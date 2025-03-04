Монструозный вечер в Лиге чемпионов! «Реал» и «Атлетико» бьются за четвертьфинал! LIVE

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Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими «Реалом» и «Атлетико». «Чемпионат» проведёт онлайн этого дерби.
История противостояния «Реала» и «Атлетико» – абсолютно самостоятельный сюжет что внутри Испании, что в Лиге чемпионов. Последние матчи в Ла Лиге закончились с ничейным счётом (по 1:1) – как и основное время финала ЛЧ-2016. После этого команды пересекались в главном еврокубке ещё раз, и тогда каждая из команд одержала по домашней победе (2:1, 3:0) – в финал турнира шагнул «Реал».
Если ограничить историю встреч несколькими годами, то Карло Анчелотти весьма тяжело бороться с Диего Симеоне – у итальянца всего одна победа над аргентинцем начиная с 2023 года. Тем интереснее будет понаблюдать за их бойней снова!
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