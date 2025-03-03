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Как игроки сборной России получали травму крестообразных связок, Тюкавин, Акинфеев, Кокорин, Джикия, Сычёв, Дзагоев, Быстров

11 примеров для Тюкавина. Как игроки сборной России вернулись после травмы «крестов»
Никита Паглазов
Как игроки сборной получали травму «крестов»
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Акинфеев крут, несмотря на два повреждения, Зобнин восстановился экстремальным методом, а Кокорин угодил в тяжёлую ситуацию.

Понедельник, 3 марта, начался с плохих новостей. Московское «Динамо» сообщило, что у форварда Константина Тюкавина диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Футболиста ждут операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода. Тюкавин травмировался в первом тайме матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

Повреждение у одного из лидеров серьёзно бьёт по перспективам «Динамо» в борьбе за золото. Также откладывается потенциальный трансфер Тюкавина в Европу. Но, может, для Константина есть хорошие примеры восстановления из прошлого? Вспоминаем, как рвали «кресты» другие футболисты сборной России. И как это повлияло на их карьеры в дальнейшем.

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Игорь Акинфеев

Один из главных футболистов сборной России в её истории дважды травмировал крестообразные связки. В первый раз это произошло в мае 2007-го: Акинфеев получил повреждение левого колена в матче с «Ростовом». Но уже к концу года Игорь вернулся на поле, а летом 2008-го сыграл за сборную России на чемпионате Европы.

Но в августе 2011 года Акинфеев получил рецидив. В дерби со «Спартаком» голкипер столкнулся в воздухе с форвардом Веллитоном. Наихудшие опасения подтвердились: у Акинфеева произошёл полный разрыв передней крестообразной связки левого колена, которое уже было прооперировано в 2007-м. Кроме того, у голкипера обнаружили разрыв внутреннего мениска и эдему кости. На этот раз восстановление Акинфеева затянулось. Игорь вернулся на поле только в конце сезона-2011/2012. А на Евро-2012 вратарь поехал в роли запасного.

Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев

Фото: РИА Новости

К счастью, больше Акинфеев не рвал «кресты». Однако последствия травм не прошли бесследно.

Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев
вратарь ЦСКА

«Чтоб вы понимали, после второй операции у меня артрит четвёртой степени. Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена, как и нормальной жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом — обязательно в зал. И так — каждый день. Перед тренировками и играми разминаюсь по полтора часа. Если на улице холодно, обязательно использую согревающие мази. После нагрузок идёт восстановление — лёд, ванны. Но это не спасает, колено всё равно болит. Только я знаю, какую работу проделываю, чтобы просто выходить на поле».

Из-за проблем с коленом Акинфеев также ушёл из сборной России после ЧМ-2018. Но в возрасте 38 лет продолжает помогать ЦСКА в РПЛ.

В 2024 году Игорь вспомнил вторые «кресты» в интервью «Чемпионату»:
«В душе я 15-летний мальчик». Большое интервью с Акинфеевым
Эксклюзив
«В душе я 15-летний мальчик». Большое интервью с Акинфеевым

Александр Кокорин

Кокорин получил травму менее чем за три месяца до домашнего чемпионата. Александр повредил крестообразные связки в матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» в марте 2018 года. Шансов на восстановление к ЧМ не оставалось.

Сам Кокорин отметил, что первые два месяца после травмы вышли «ужасными, тяжёлыми». Однако форвард вернулся относительно быстро: в сентябре 2018-го он появился в концовке встречи с «Локомотивом». Затем Кокорин провёл ещё три матча, прежде чем с ним приключилась история с нападением на главу департамента автомобильной промышленности Минпромторга Дениса Пака.

Форвард оказался в тюрьме с ещё не совсем здоровым коленом. Ему до сих пор требовались реабилитация и специальный уход. «Меня мучат боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО — пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?» — отметил Кокорин в январе 2019 года.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В сентябре 2019-го Александр оказался на свободе. Но в футбол форвард не играл до следующего года, пока не отправился из «Зенита» в аренду в «Сочи». Там Кокорин показал классный футбол: за 10 матчей он забил семь мячей. Летом 2020-го Александр по истечении контракта с «Зенитом» оказался в «Спартаке», а ещё через полгода отправился в «Фиорентину». Неплохой карьерный поворот!

Но в обоих командах Кокорин не стал важным футболистом. Мешали последствия травмы «крестов». «У меня не было никогда такого в карьере, чтобы было столько мелких травм, болячек. Ну, вот так получилось, что я их получил, и они мне помешали», — сказал Кокорин осенью 2020 года.

Своё счастье Александр обрёл на Кипре. С 2022-го он выступает за «Арис» из Лимасола. Вместе с клубом он взял золото в сезоне-2022/2023, а также его признали лучшим игроком чемпионата. Правда, за сборную России Кокорин после травмы крестообразных связок так больше и не сыграл.

В начале года Кокорин «раздал огня» в подкасте со Смоловым:
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном

Георгий Джикия

Джикия был одной из надежд сборной России на ЧМ-2018. Георгий находился в классной форме и играл в основе «Спартака». Но 18 января 2018 года Джикия травмировал крестообразные связки во время контрольной встречи «Спартака» с «Шанхай СИПГ». Оказавшись на газоне, Георгий громко закричал. И от боли, и от досады. В секунду рухнули надежды на выступление за сборную на домашнем чемпионате мира.

Георгий Джикия
Георгий Джикия
экс-защитник «Спартака»

«У каждого свой болевой порог. Кто-то не чувствовал боли. Я чувствовал такую боль, как будто ногу оторвали. Видимо, мой организм это так воспринял. Даже не могу передать, что это за ощущения. Были опустошение, разочарование – все негативные слова. Я понимал, что это не обычная травма, придётся много пропустить».

Хотя Джикия мыслил позитивно. «Не стану лукавить: я готовлюсь. Наступит тот момент, когда станет понятно, смогу ли выступить на ЧМ-2018 или нет», — сказал Георгий в интервью «Спорт-экспрессу» в марте 2018-го. Но чуда не произошло. Защитник не успел восстановиться и пропустил турнир. Однако вернулся в состав «Спартака» со старта сезона-2018/2019.

Травма повлияла на скорость Георгия. До повреждения Джикия без труда догонял самых быстрых форвардов РПЛ. А после него показатели снизились. Например, из-за этого Гильермо Абаскаль и начал «мариновать» Джикию на скамейке. Защитник в итоге покинул «Спартак» летом 2024 года, а сейчас выступает за «Химки».

Роман Зобнин

Роман Зобнин своей игрой заслужил авторитет «железного» человека. Полузащитник «Спартака» трудолюбив, вынослив и готов к высоким нагрузкам. Однако и такие футболисты иногда ломаются. Зобнин получил надрыв крестообразных связок в товарищеском матче сборной России с Венгрией перед Кубком конфедераций в июне 2017 года.

«По итогам были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Роман отправляется в клинику «Вилла Стюарт», где будут сделаны окончательные выводы», — сообщили в Российском футбольном союзе по результатам МРТ.

Роман Зобнин

Роман Зобнин

Фото: РИА Новости

Удивительно, но Зобнин восстановился от травмы всего за четыре месяца. В Италии, где лечился Роман, применяют агрессивный метод восстановления. Пациент максимально быстро получает нагрузку, что не даёт мышцам атрофироваться. Из-за этого Зобнин вернулся на поле уже в ноябре 2017-го.

После этого Зобнин получал в основном мышечные повреждения. Речи о травме «крестов» не было. Следовательно, итальянский метод восстановления оправдал себя. А Роман отпахал за сборную России на ЧМ-2018. Сейчас же полузащитник борется за золото РПЛ вместе со «Спартаком». Роман потерял статус игрока основы, но полезен как опция со скамейки.

Дмитрий Сычёв

Карьера Дмитрия Сычёва разделилась на «до» и «после» из-за травмы, полученной в 2005 году. В матче чемпионата России с «Рубином» форвард столкнулся с голкипером казанцев Павлом Харчиком. «Контакт был минимален. Сычёв упал и закричал, что у него что-то хрустнуло в колене и что ему очень больно. Я подбежал к нему, принёс свои извинения», — отметил позже вратарь. Диагноз — разрыв крестообразных связок колена. Врач сборной России Зураб Орджоникидзе сообщил, что Сычёв выбыл на срок до одного года.

Дмитрий Сычёв

Дмитрий Сычёв

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Травма ключевого игрока серьёзно сказалась на «Локомотиве». Клуб упустил золото РПЛ, уступив в гонке ЦСКА + пропустив вперёд «Спартак». А Дмитрий вернулся раньше заявленного срока. Форвард «Локо» сыграл уже в матче 3-го тура РПЛ-2006 в апреле. Сычёв по-прежнему был полезным игроком. Однако выйти на ожидаемый пик карьеры из-за травмы так и не смог.

«Констатирую, что после полугодичного восстановления Сычев вышел на прежний уровень. Сохранил за собой статус ведущего форварда «Локо», затем побеждал в Кубке России, выдерживал конкуренцию в сборной. Да, можно сказать: до травмы он был более ловким, подвижным. Соперники не знали, что делать, когда Лоськов забрасывал вперёд на Сычёва. Сейчас Дима более «тягучий», что ли. Не забывайте, что он ярко заявил о себе уже в 18‑летнем возрасте, что редкость. Возможно, и лучшие качества стали покидать его раньше срока», — сказал в 2012 году экс-тренер «Локо» Владимир Эштреков.

Кстати, Сычёв первым из российских футболистов стал вести блог:
Ностальгия от Сычёва. Его «Живой Журнал» — памятник нулевым
Фото
Ностальгия от Сычёва. Его «Живой Журнал» — памятник нулевым

Дмитрий Баринов

Капитан «Локомотива» получил травму крестообразных связок в августе 2020 года. В матче 4-го тура РПЛ-2020/2021 со «Спартаком» Баринов рухнул на газон на 16-й минуте и схватился за колено. Но этому предшествовал эпизод на самом старте встречи: Дмитрий срубил вингера соперников Зелимхана Бакаева. После контакта Баринов испытал боль, ему понадобилась помощь медиков. Однако полузащитник «Локо» остался на поле, играя около 10 минут с дискомфортом. Но в итоге его всё же заменили.

Через несколько дней Баринов перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима. Восстановление заняло около шести месяцев. Баринов вернулся на поле весной 2021 года и в том числе помог «Локомотиву» взять Кубок России. Также Дмитрий провёл два матча за сборную России на чемпионате Европы.

Сейчас 28-летний опорник остаётся важнейшим футболистом «Локо». Также в СМИ периодически появляется информация об интересе клубов Европы к Баринову. Травма крестообразных связок глобально не сказалась на карьере Дмитрия.

Алан Дзагоев

История Дзагоева — одна из самых трагичных в российском футболе. Алан мог спокойно играть за хорошие клубы в топ-5 лигах Европы. Но травмы испортили ему карьеру. Удивительно, что при этом повреждение крестообразных связок случилось с полузащитником только в 2019 году. Алан травмировал колено в товарищеском матче с «Картахеной» в феврале. Игрока унесли с поля на носилках — ничего хорошего это не предвещало.

Через два дня ЦСКА сообщил, что Дзагоеву прооперировали переднюю крестообразную связку правого коленного сустава в одной из клиник Германии. Алан восстанавливался почти весь 2019-й и вернулся на поле только в ноябре.

Алан Дзагоев
Алан Дзагоев
экс-полузащитник ЦСКА

«В подсознании это ещё сидит, но пытаюсь отгонять все мысли. Психологическая составляющая очень важна, не нужно бояться идти в стык. Перед игрой бывают нехорошие мысли, дую на них ветром, накрываю их цунами».

Но травмы так и не отстали от Дзагоева до конца карьеры. Футболист больше лечился, чем играл. В 2022 году он покинул ЦСКА и попробовал перезапуститься в «Рубине». Не вышло. Затем – поездка в греческую «Ламию». Новый провал и логичное завершение карьеры в 33 года.

Как же ярко Дзагоев ворвался в большой футбол:
Батраков изумляет. А кто из наших звёзд прошлого поразил вас на старте карьеры ещё больше?
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Батраков изумляет. А кто из наших звёзд прошлого поразил вас на старте карьеры ещё больше?

Виктор Васин

Сезон-2017/2018 должен был стать лучшим в карьере Виктора Васина. Защитник заработал место в основе ЦСКА и метил в состав сборной России на ЧМ-2018. Но, как и в случае с Джикией и Кокориным, Васин «сломался» незадолго до турнира. Виктор получил травму крестообразных связок в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» в феврале 2018-го.

Виктор Васин

Виктор Васин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эти «кресты» стали вторыми в карьере Васина. Ранее он травмировал колено в январе 2011 года и восстанавливался около 10 месяцев. А реабилитация после второй травмы затянулась вовсе на год. О проблеме рассказывал врач ЦСКА Шагабутдин Керимов: «У нас к прооперированному колену претензий нет — оно у Виктора в полном порядке. Вопросы вызывает противоположное, левое колено, из которого брали графт. На месте забора ещё есть небольшое воспаление сухожилия, которое вызывает боль. Сейчас работаем в этом направлении. Васин проходит дополнительный курс реабилитации в Барселоне под наблюдением медштаба команды и испанских врачей».

В апреле 2019 года Васин впервые вышел на поле в официальном матче. Однако на прежний уровень защитник уже не вернулся. В 2021-м он покинул ЦСКА, а затем выступал за казахстанский «Кайрат». 14 сентября 2024 года Виктор объявил о завершении карьеры.

Владимир Быстров

После возвращения из «Спартака» в «Зенит» Быстров стал одним из лидеров петербуржцев. И даже негативно настроенные болельщики чуть потеплели к игроку. Но в марте 2011 года Быстров травмировал колено в матче 1/8 Кубка России с «Анжи». В борьбе с полузащитником Одилом Ахмедовым Владимир получил удар по ногам и упал на газон. Диагноз – разрыв «крестов» и долгая реабилитация.

Быстрову сделали операцию в Германии, а спустя шесть месяцев он вернулся на поле. Главным опасением стала возможная потеря главной фишки футболиста — скорости. Но Быстров не сильно просел в этом компоненте и вернулся в состав «Зенита» и сборной России. Хотя на Евро-2012 тренер Дик Адвокат полузащитника не позвал.

Максим Мухин

Максим Мухин 16 октября 2023 года отметился первым результативным действием за сборную России в товарищеском матче с Кенией (2:2). Также полузащитник становился всё более и более важным футболистом для ЦСКА. И через пять дней случилась большая неприятность. Мухин травмировал крестообразные связки во встрече РПЛ с «Рубином». Максиму предстояла долгая и мучительная реабилитация.

Максим Мухин

Максим Мухин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мухин до сих пор не провёл ни одного официального матча. Восстановление затянулось. «Ситуация такая, что без больших нагрузок Мухин чувствует себя абсолютно нормально. А вот как организм поведёт себя при нагрузках — увидим сейчас на первых сборах, потому что на них много внимания уделяется физическим тонкостям. Наверное, как раз этот сбор покажет, позади ли все проблемы или что‑то осталось. А так, чувствует себя сейчас абсолютно нормально. Готов приступить к работе. Пожелаем ему здоровья и поскорее забыть о своей страшной травме», — отметил в январе 2025 года Владимир Кузьмичёв, агент футболиста.

Важный момент — фигура тренера ЦСКА Марко Николича. Ранее серб работал с Мухиным в «Локомотиве» и классно прокачал его. Теперь Николич ждёт оптимальной формы полузащитника, чтобы интегрировать Максима в состав. Так что главная задача для игрока сейчас – войти в кондиции.

Мухин определён в основу ЦСКА:
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Иван Саенко

2008 год получился удачным для Саенко. Иван помог сборной России взять бронзу на Евро, а в августе подписал контракт со «Спартаком». На тот момент игроку было всего 25 лет — вся карьера впереди. Но 2 июля 2009 года Саенко порвал «кресты» и травмировал мениск в матче с РПЛ с «Ростовом». На восстановление у Ивана ушло полгода.

В 2010-м Саенко вернулся на поле и провёл 10 встреч за «Спартак». Однако футболист так и не набрал форму и выглядел откровенно слабо. Москвичи выставили Ивана на трансфер, но покупатели не нашлись. Поэтому зимой 2011 года «Спартак» расторг контракт с Саенко.

А игрок принял решение завершить карьеру. «У меня всё нормально. Сейчас ни за один из футбольных клубов не выступаю. Чувствую себя вполне хорошо. За свою карьеру я успел поиграть во многих местах и вполне доволен этим. На самом деле всё, хватит. В ФНЛ я точно не собирался. Не знаю, откуда берутся такие разговоры, такого не было. Чем занимаюсь сейчас? Занимаюсь тем, что трачу честно заработанные деньги», — рассказал Иван в ноябре 2011-го в интервью «Чемпионату».

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