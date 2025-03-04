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Реал Мадрид — Атлетико Мадрид, прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 4 марта 2025

Монструозный вечер в Лиге чемпионов! «Реал» и «Атлетико» бьются за четвертьфинал! LIVE
Георгий Илющенко
Мадридское дерби в Лиге чемпионов
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Следим за еврокубками вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими «Реалом» и «Атлетико». «Чемпионат» проведёт онлайн этого дерби.

История противостояния «Реала» и «Атлетико» – абсолютно самостоятельный сюжет что внутри Испании, что в Лиге чемпионов. Последние матчи в Ла Лиге закончились с ничейным счётом (по 1:1) – как и основное время финала ЛЧ-2016. После этого команды пересекались в главном еврокубке ещё раз, и тогда каждая из команд одержала по домашней победе (2:1, 3:0) – в финал турнира шагнул «Реал».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если ограничить историю встреч несколькими годами, то Карло Анчелотти весьма тяжело бороться с Диего Симеоне – у итальянца всего одна победа над аргентинцем начиная с 2023 года. Тем интереснее будет понаблюдать за их бойней снова!

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