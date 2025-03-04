«У «Краснодара» ставка на неусиление». Журавель — о первом туре РПЛ в 2025-м

Новый выпуск подкаста «Премьер-лига несправедливости» — новый интересный собеседник. На этот раз в гости пришёл комментатор Тимур Журавель. Он высказался об основных событиях первого после возобновления сезона турп РПЛ.

О матче «Ростов» — «Динамо»

«Как это часто бывает с «крестами» — нет единоборства. Тюкавин споткнулся, неловко поставил ногу. Чистая случайность. Большая потеря. Но, судя по тому, как «Динамо» действовало и с Тюкавиным, команда явно не в чемпионской гонке. Это была игра низкого качества. Мне кажется, скиллы и темперамент Лички не вяжутся с игрой на результат. Это идеальный тренер для команды, которая показывает весёлый футбол. И где нет давления в связи с результатами. К примеру, для «Ростова», где нужно привлекать болельщиков на трибуны и где от тебя не будут ждать призовых мест. Личка не справляется с матчами, когда нужно обязательно побеждать. Кстати, «Ростов», на мой взгляд, показал самую качественную игру в туре. Конспекты Карпина работают.

Были матчи, когда Маухуб выглядел энергичнее Тюкавина. Очень старательный, энергоёмкий футболист. Такой вечный двигатель. Безусловно, он что-то даст после травмы Кости».

О Карпине

«Возможно, уход Карпина связан с перестановками в руководстве Ростовской области. Возможно, в клубе пойдут процессы, из-за которых нужно было убрать тренера. Я сейчас, конечно, набрасываю варианты. Но причина явно не та, что была в официальной формулировке. Карпин — абсолютно повёрнутый на работе человек. Он не может сидеть без дела ни секунды. Он в этом туре и в Химки съездил, и на «Спартаке» был, и матч «Зенит» — ЦСКА посетил. Думаю, Карпин так или иначе будет скучать по клубной работе».

Валерий Карпин в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О матче «Краснодар» — «Крылья Советов»

«Не понимаю, почему все похоронили «Крылья Советов». Только из-за того, что у них там проблемы наверху? Команда есть, игроки есть, Осинькин есть. «Крылья» не выглядели безнадёжными. Да, они владели мячом всего 30% времени, но как выбегали в атаку! Мне кажется, это то, что нравится Осинькину. А пас Сергеева — в стиле Де Брёйне. Зиньковский делал всё, чего ему не хватало в «Спартаке». Он всегда умел играть, однако попал в немилость к Станковичу. У Антона был сильный конкурент в московском клубе — Маркиньос мощнее. Мне кажется, Зиньковский морально подсел.

Поскольку Сперцян получил травму, у «Краснодара» сейчас есть возможность порепетировать, как команда будет выглядеть в следующем сезоне. Ведь нельзя исключать, что Эдуард уйдёт летом. Я слышал от того же Аршавина, что Козлов готов к роли «десятки». У него есть скиллы для этого. Безусловно, будет просадка, но, мне кажется, Мусаев что-то придумает. Не думаю, что будет какая-то катастрофа.

Удастся ли «Краснодару» заменить Эдуарда Сперцяна? Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Я был в шоке, что Галицкий приходил почти на все тренировки «Краснодара» на сборах. Не просто стоял в сторонке, а находился в процессе. Такие картинки из прошлого. В общении прослеживалось нежелание тратить, некий прагматизм в этом отношении. Был ужин, когда Генич сидел рядом с Галицким. Костя говорил: «Трансферы, вам нужны трансферы! У вас же есть деньги!» Сергей Николаевич ответил: «За ужин — заплачу». Была такая кокетливость: мы готовы тратить, но не готовы тратить много. Мне показалось, что у Галицкого твёрдая позиция: в этот состав мы верим, переплачивать не хотим. Возьмём, только если появится футболист, который точно усилит состав.

Конечно, бывает такое, что неусиление становится усилением. На это сделана ставка «Краснодара». Взять тот же «Ливерпуль»: ушёл Клопп, пришёл непонятный тренер, не было трансферов. Кто мог подумать, что команда будет первой с запасом? Этот пример нельзя назвать триггерным, ведь у «Краснодара» совсем другая обойма. Но показательно, что команда борется за чемпионство, играет дома, а у неё лучший футболист — вратарь».

О матче «Зенит» — ЦСКА

«У меня было скептическое отношение к ромбу Николича на Зимнем Кубке РПЛ. Казалось, это не подходит ЦСКА. Но в Санкт-Петербурге я остался под впечатлением. Включил бы армейцев в тройку в этом туре по качеству игры. Возможно, все ждали, что будет разрыв от «Зенита», однако ЦСКА был лучше. А Кисляк показал, что способен давать большой объём после ухода Зделара. Но Файзуллаев в ромбе не смотрится, он там чужой. Надо что-то с этим делать. Пьянич — тоже не оптимальный вариант для «десятки». Мне кажется, там должен играть Обляков. Главный вопрос: что делать с Файзуллаевым? Возможно, Николич придумает какую-то гибридную штуку.

Аббосбек Файзуллаев пока не вписывается в новую схему ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для Семака был ребус — как сыграть без Вендела? Он менял схему, менял позицию Глушенкова. И хорошего решения «Зенит» не придумал. Возможно, они что-то придумали в головах, однако на поле не было реализации, которая бы впечатлила. Падение Соболева — мы что-то новое увидели? Нужно избавляться от таких привычек. Ты можешь напяливать на себя бейсболку с дельфином, иронизировать по этому поводу, но такие вещи разрушают тебя. Это точно не идёт в плюс. Семак на публике поддержал Соболева, однако не исключаю, что в раздевалке он «напихал» игроку.

Для меня «Зенит» всё-таки остаётся фаворитом чемпионской гонки. Мне кажется, выше вероятность, что психологический слом будет у «Спартака», «Краснодара» и «Динамо», нежели у «Зенита». А по игре все будут хромать немного».

О матче «Спартак» — «Оренбург»

«Спартак» еле-еле обыграл «Оренбург». Красно-белым тяжело взламывать оборону. Три очка прилипли, но есть вопросы. Важная штука от Станковича, что он не поставил новичков в основу. Он дал понять тем игрокам, кто завершал 2024 год: вы начинаете, а на новичков мы посмотрим. Мне кажется, Солари сыграет на позиции Мартинса. Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами. В большинстве нужно правильное решение, однако его не было. И пока непонятно, куда воткнут Гарсию».

Футболисты «Спартака» справились с худшей командой РПЛ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Об «Ахмате» и «Факеле»

«Ахмат» «отвозил» «Рубин». Грозненцы пропустили первыми — аномалия какая-то. Но они играли с колоссальным преимуществом. «Факел» с приходом Пятибратова заиграл лучше, однако в матче с «Химками» был полный тухляк. Воронежский клуб активничал в начале второго тайма, а потом — всё».