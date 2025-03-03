«В ситуации с Соболевым я полностью на стороне арбитра». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ

Почему за роковой момент с Тюкавиным не назначили пенальти и стоило ли дать красную за фол на Маркиньосе? Экспертиза Игоря Федотова.

Долгожданное возвращение чемпионата России состоялось. В минувшие выходные прошёл первый весенний и 19-й по счёту тур РПЛ. Кому-то, с учётом количества ничьих, не хватило зрелища, но интересных моментов всё же хватало. И уж точно таким раскладом вряд ли недовольны судьи, которым удалось по максимуму избежать скандалов.

Специально для «Чемпионата» судейство в 19-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 1:1

Нервно для Сухого, не похоже на него. Это, наверное, связано даже не с перерывом, а с какими-то другими моментами. Нервно, дёргано. На сборах, видимо, сказали быстрее передвигаться, и Сухому пришлось это делать. Но выглядело так, будто он никогда раньше этого не делал. В игру Сухой вошёл примерно со второй половины второго тайма. Что касается моментов, он не показал жёлтую игроку «Локо» за удар локтем, хотя даже была кровь. И не показал жёлтую игроку «Динамо» за наступ.

Оценка Сухого — 8,2. Она неплохая, но требует улучшения в определённых моментах. Сухой почему-то очень сильно волновался.

Алексей Сухой Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Пари НН» — «Акрон» — 2:1

Чебан, в отличие от Сухого, не волновался, но во второй половине игры начал пропускать очевидные моменты. Первый эпизод — засчитанный гол в ворота «Акрона» на 51-й минуте. Но это больше к ассистентам, а именно к Мосякину. Правильное решение приняли арбитры.

На 65-й минуте Чебан не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру. И ошибочно показал жёлтую футболисту «Акрона» за грубую игру. Ничего такого там не было, игрок просто не успел. Грубая игра — это бесрассудное действие, когда футболист не отдаёт себе отчёта. А здесь он просто тянулся — не попал по мячу и не попал.

Оценка Чебана — 8,2.

«Зенит» — ЦСКА — 0:0

Хорошая работа Иванова. Такие игры надо проходить именно так. Когда и сказать ничего нельзя на пресс-конференции, и по моментам не высказаться. Говорить можно только про Соболева. Здесь я полностью на стороне Иванова. Натягивать Соболева на жёлтую за симуляцию не было смысла. В обоих моментах присутствовал контакт. Если бы не он, мы бы говорили о симуляции. Департамент требует, чтобы игроков наказывали за то, что они рисуют фол без контакта. Для меня главное, что не было пенальти ни в одном из моментов.

Оценка Иванова — 8,5.

Сергей Иванов Фото: ФК «Зенит»

«Ахмат» — «Рубин» — 2:1

Чистяков — единственный судья с отрицательной оценкой. Не назначил 11-метровый в ворота «Рубина» за очевидную игру рукой, но изменил решение после вмешательства VAR. Не могу я понять, почему так произошло. Позиция позволяла всё видеть, он должен был контролировать стенку. Простой момент.

В остальных эпизодах Чистяков действовал хорошо и правильно. Больше вопросов нет.

Оценка Чистякова — 7,9 (8,4).

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:1

Хорошая игра для Шафеева. Правильно засчитали гол в ворота «Краснодара», офсайда там не было. Это очень сложный момент, поэтому здесь стоит отдельно отметить ассистента Хатуева.

На 63-й минуте Шафеев предоставил принцип преимущества «Краснодару», а там был толчок рукой в лицо Кривцову. Реальная грубость, причём осознанная — разбили губу. Хорошее решение Шафеева, но, когда мяч покинул поле, надо было показывать жёлтую игроку «Крыльев» за грубую игру. К счастью, карточка не была бы второй, поэтому ничего страшного. Общая картинка — очень хорошая.

Оценка Шафеева — 8,3.

Рафаэль Шафеев Фото: ФК «Краснодар»

«Химки» — «Факел» — 1:0

Не понимаю претензий болельщиков и игроков «Факела» к Кукуляку по моменту на 55-й минуте. Они сами задают вопрос и сами на него отвечают, но почему-то в это не верят. Мяч действительно попал в руку — но ничего больше. Кукуляк находился в открытой позиции и продолжил игру —правильное ключевое решение. Рука игрока «Химок» была в естественном положении и опущена вниз.

Был ещё момент после 90-й минуты: голкипер «Факела» убежал в атаку, в воротах его не было, сзади был только защитник. И пошёл пас вперёд на игрока, который находился за линией мяча. Ассистент Болотенков зафиксировал «вне игры» — он чётко видел, что игрок был в офсайде. Вновь повод похвалить бокового арбитра.

Оценка Кукуляка — 8,4.

«Спартак» — «Оренбург» — 2:0

Несложная игра для Кукуяна. Но это касается всех матчей в туре. Для судей это хорошо — можно спокойно вкатиться после сборов.

На 43-й минуте правильно отменили гол «Спартака», это простой эпизод: игрок находился за линией офсайда. Сложнее момент был со второй жёлтой карточкой игроку «Оренбурга». Его спасло, что нога пошла шипами в голень, но ушла вскользь. Прямой красной карточки не было именно поэтому.

Оценка Кукуяна — 8,4.

Павел Кукуян Фото: РИА Новости

«Ростов» — «Динамо» — 1:1

Первый эпизод — гол «Ростова» на шестой минуте. Несложный эпизод для нас, но сложный для ассистента. Он понимал, что Комличенко в офсайде, однако не понимал, насколько тот мешал вратарю. Здесь ключевое, что Комличенко сделал движение и повлиял на действия голкипера — тот из-за этого среагировал на удар с задержкой. VAR позвал Левникова, чтобы тот оценил действия Комличенко. Правильно отменили гол.

На 17-й минуте Осипенко потянул Тюкавина. Травму игрок «Динамо» получил не из-за этого — просто неудачно воткнулся в газон. И это не 11-метровый, потому что, во-первых, мяч не шёл в зону борьбы, а был метрах в 15 от этих игроков. Во-вторых, эта борьба вообще не влияла на ситуацию на поле. Говорить о пенальти смысла нет, Левников момент видеть не мог. Это решение только VAR. Я считаю, они абсолютно правильно поступили — продолжили игру.

Теперь насчёт момента на 54-й минуте. Никто не понял, что произошло. Игрок «Динамо» отдал пас Лунёву, тот неудачно вынес, коснулся мяча рукой, и в него влетел Комличенко. Когда мяч срезается у вратаря, он может играть руками. И Комличенко врезался в Лунёва, когда тот уже зафиксировал мяч. Поэтому Левников правильно назначил штрафной в пользу «Динамо». И правильно не стал наказывать Комличенко, ничего особенного он не сделал.

Оценка Левникова — 8,4.

Если подводить итоги тура — очень хорошо. Одна отрицательная оценка, но даже там по характеру игры всё было нормально.