Дуглас застрял между сборными Бразилии и России. Под угрозой легионерский вопрос «Зенита»

Сборная России объявила расширенный состав на предстоящий тренировочный сбор. В список попал защитник «Зенита» Дуглас Сантос — это его первое подобное включение.

Дуглас играет за «Зенит» с 2019 года. В октябре 2024-го бразилец получил российский паспорт, а через несколько недель бразильца перестали считать легионером. «ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока. Сине‑бело‑голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от Российского футбольного союза — с этот момента Дуглас Сантос не считается легионером», — гласило сообщение в телеграм-канале «Зенита».

Дуглас Сантос с паспортом РФ Фото: ФК «Зенит»

28 февраля стало известно, что Сантос попал в расширенный состав сборной Бразилии (там оказались 52 игрока). Их могут вызвать на ближайшие матчи отбора ЧМ-2026 с Колумбией (21 марта) и Аргентиной (26 марта). Окончательный список опубликуют 7 марта. А сегодня Дугласа включили в расширенный состав сборной России.

«Общался ли я с Дугласом Сантосом заранее? Не общался. У нас единый подход ко всем футболистам на этапе формирования расширенного состава сборной. Попадание в него даёт понимание игрокам, что мы за ними следим и что у них есть хорошие шансы попасть в окончательный состав», — так главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал включение Сантоса в расширенный состав.

Международная юридическая компания SILA International Lawyers разъяснила ситуацию. Общее правило ФИФА допускает только однократную смену спортивного гражданства. Сантос сделал это в ноябре 2024 года. Правда, в этом правиле есть исключение. Если футболист не сыграл за новую сборную ни одного матча (официального или неофициального), то допускается обратная смена спортивного гражданства.

Если Дуглас хочет играть за сборную Бразилии, ему необходимо снова обращаться в ФИФА для смены гражданства. Пока нет информации о соответствующем запросе игрока. Без решения ФИФА Сантос не сможет выйти на поле во встрече за сборную Бразилии. Важный нюанс: если Дуглас снова получит бразильское спортивное гражданство, то окончательно потеряет возможность играть за сборную России. А ещё его снова будут считать легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос регулярно берёт трофеи с «Зенитом» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В начале 2023 года нападающий «Зенита» Малком получил паспорт РФ. Правда, бразилец подчеркнул, что это не было связано с желанием выступать за сборную России. Малком объяснил, что решился на такой шаг, чтобы не считаться легионером в РПЛ. Летом 2023-го футболист принял участие в двух товарищеских матчах сборной Бразилии.

А вот Дуглас Сантос пока не принял решения, за какую сборную хотел бы сыграть. Об этом «Чемпионату» сообщил агент капитана «Зенита» Тьяго Фрейтас: «Дуглас ещё не был вызван ни в сборную Бразилии, ни в сборную России. Он только попал в предварительный список, так что решение ещё не принято».

По всей видимости, больше ясности появится 7 марта, когда сборная Бразилии объявит окончательный состав на предстоящие встречи квалификации ЧМ-2026.