркина. Кто выйдет из неё победителем?

Как Илья Сорокин забил первый гол в НХЛ:
Что?! Сорокин — забил, став вторым русским вратарём с голом в НХЛ
Видео
Что?! Сорокин — забил, став вторым русским вратарём с голом в НХЛ

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кучеров приблизится к Маккиннону?

Никита Кучеров в этом чемпионате пропустил несколько игр, и именно это является главной причиной того, почему Маккиннон идёт на первом месте в списке бомбардиров. Но переживать явно не стоит – отрыв составляет всего четыре очка. «Тампа» одержала восемь побед подряд, Кучеров и Василевский отлично себя проявляют. Ждать ещё одной победы «молний»?

«Флорида» обменяла сменщика Бобровского:
Большой обмен в НХЛ! «Флорида» избавилась от сменщика Бобровского
Большой обмен в НХЛ! «Флорида» избавилась от сменщика Бобровского

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ракетам» вообще что-то светит?

«Хьюстон Рокетс» в последнее время не хватает звёзд с неба. Команда после шикарного старта в сезоне сильно забуксовала. Оборона порой трещит по швам, а в нападении не удаётся показывать стабильный уровень. У кого нет проблем, так это у «Оклахома-Сити Тандер». Лидер Западной конференции проигрывает по большим праздникам и крушит почти всех на своём пути. Удастся ли «ракетам» остановить Гилджес-Александера?

Чью карьеру похоронили травмы?
Травмы их окончательно сломали. Джоэл Эмбиид — следующий кандидат?
Травмы их окончательно сломали. Джоэл Эмбиид — следующий кандидат?

🏒 12:00: «Амур» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Ливо приблизится к рекорду Мозякина?

«Салават Юлаев» пока удачно проводит дальневосточный выезд, одержав две победы во Владивостоке. Джошуа Ливо тоже поддержал команду, забросив одну шайбу. До рекорда Мозякина по голам осталось всего пять голов. «Амур» же после того, как потерял шансы на плей-офф, расслабился, отпустил ситуацию и заиграл в хороший хоккей. Не потеряют ли важные очки уфимцы?

Козлов — о последнем матче «Салавата»:
Козлов — о победе над «Адмиралом»: с первой до последней минуты работали сконцентрированно

🎿 🥇 14:40: Лыжи, чемпионат России, спринты, классический стиль

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:41 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:51 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Большунов отыграться за эстафету?

На самом деле, в классических спринтах на чемпионате России в Казани довольно много интриг. В мужском очень интересно, в какой реально форме Александр Большунов и что всё-таки было на финише смешанной эстафеты. Правда, спринт классическим стилем, и здесь фавориты — Александр Терентьев и Сергей Ардашев. Интрига — как пробежит Сергей Устюгов, который подводился именно к личному спринту.

У женщин ожидается дуэль между Натальей Терентьевой и Анастасией Фалеевой, сильнейшей лыжницей страны и лидером спринтерского зачёта. Но в эту дуэль может вклиниться и Дарья Непряева. Или кто-то другой? Гонки дадут ответ на все вопросы.

А что было на финише смешанной эстафеты в Казани?
Большунов неожиданно отдал золото в смешанной эстафете на ЧР-2025! Как его обыграли?
Большунов неожиданно отдал золото в смешанной эстафете на ЧР-2025! Как его обыграли?

🎿 🥇 15:00: Лыжи. чемпионат мира — 2025, мужчины, индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Не началось

Интрига: кто помешает Клебо забрать третье золото?

Болезнь финского лыжника Ийво Нисканена, лучшего специалиста классических разделок в мире, облегчила задачу норвежцу Йоханнесу Клебо, который нацелен завоевать на домашнем чемпионате мира шесть золотых медалей. Две гонки он уже выиграл и на классике вполне способен добыть и третье золото. Кто может помешать? Теоретически — три-четыре лыжника из сборных Норвегии и Швеции. Практически — Клебо в идеальной форме, а классические разделки он любит больше коньковых.

Атмосфера на ЧМ-2025 глазами норвежского журналиста:
«День возвращения русских всё ближе». Эмоциональное заявление норвежца с ЧМ-2025
«День возвращения русских всё ближе». Эмоциональное заявление норвежца с ЧМ-2025

🎿 🥇 17:30: Лыжи. чемпионат мира — 2025, женщины, индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Женщины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Йохауг взять первое золото домашнего ЧМ?

Великая норвежка Терезе Йохауг проиграла 1 см в борьбе за золото в скиатлоне шведке Эббе Андерссон, а после финиша не сдержала эмоций в зоне для переодевания. У Терезе будет шанс поменять серебро на золото в классической разделке, но явным фаворитом она не выглядит. Как минимум четыре-пять лыжниц станут вести борьбу за награду высшей пробы.

Йохауг проиграла драматичный финиш:
Какая драма на лыжном чемпионате мира! Йохауг проиграла 1 см в борьбе за золото
Какая драма на лыжном чемпионате мира! Йохауг проиграла 1 см в борьбе за золото

🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: петербуржцы прервут безголевую серию?

И СКА, и ЦСКА сейчас находятся не в лучшей форме – после нового года команды перестали радовать своих фанатов на постоянной основе. Дела всё же похуже у петербуржцев, так как появилась серьёзная вероятность опуститься на восьмое место – «Торпедо» постепенно сокращает разрыв. Не заставит ли это дополнительно нервничать главного тренера команды?

Какие проблемы у СКА?
У СКА есть ещё одна проблема, о которой почти не говорят. И это не то, о чём вы подумали
У СКА есть ещё одна проблема, о которой почти не говорят. И это не то, о чём вы подумали

🏀 19:30: ЦСКА — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеют ли гости отнять очки у лидера?

«Уралмаш» вернулся после паузы в отличной форме. Команда из Екатеринбурга обыграла «Локомотив-Кубань» со счётом 81:79. Теперь подопечных Вергуна ждёт встреча с действующим чемпионом и лидером чемпионата ЦСКА. Армейцы так же начали заключительный отрезок сезона с победы, обыграв УНИКС. Терять очки на данной стадии не хочет никто – кому достанется победа?

Яркое интервью с Андреем Кириленко о баскетболе в 2025 году:
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Эксклюзив
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид» — «Атлетико», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем завершится первое мадридское дерби в 1/8 финала?

Встречи мадридских «Реала» и «Атлетико» всегда получаются весёлыми. А когда дело касается Лиги чемпионов, то градус повышается вдвойне. В нынешнем сезоне команды рубятся за золото Примеры, а теперь сетка свела их в 1/8 финала ЛЧ. Нас ждут два великих матча: первая серия состоится на «Сантьяго Бернабеу» уже завтра. У «Атлетико» есть шанс добыть приемлемый результат перед ответной встречей дома. «Реал» же постарается решить все вопросы уже сейчас. Уф, что же нас ждёт!

В последнем туре Примеры «Реал» пострадал от Иско:
Сенсационное поражение «Реала»! Команду Анчелотти наказал её бывший игрок
Сенсационное поражение «Реала»! Команду Анчелотти наказал её бывший игрок

⚽️ 23:00: ПСВ — «Арсенал», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ПСВ создаст проблемы ещё одному гранду?

«Арсенал» оказался в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую, заняв место в топ-8 общего этапа. А вот ПСВ пробился в эту стадию через стыковые матчи. Нидерландцы неожиданно разобрались с «Ювентусом», показав при этом качественный футбол. «Отскоком» это точно не назовёшь! Теперь же ПСВ идёт за скальпом ещё одного топ-клуба Европы. Но на этот раз уровень сопротивления будет выше в несколько раз.

Как бы этот форвард сейчас пригодился «Арсеналу»!
«Сравнил бы себя с Кейном и Холандом». Что за нападающий разрывает в составе «Монако»
«Сравнил бы себя с Кейном и Холандом». Что за нападающий разрывает в составе «Монако»

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Лилль», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лилль» продолжит творить сенсации?

Дортмундская «Боруссия» проваливается в Бундеслиге: после 24 туров команда занимает 10-е место. Зато в ЛЧ есть шанс снова добраться до финала. Почему бы и нет? В 1/8 финала немцы сыграют с «Лиллем». Неприятная, цельная команда. Французы вышли в плей-офф напрямую из топ-8 общего этапа. Удивительный результат. Однако всё же на бумаге именно «Боруссия» — небольшой фаворит пары. Оправдает статус? Первый ответ получим после игры в Дортмунде.

Соперник «Лилля» по Лиге 1 попал в скандал:
«Это коррупция. Здесь больше нельзя играть». Босс топ-клуба Франции получил мощный бан
«Это коррупция. Здесь больше нельзя играть». Босс топ-клуба Франции получил мощный бан
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android