«Атлетико» готов пройти «Реал» в ЛЧ. У Симеоне есть магия, которой нет у Анчелотти

Ещё никогда шансы «Атлетико» против «Реала» в Лиге чемпионов не были такими увесистыми, как сейчас. Мадридское дерби случалось и в четвертьфинале, и в полуфинале, и дважды в финале ЛЧ. И всегда побеждал «Реал»: либо по сумме двух матчей, либо в овертайме, либо в серии пенальти — как было в финалах в 2014-м и в 2016-м соответственно.

Сейчас «Атлетико» абсолютно смертоносен. Команда Диего Симеоне, как и «Реал», претендует на три трофея: в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов. В чемпионате оба дерби завершились вничью 1:1, в Кубке дерби может быть в финале, а в ЛЧ соседи по испанской столице сошлись в 1/8 финала.

Сила «Реала» не вызывает вопросов. После убийственного поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка (2:5) у «Мадрида» будто произошёл какой-то щелчок. И у команды, и конкретно у Килиана Мбаппе. Француз даже сам сказал, что стал меньше накручивать себя по сравнению с тем, как было в самом начале его карьеры в «Реале».

После поражения в финале Суперкубка «Мадрид» резко побежал. Мбаппе стал больше полагаться на инстинкты — и тут же пошли голы. Плюс резко вырос уровень его взаимопонимания с Родриго, Джудом Беллингемом и, главное, с Винисиусом. Шикарную форму набрал Дани Себальос, дав «Реалу» нужный баланс в центре. Благодаря всему этому команда Карло Анчелотти уверенно разобрала «Манчестер Сити» (3:2, 3:1) и вышла в плей-офф ЛЧ, пробилась в полуфинал Кубка Испании и плотно закрепилась в лидирующей группе в Ла Лиге.

Игроки «Реала» празднуют гол в ворота «Манчестер Сити» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Однако в последнее время «Реалу» стало сложнее. Некстати сразу две дисквалификации схватил Беллингем. Одну — в Ла Лиге, за неосторожную реплику в адрес арбитра. Другую — в Лиге чемпионов. Джуд пропустил два матча чемпионата и не сыграет в первом дерби в ЛЧ. Также в концовке кубкового матча с «Реалом Сосьедад» травму получил Дани Себальос. Судя по всему, он пропустит пару месяцев. Себальос проводил лучший отрезок за всё время в Мадриде, стал как никогда важен — и тут повреждение.

До кучи выбыл ещё и Феде Вальверде. Человек с двумя сердцами и безразмерными лёгкими отсидел на скамейке в матче с «Жироной», а в играх с «Сосьедадом» и «Бетисом» вовсе отсутствовал в заявке. И если «Жирону» и «Сосьедад» «Реал» победил, то с «Бетисом» без Феде не справились.

Против «бетикос» «Мадрид» вообще предстал абсолютно измотанным. Тяжёлый календарь, постоянные матчи через два дня на третий или через три на четвёртый. Плюс отсутствие сразу нескольких игроков старта. Плюс накопившаяся усталость. Плюс довольно скудный для клуба такого уровня резерв. Да ещё и тяжёлый выезд к очень колючему и достаточно классному сопернику, у которого есть, к примеру, Иско и Антони.

«Реал» быстро повёл в счёте, но примерно после 20-й минуты на поле был только «Бетис». Карло Анчелотти признал, что его команда уступила по делу. А также отметил, что в матче с «Атлетико» с такой игрой «Реалу» ничего не светит.

«Атлетико», напротив, едва ли не лучше всех в мире чувствует себя в нынешнем суперплотном графике. В этом сезоне Диего Симеоне получил как никогда глубокую обойму и совершенно виртуозно ей пользуется. «Атлетико» — лидер Европы по голам и заработанным очкам в концовках матчей. Футболисты, которых Симеоне выпускает со скамейки, регулярно отмечаются результативными действиями.

Этот скилл «Атлетико» «Реал» прочувствовал на себе ещё в первом круге. На 90+5-й минуте вышедший на замену Хави Галан отдал голевую вышедшему на замену Анхелю Корреа, и «Атлетико» ушёл от поражения — 1:1. Это было в сентябре, в 8-м туре. С тех пор прошло несколько месяцев, и ударные концовки команды Симеоне превратились в мейнстрим.

Хулиан Альварес забил победный гол «Атлетику» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Корреа, Саму Лино, Маркос Льоренте, Науэль Молина, Александр Сёрлот — любой из них может выйти со скамейки и любой может быть опасен. В последнем матче с «Атлетиком», например, на замену вышел Хулиан Альварес, который обычно играет в основе. И тоже забил, причём победный! А голевую ему выдал Льоренте, который также вышел со скамейки. Чудеса!

На контрасте с этим, во-первых, обойма «Реала» выглядит заметно более скудной. Клуб в последнее время очень бережлив на рынке, и это уже начинает играть ему в минус — Анчелотти периодически просто не хватает игроков. А во-вторых, есть вопросы и к самому Карло. Такой магии замен, какая есть у Симеоне, у него нет и близко.

Не раз было замечено, что у Анчелотти при заменах есть довольно строгая иерархия. Если не случилось ничего экстренного и перестановки происходят в плановом режиме, первым чаще всего выходит Лука Модрич. Иногда вместе с кем-то. Например, с Браимом Диасом. Дальше появляются Эдуарду Камавинга и Арда Гюлер или Фран Гарсия. И на самую концовку может выйти юный талант Эндрик.

Конкретные имена могут меняться, но неизменна суть: замены Анчелотти фактически заскриптованы. В этом плане Карло гораздо более предсказуем, чем Симеоне. Итальянцу сложнее внести перелом в игру. И в этом у Чоло преимущество перед тренером «Реала». Он круче влияет на игру по ходу.

А ещё он лучше поддерживает уровень свежести команды на дистанции сезона. К примеру, «Атлетико» ни в одном матче не был таким измотанным, как «Реал» против «Бетиса». У банды Симеоне бывали провалы — как с «Бенфикой» (0:4), «Леганесом» (0:1) или тем же «Бетисом» (0:1) — однако недостаток свежести не был их главной причиной.

Не факт, что матчи «Реала» и «Атлетико» в Лиге чемпионов будут яркими и фестивальными. Но всё равно интриги — через край! Явного фаворита нет, и это очень круто. Возможно, наконец пришло время «Атлетико» пройти «Реал» в ЛЧ. У «Мадрида» в этом турнире есть магия. Однако своя магия есть и у Симеоне. Она всегда рядом — на скамейке запасных.