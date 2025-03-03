Топ-события вторника: «Реал» — «Атлетико» в ЛЧ, ЦСКА — СКА, Овечкин мчит к рекорду и лыжи

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Посмотреть все события 4 марта в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Овечкин забьёт?

«Вашингтон» и его лидер Александр Овечкин решили в этом сезоне покорить все высокие планки: команда всерьёз может рассчитывать на победу в регулярном чемпионате и плей-офф, а Ови, кажется, побьёт рекорд Гретцки уже в этом году. В состав «Оттавы» вернулся Брэди Ткачук, может ли лидер «сенаторов» добыть победу для своей команды?

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Панарин покажет, что он обрёл былую форму?

Артемий Панарин, как и его команда, проводит сезон ниже ожиданий, но в последнем матче «Рейнджерс» одержали уверенную победу, а Панарин набрал два очка, прервав безголевую серию. Скорее всего, мы увидим дуэль российских вратарей – Сорокин против Шестёркина. Кто выйдет из неё победителем?

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Кучеров приблизится к Маккиннону?

Никита Кучеров в этом чемпионате пропустил несколько игр, и именно это является главной причиной того, почему Маккиннон идёт на первом месте в списке бомбардиров. Но переживать явно не стоит – отрыв составляет всего четыре очка. «Тампа» одержала восемь побед подряд, Кучеров и Василевский отлично себя проявляют. Ждать ещё одной победы «молний»?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «ракетам» вообще что-то светит?

«Хьюстон Рокетс» в последнее время не хватает звёзд с неба. Команда после шикарного старта в сезоне сильно забуксовала. Оборона порой трещит по швам, а в нападении не удаётся показывать стабильный уровень. У кого нет проблем, так это у «Оклахома-Сити Тандер». Лидер Западной конференции проигрывает по большим праздникам и крушит почти всех на своём пути. Удастся ли «ракетам» остановить Гилджес-Александера?

🏒 12:00: «Амур» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Ливо приблизится к рекорду Мозякина?

«Салават Юлаев» пока удачно проводит дальневосточный выезд, одержав две победы во Владивостоке. Джошуа Ливо тоже поддержал команду, забросив одну шайбу. До рекорда Мозякина по голам осталось всего пять голов. «Амур» же после того, как потерял шансы на плей-офф, расслабился, отпустил ситуацию и заиграл в хороший хоккей. Не потеряют ли важные очки уфимцы?

Козлов — о последнем матче «Салавата»: Козлов — о победе над «Адмиралом»: с первой до последней минуты работали сконцентрированно

🎿 🥇 14:40: Лыжи, чемпионат России, спринты, классический стиль

Интрига: сможет ли Большунов отыграться за эстафету?

На самом деле, в классических спринтах на чемпионате России в Казани довольно много интриг. В мужском очень интересно, в какой реально форме Александр Большунов и что всё-таки было на финише смешанной эстафеты. Правда, спринт классическим стилем, и здесь фавориты — Александр Терентьев и Сергей Ардашев. Интрига — как пробежит Сергей Устюгов, который подводился именно к личному спринту.

У женщин ожидается дуэль между Натальей Терентьевой и Анастасией Фалеевой, сильнейшей лыжницей страны и лидером спринтерского зачёта. Но в эту дуэль может вклиниться и Дарья Непряева. Или кто-то другой? Гонки дадут ответ на все вопросы.

🎿 🥇 15:00: Лыжи. чемпионат мира — 2025, мужчины, индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км

Интрига: кто помешает Клебо забрать третье золото?

Болезнь финского лыжника Ийво Нисканена, лучшего специалиста классических разделок в мире, облегчила задачу норвежцу Йоханнесу Клебо, который нацелен завоевать на домашнем чемпионате мира шесть золотых медалей. Две гонки он уже выиграл и на классике вполне способен добыть и третье золото. Кто может помешать? Теоретически — три-четыре лыжника из сборных Норвегии и Швеции. Практически — Клебо в идеальной форме, а классические разделки он любит больше коньковых.

🎿 🥇 17:30: Лыжи. чемпионат мира — 2025, женщины, индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км

Интрига: сможет ли Йохауг взять первое золото домашнего ЧМ?

Великая норвежка Терезе Йохауг проиграла 1 см в борьбе за золото в скиатлоне шведке Эббе Андерссон, а после финиша не сдержала эмоций в зоне для переодевания. У Терезе будет шанс поменять серебро на золото в классической разделке, но явным фаворитом она не выглядит. Как минимум четыре-пять лыжниц станут вести борьбу за награду высшей пробы.

🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: петербуржцы прервут безголевую серию?

И СКА, и ЦСКА сейчас находятся не в лучшей форме – после нового года команды перестали радовать своих фанатов на постоянной основе. Дела всё же похуже у петербуржцев, так как появилась серьёзная вероятность опуститься на восьмое место – «Торпедо» постепенно сокращает разрыв. Не заставит ли это дополнительно нервничать главного тренера команды?

🏀 19:30: ЦСКА — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: сумеют ли гости отнять очки у лидера?

«Уралмаш» вернулся после паузы в отличной форме. Команда из Екатеринбурга обыграла «Локомотив-Кубань» со счётом 81:79. Теперь подопечных Вергуна ждёт встреча с действующим чемпионом и лидером чемпионата ЦСКА. Армейцы так же начали заключительный отрезок сезона с победы, обыграв УНИКС. Терять очки на данной стадии не хочет никто – кому достанется победа?

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид» — «Атлетико», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

Интрига: чем завершится первое мадридское дерби в 1/8 финала?

Встречи мадридских «Реала» и «Атлетико» всегда получаются весёлыми. А когда дело касается Лиги чемпионов, то градус повышается вдвойне. В нынешнем сезоне команды рубятся за золото Примеры, а теперь сетка свела их в 1/8 финала ЛЧ. Нас ждут два великих матча: первая серия состоится на «Сантьяго Бернабеу» уже завтра. У «Атлетико» есть шанс добыть приемлемый результат перед ответной встречей дома. «Реал» же постарается решить все вопросы уже сейчас. Уф, что же нас ждёт!

⚽️ 23:00: ПСВ — «Арсенал», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

Интрига: ПСВ создаст проблемы ещё одному гранду?

«Арсенал» оказался в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую, заняв место в топ-8 общего этапа. А вот ПСВ пробился в эту стадию через стыковые матчи. Нидерландцы неожиданно разобрались с «Ювентусом», показав при этом качественный футбол. «Отскоком» это точно не назовёшь! Теперь же ПСВ идёт за скальпом ещё одного топ-клуба Европы. Но на этот раз уровень сопротивления будет выше в несколько раз.

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Лилль», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

Интрига: «Лилль» продолжит творить сенсации?

Дортмундская «Боруссия» проваливается в Бундеслиге: после 24 туров команда занимает 10-е место. Зато в ЛЧ есть шанс снова добраться до финала. Почему бы и нет? В 1/8 финала немцы сыграют с «Лиллем». Неприятная, цельная команда. Французы вышли в плей-офф напрямую из топ-8 общего этапа. Удивительный результат. Однако всё же на бумаге именно «Боруссия» — небольшой фаворит пары. Оправдает статус? Первый ответ получим после игры в Дортмунде.