11 примеров для Тюкавина. Как игроки сборной России вернулись после травмы «крестов»

Понедельник, 3 марта, начался с плохих новостей. Московское «Динамо» сообщило, что у форварда Константина Тюкавина диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Футболиста ждут операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода. Тюкавин травмировался в первом тайме матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

Повреждение у одного из лидеров серьёзно бьёт по перспективам «Динамо» в борьбе за золото. Также откладывается потенциальный трансфер Тюкавина в Европу. Но, может, для Константина есть хорошие примеры восстановления из прошлого? Вспоминаем, как рвали «кресты» другие футболисты сборной России. И как это повлияло на их карьеры в дальнейшем.

Игорь Акинфеев

Один из главных футболистов сборной России в её истории дважды травмировал крестообразные связки. В первый раз это произошло в мае 2007-го: Акинфеев получил повреждение левого колена в матче с «Ростовом». Но уже к концу года Игорь вернулся на поле, а летом 2008-го сыграл за сборную России на чемпионате Европы.

Но в августе 2011 года Акинфеев получил рецидив. В дерби со «Спартаком» голкипер столкнулся в воздухе с форвардом Веллитоном. Наихудшие опасения подтвердились: у Акинфеева произошёл полный разрыв передней крестообразной связки левого колена, которое уже было прооперировано в 2007-м. Кроме того, у голкипера обнаружили разрыв внутреннего мениска и эдему кости. На этот раз восстановление Акинфеева затянулось. Игорь вернулся на поле только в конце сезона-2011/2012. А на Евро-2012 вратарь поехал в роли запасного.

Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости

К счастью, больше Акинфеев не рвал «кресты». Однако последствия травм не прошли бесследно.

Игорь Акинфеев вратарь ЦСКА «Чтоб вы понимали, после второй операции у меня артрит четвёртой степени. Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена, как и нормальной жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом — обязательно в зал. И так — каждый день. Перед тренировками и играми разминаюсь по полтора часа. Если на улице холодно, обязательно использую согревающие мази. После нагрузок идёт восстановление — лёд, ванны. Но это не спасает, колено всё равно болит. Только я знаю, какую работу проделываю, чтобы просто выходить на поле».

Из-за проблем с коленом Акинфеев также ушёл из сборной России после ЧМ-2018. Но в возрасте 38 лет продолжает помогать ЦСКА в РПЛ.

Александр Кокорин

Кокорин получил травму менее чем за три месяца до домашнего чемпионата. Александр повредил крестообразные связки в матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» в марте 2018 года. Шансов на восстановление к ЧМ не оставалось.

Сам Кокорин отметил, что первые два месяца после травмы вышли «ужасными, тяжёлыми». Однако форвард вернулся относительно быстро: в сентябре 2018-го он появился в концовке встречи с «Локомотивом». Затем Кокорин провёл ещё три матча, прежде чем с ним приключилась история с нападением на главу департамента автомобильной промышленности Минпромторга Дениса Пака.

Форвард оказался в тюрьме с ещё не совсем здоровым коленом. Ему до сих пор требовались реабилитация и специальный уход. «Меня мучат боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО — пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?» — отметил Кокорин в январе 2019 года.

Александр Кокорин Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В сентябре 2019-го Александр оказался на свободе. Но в футбол форвард не играл до следующего года, пока не отправился из «Зенита» в аренду в «Сочи». Там Кокорин показал классный футбол: за 10 матчей он забил семь мячей. Летом 2020-го Александр по истечении контракта с «Зенитом» оказался в «Спартаке», а ещё через полгода отправился в «Фиорентину». Неплохой карьерный поворот!

Но в обоих командах Кокорин не стал важным футболистом. Мешали последствия травмы «крестов». «У меня не было никогда такого в карьере, чтобы было столько мелких травм, болячек. Ну, вот так получилось, что я их получил, и они мне помешали», — сказал Кокорин осенью 2020 года.

Своё счастье Александр обрёл на Кипре. С 2022-го он выступает за «Арис» из Лимасола. Вместе с клубом он взял золото в сезоне-2022/2023, а также его признали лучшим игроком чемпионата. Правда, за сборную России Кокорин после травмы крестообразных связок так больше и не сыграл.

Георгий Джикия

Джикия был одной из надежд сборной России на ЧМ-2018. Георгий находился в классной форме и играл в основе «Спартака». Но 18 января 2018 года Джикия травмировал крестообразные связки во время контрольной встречи «Спартака» с «Шанхай СИПГ». Оказавшись на газоне, Георгий громко закричал. И от боли, и от досады. В секунду рухнули надежды на выступление за сборную на домашнем чемпионате мира.

Георгий Джикия экс-защитник «Спартака» «У каждого свой болевой порог. Кто-то не чувствовал боли. Я чувствовал такую боль, как будто ногу оторвали. Видимо, мой организм это так воспринял. Даже не могу передать, что это за ощущения. Были опустошение, разочарование – все негативные слова. Я понимал, что это не обычная травма, придётся много пропустить».

Хотя Джикия мыслил позитивно. «Не стану лукавить: я готовлюсь. Наступит тот момент, когда станет понятно, смогу ли выступить на ЧМ-2018 или нет», — сказал Георгий в интервью «Спорт-экспрессу» в марте 2018-го. Но чуда не произошло. Защитник не успел восстановиться и пропустил турнир. Однако вернулся в состав «Спартака» со старта сезона-2018/2019.

Травма повлияла на скорость Георгия. До повреждения Джикия без труда догонял самых быстрых форвардов РПЛ. А после него показатели снизились. Например, из-за этого Гильермо Абаскаль и начал «мариновать» Джикию на скамейке. Защитник в итоге покинул «Спартак» летом 2024 года, а сейчас выступает за «Химки».

Роман Зобнин

Роман Зобнин своей игрой заслужил авторитет «железного» человека. Полузащитник «Спартака» трудолюбив, вынослив и готов к высоким нагрузкам. Однако и такие футболисты иногда ломаются. Зобнин получил надрыв крестообразных связок в товарищеском матче сборной России с Венгрией перед Кубком конфедераций в июне 2017 года.

«По итогам были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Роман отправляется в клинику «Вилла Стюарт», где будут сделаны окончательные выводы», — сообщили в Российском футбольном союзе по результатам МРТ.

Роман Зобнин Фото: РИА Новости

Удивительно, но Зобнин восстановился от травмы всего за четыре месяца. В Италии, где лечился Роман, применяют агрессивный метод восстановления. Пациент максимально быстро получает нагрузку, что не даёт мышцам атрофироваться. Из-за этого Зобнин вернулся на поле уже в ноябре 2017-го.

После этого Зобнин получал в основном мышечные повреждения. Речи о травме «крестов» не было. Следовательно, итальянский метод восстановления оправдал себя. А Роман отпахал за сборную России на ЧМ-2018. Сейчас же полузащитник борется за золото РПЛ вместе со «Спартаком». Роман потерял статус игрока основы, но полезен как опция со скамейки.

Дмитрий Сычёв

Карьера Дмитрия Сычёва разделилась на «до» и «после» из-за травмы, полученной в 2005 году. В матче чемпионата России с «Рубином» форвард столкнулся с голкипером казанцев Павлом Харчиком. «Контакт был минимален. Сычёв упал и закричал, что у него что-то хрустнуло в колене и что ему очень больно. Я подбежал к нему, принёс свои извинения», — отметил позже вратарь. Диагноз — разрыв крестообразных связок колена. Врач сборной России Зураб Орджоникидзе сообщил, что Сычёв выбыл на срок до одного года.

Дмитрий Сычёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Травма ключевого игрока серьёзно сказалась на «Локомотиве». Клуб упустил золото РПЛ, уступив в гонке ЦСКА + пропустив вперёд «Спартак». А Дмитрий вернулся раньше заявленного срока. Форвард «Локо» сыграл уже в матче 3-го тура РПЛ-2006 в апреле. Сычёв по-прежнему был полезным игроком. Однако выйти на ожидаемый пик карьеры из-за травмы так и не смог.

«Констатирую, что после полугодичного восстановления Сычев вышел на прежний уровень. Сохранил за собой статус ведущего форварда «Локо», затем побеждал в Кубке России, выдерживал конкуренцию в сборной. Да, можно сказать: до травмы он был более ловким, подвижным. Соперники не знали, что делать, когда Лоськов забрасывал вперёд на Сычёва. Сейчас Дима более «тягучий», что ли. Не забывайте, что он ярко заявил о себе уже в 18‑летнем возрасте, что редкость. Возможно, и лучшие качества стали покидать его раньше срока», — сказал в 2012 году экс-тренер «Локо» Владимир Эштреков.

Дмитрий Баринов

Капитан «Локомотива» получил травму крестообразных связок в августе 2020 года. В матче 4-го тура РПЛ-2020/2021 со «Спартаком» Баринов рухнул на газон на 16-й минуте и схватился за колено. Но этому предшествовал эпизод на самом старте встречи: Дмитрий срубил вингера соперников Зелимхана Бакаева. После контакта Баринов испытал боль, ему понадобилась помощь медиков. Однако полузащитник «Локо» остался на поле, играя около 10 минут с дискомфортом. Но в итоге его всё же заменили.

Через несколько дней Баринов перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима. Восстановление заняло около шести месяцев. Баринов вернулся на поле весной 2021 года и в том числе помог «Локомотиву» взять Кубок России. Также Дмитрий провёл два матча за сборную России на чемпионате Европы.

Сейчас 28-летний опорник остаётся важнейшим футболистом «Локо». Также в СМИ периодически появляется информация об интересе клубов Европы к Баринову. Травма крестообразных связок глобально не сказалась на карьере Дмитрия.

Алан Дзагоев

История Дзагоева — одна из самых трагичных в российском футболе. Алан мог спокойно играть за хорошие клубы в топ-5 лигах Европы. Но травмы испортили ему карьеру. Удивительно, что при этом повреждение крестообразных связок случилось с полузащитником только в 2019 году. Алан травмировал колено в товарищеском матче с «Картахеной» в феврале. Игрока унесли с поля на носилках — ничего хорошего это не предвещало.

Через два дня ЦСКА сообщил, что Дзагоеву прооперировали переднюю крестообразную связку правого коленного сустава в одной из клиник Германии. Алан восстанавливался почти весь 2019-й и вернулся на поле только в ноябре.

Алан Дзагоев экс-полузащитник ЦСКА «В подсознании это ещё сидит, но пытаюсь отгонять все мысли. Психологическая составляющая очень важна, не нужно бояться идти в стык. Перед игрой бывают нехорошие мысли, дую на них ветром, накрываю их цунами».

Но травмы так и не отстали от Дзагоева до конца карьеры. Футболист больше лечился, чем играл. В 2022 году он покинул ЦСКА и попробовал перезапуститься в «Рубине». Не вышло. Затем – поездка в греческую «Ламию». Новый провал и логичное завершение карьеры в 33 года.

Виктор Васин

Сезон-2017/2018 должен был стать лучшим в карьере Виктора Васина. Защитник заработал место в основе ЦСКА и метил в состав сборной России на ЧМ-2018. Но, как и в случае с Джикией и Кокориным, Васин «сломался» незадолго до турнира. Виктор получил травму крестообразных связок в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» в феврале 2018-го.

Виктор Васин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эти «кресты» стали вторыми в карьере Васина. Ранее он травмировал колено в январе 2011 года и восстанавливался около 10 месяцев. А реабилитация после второй травмы затянулась вовсе на год. О проблеме рассказывал врач ЦСКА Шагабутдин Керимов: «У нас к прооперированному колену претензий нет — оно у Виктора в полном порядке. Вопросы вызывает противоположное, левое колено, из которого брали графт. На месте забора ещё есть небольшое воспаление сухожилия, которое вызывает боль. Сейчас работаем в этом направлении. Васин проходит дополнительный курс реабилитации в Барселоне под наблюдением медштаба команды и испанских врачей».

В апреле 2019 года Васин впервые вышел на поле в официальном матче. Однако на прежний уровень защитник уже не вернулся. В 2021-м он покинул ЦСКА, а затем выступал за казахстанский «Кайрат». 14 сентября 2024 года Виктор объявил о завершении карьеры.

Владимир Быстров

После возвращения из «Спартака» в «Зенит» Быстров стал одним из лидеров петербуржцев. И даже негативно настроенные болельщики чуть потеплели к игроку. Но в марте 2011 года Быстров травмировал колено в матче 1/8 Кубка России с «Анжи». В борьбе с полузащитником Одилом Ахмедовым Владимир получил удар по ногам и упал на газон. Диагноз – разрыв «крестов» и долгая реабилитация.

Быстрову сделали операцию в Германии, а спустя шесть месяцев он вернулся на поле. Главным опасением стала возможная потеря главной фишки футболиста — скорости. Но Быстров не сильно просел в этом компоненте и вернулся в состав «Зенита» и сборной России. Хотя на Евро-2012 тренер Дик Адвокат полузащитника не позвал.

Максим Мухин

Максим Мухин 16 октября 2023 года отметился первым результативным действием за сборную России в товарищеском матче с Кенией (2:2). Также полузащитник становился всё более и более важным футболистом для ЦСКА. И через пять дней случилась большая неприятность. Мухин травмировал крестообразные связки во встрече РПЛ с «Рубином». Максиму предстояла долгая и мучительная реабилитация.

Максим Мухин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мухин до сих пор не провёл ни одного официального матча. Восстановление затянулось. «Ситуация такая, что без больших нагрузок Мухин чувствует себя абсолютно нормально. А вот как организм поведёт себя при нагрузках — увидим сейчас на первых сборах, потому что на них много внимания уделяется физическим тонкостям. Наверное, как раз этот сбор покажет, позади ли все проблемы или что‑то осталось. А так, чувствует себя сейчас абсолютно нормально. Готов приступить к работе. Пожелаем ему здоровья и поскорее забыть о своей страшной травме», — отметил в январе 2025 года Владимир Кузьмичёв, агент футболиста.

Важный момент — фигура тренера ЦСКА Марко Николича. Ранее серб работал с Мухиным в «Локомотиве» и классно прокачал его. Теперь Николич ждёт оптимальной формы полузащитника, чтобы интегрировать Максима в состав. Так что главная задача для игрока сейчас – войти в кондиции.

Иван Саенко

2008 год получился удачным для Саенко. Иван помог сборной России взять бронзу на Евро, а в августе подписал контракт со «Спартаком». На тот момент игроку было всего 25 лет — вся карьера впереди. Но 2 июля 2009 года Саенко порвал «кресты» и травмировал мениск в матче с РПЛ с «Ростовом». На восстановление у Ивана ушло полгода.

В 2010-м Саенко вернулся на поле и провёл 10 встреч за «Спартак». Однако футболист так и не набрал форму и выглядел откровенно слабо. Москвичи выставили Ивана на трансфер, но покупатели не нашлись. Поэтому зимой 2011 года «Спартак» расторг контракт с Саенко.

А игрок принял решение завершить карьеру. «У меня всё нормально. Сейчас ни за один из футбольных клубов не выступаю. Чувствую себя вполне хорошо. За свою карьеру я успел поиграть во многих местах и вполне доволен этим. На самом деле всё, хватит. В ФНЛ я точно не собирался. Не знаю, откуда берутся такие разговоры, такого не было. Чем занимаюсь сейчас? Занимаюсь тем, что трачу честно заработанные деньги», — рассказал Иван в ноябре 2011-го в интервью «Чемпионату».