Вы могли забыть, насколько крутые звёзды играли в «Лилле». Клуб гениально растит и продаёт

«Лилль» неожиданно для многих оказался в 1/8 финала Лиги чемпионов. Причём команда прошла во второй раунд плей-офф напрямую, финишировав в топ-8 общего этапа. Хотя французский клуб недооценивали до старта ЛЧ. Почему? Да всё просто: «Лилль» обладает классным подбором футболистов, но бо́льшая часть из них мало известна публике. Команда здорово растит таланты и затем продаёт их за большие деньги. А уже потом эти игроки становятся звёздами. Вспоминаем недавние примеры.

Для начала расскажем о стратегии «Лилля». Клуб не имеет возможности соревноваться с «ПСЖ» по финансам. Чтобы оставаться конкурентоспособным, он действуют иначе. «Доги» работают на перспективу: ищут топ-талантов по всему миру плюс внимательно следят за своей академией. В поиске игроков за границей упор ведётся на франкоговорящие страны (Бельгия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Камерун, Мали и так далее). У «Лилля» крутой тренировочный комплекс, совмещённый с академией клуба. Поэтому юные футболисты растут рядом с игроками основы. Что, конечно, помогает быстрому прогрессу.

Но всё же именно скаутинг — главный способ «Лилля» находить будущих топов. Сильно прокачал клуб в этом аспекте Луиш Кампуш. В 2017-м португалец стал спортивным директором и за три года построил сильную команду.

ЛУИШ КАМПУШ Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В сезоне-2020/2021 это дало плоды: «Лилль» в четвёртый раз в истории стал чемпионом Франции. Ещё во время работы в мадридском «Реале» Кампуш разработал онлайн-базу данных Scouting System Pro. Она помогает структурировать данные по огромному массиву футболистов. Позже Луиш интегрировал систему и в работу «Лилля».

Конечно, главный воспитанник и один из важнейших футболистов в истории «Лилля» — Эден Азар. Бельгиец оказался в юношеской системе клуба в 2005-м, а в сезоне-2010/2011 помог команде взять первое за 57 лет золото чемпионата Франции. В 2012 году за Азаром пришёл «Челси» и заплатил за Эдена € 35 млн (на тот момент рекордный трансфер «Лилля»).

А какие топ-футболисты ещё прошли через «Лилль» за последние несколько лет? Список впечатляет!

Николя Пепе

Годы выступлений за «Лилль»: 2017-2019

Откуда пришёл: «Анже» (€ 18 млн)

Куда продали: «Арсенал» (€ 80 млн)

Николя Пепе Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

«Афера века» от «Лилля». Во Франции Пепе был крут и результативен: за 79 матчей забил 37 мячей и оформил 18 ассистов. Трансферная стоимость вингера к лету 2019 года взлетела до € 65 млн. Ивуариец рассматривался как топ-усиление для больших команд. А «Лилль» потирал руки в ожидании прибыли. Всего за два года до этого клуб забрал Пепе из «Анже» всего за € 18 млн.

Гонку за вингера выиграл лондонский «Арсенал», заплативший за игрока сумасшедшие € 80 млн. Николя стал самым дорогим трансфером в истории клуба. Но ожидания от Пепе совсем не сошлись с реальностью. Футболист даже на 50% не был похож на себя образца «Лилля». «Арсенал» в 2022-м психанул и отправил Николя в аренду в «Ниццу». А ещё через год лондонцы расстались с ивуарийцем окончательно — тот на правах свободного агента отправился в «Трабзонспор». Сейчас Пепе выступает на неплохом уровне — помогает «Вильярреалу» биться за зону Лиги чемпионов в Испании.

Виктор Осимхен

Годы выступлений за «Лилль»: 2019-2020

Откуда пришёл: «Шарлеруа» (€ 22,4 млн)

Куда продали: «Наполи» (€ 77,5 млн)

Виктор Осимхен Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Осимхен — один из удачнейших примеров трансферной политики «Лилля». Всего за год клуб заработал более € 50 млн на одном игроке. «Лилль» рискнул и отдал «Шарлеруа» за Осимхена € 22,4 млн. И за сезон-2019/2020 инвестиция оправдала себя: Виктор забил 18 мячей и отдал пять голевых передач в 38 играх. На следующий год за нигерийцем пришёл «Наполи», не пожалевший за форварда € 77,5 млн.

Получилась история win-win: «Лилль» получил солидную сумму, а неаполитанцы — лидера атаки, который помог взять первое за 33 года золото Серии А. Правда, летом 2024 года «Наполи» не договорился с «Челси» по трансферу Осимхена. Игрок до этого уже испортил отношения со своим клубом. Поэтому логичным исходом стала аренда в «Галатасарай». А предстоящим летом нигериец наверняка переберётся в европейский топ-клуб.

Лени Йоро

Годы выступлений за «Лилль»: 2022-2024

Откуда пришёл: академия

Куда продали: «Манчестер Юнайтед» (€ 62 млн)

Лени Йоро Фото: ANP via Getty Images

Йоро — гордость академии «Лилля». Во Франции Лени называют «новым Вараном», поэтому неудивительно, что игроком интересовался мадридский «Реал». После удачного сезона-2023/2024 за 19-летним французом выстроилась очередь. Однако выбор Йоро пал на «Манчестер Юнайтед». Вкусы юного футболиста специфичны.

Зато родной клуб Лени заработал € 62 млн. А сам игрок пока что привыкает к Англии. В сезоне-2024/2025 он провёл всего 19 матчей. Впрочем, сейчас ситуация в «МЮ» складывается так, что им вряд ли помогли бы даже Серхио Рамос и Фабио Каннаваро в лучшей форме. Йоро попал в клуб, наверное, в его худший сезон в XXI веке (даже с учётом турбулентности в последнее десятилетие).

Рафаэл Леау

Годы выступлений за «Лилль»: 2018-2019

Откуда пришёл: «Спортинг» (€ 19,6 млн)

Куда продали: «Милан» (€ 49,5 млн)

Рафаэл Леау Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Леау ассоциируется с «Лиллем» даже не из-за игры, хотя во Франции Рафаэл здорово показал себя и заслужил переезд в «Милан». Главной историей стало судебное разбирательство из-за трансфера португальца. Кратко расскажем: Леау покинул «Спортинг» в статусе свободного агента, воспользовавшись регламентом ФИФА. У лиссабонцев в 2018 году «полыхало» внутри клуба: нападение фанатов на базу, конфликты в руководстве, разбирательства с игроками. А Рафаэл летом подписал контракт с «Лиллем». Уход Леау не позволил «Спортингу» заработать на воспитаннике ничего.

Конечно, клуб пошёл в суд требовать у «Лилля» деньги за футболиста после трансфера португальца в «Милан». В итоге в середине 2023 года стороны договорились: «Лилль» заплатил «Спортингу» € 19,6 млн, при этом сам Леау — только € 1 млн. «Милан» же возместил «Лиллю» € 18 млн. Кроме того, французы также получат процент от будущей продажи игрока. Но вряд ли «Милан» жалеет о деньгах. Леау в 2022 году помог клубу выиграть чемпионат Италии. «Лилль» также заработал на сделках по Рафаэлу.

Амаду Онана

Годы выступлений за «Лилль»: 2021-2022

Откуда пришёл: «Гамбург» (€ 13,5 млн)

Куда продали: «Эвертон» (€ 39,8 млн)

Амаду Онана Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Бельгийский полузащитник вырос в немецкой системе футбола. Онана — воспитанник «Хоффенхайма», также он выступал за «Гамбург». Именно там юного футболиста разглядели скауты «Лилля». Французы не пожалели за Онана € 13,5 млн: клуб только что стал чемпионом и усиливался под Лигу чемпионов.

В «Лилле» Амаду провёл всего один сезон. Следом бельгиец отправился в АПЛ. «Эвертон» заплатил почти € 40 млн за опорника. Интересно, что летом 2024 года Онана интересовался «Манчестер Юнайтед». Но футболист предпочёл перейти в «Астон Виллу», которая отдала за него € 59 млн. Сейчас Амаду — важный игрок бирмингемцев и сборной Бельгии.

Свен Ботман

Годы выступлений за «Лилль»: 2020-2022

Откуда пришёл: «Йонг Аякс» (€ 8 млн)

Куда продали: «Ньюкасл» (€ 37 млн)

Свен Ботман Фото: ANP via Getty Images

В последние годы Нидерланды дарят множество крутых центральных защитников. Вирджил ван Дейк — «министр обороны» и вне конкуренции. А к нему в компанию добавились Маттейс де Лигт, Микки ван де Вен, Натан Аке и Свен Ботман. Последний воспитывался в системе «Аякса», но так и не поиграл за первую команду.

Зато Свен ярко проявил себя в Лиге 1, став лидером защиты «Лилля». Совпадение или нет, но в первом же сезоне с нидерландцем клуб стал чемпионом Франции. А летом 2022 года Ботман сменил «Лилль» на «Ньюкасл», хотя за ним охотились и более статусные клубы (например, «Ливерпуль»). Французы заработали на сделке почти € 30 млн — очередной профит.

Карлос Балеба

Годы выступлений за «Лилль»: 2022-2023

Откуда пришёл: «Брассери» (сумма неизвестна)

Куда продали: «Брайтон» (€ 27 млн)

Карлос Балеба Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Один из крутых примеров работы «Лилля» на африканском континенте. Клуб нашёл Балеба в школе камерунской команды «Брассерис». И всего за один сезон Карлос впечатлил, наверное, ещё более «гиковский» клуб — «Брайтон». Англичане заплатили за полузащитника € 27 млн летом 2023 года. Балеба почти сразу стал игроком основного состава «Брайтона». Сумасшедший взлёт за два года: от ноунейма в Камеруне до крутого футболиста в АПЛ.

Габриэл Магальяйнс

Годы выступлений за «Лилль»: 2017-2020

Откуда пришёл: «Аваи» (€ 3 млн)

Куда продали: «Арсенал» (€ 26 млн)

Габриэл Магальяйнс Фото: Maria Jose Segovia/NurPhoto via Getty Images

Третий центральный защитник в списке. Кажется, у «Лилля» хороший вкус на игроков данного амплуа. Хотя путь Габриэла во Франции получился непростым: его купили зимой 2017-го у бразильского «Аваи», а затем дважды отдавали в аренду. Сначала Магальяйнс на протяжении года выступал в Лиге 2 за «Труа», а вторую часть сезона-2017/2018 провёл в загребском «Динамо».

Но затем Габриэл пригодился «Лиллю». Тренер Кристоф Галтье здорово поработал с бразильцем и вывел его на топ-уровень. Пройти мимо талантливого защитника не смог «Арсенал». В сентябре 2020 года лондонцы заплатили «Лиллю» € 26 млн. Французы в очередной раз солидно заработали. «Арсенал» же получил футболиста, который превратился в одного из лучших защитников мира.

Ив Биссума

Годы выступлений за «Лилль»: 2016-2018

Откуда пришёл: «Реал Бамако» (сумма неизвестна)

Куда продали: «Брайтон» (€ 16,8 млн)

Ив Биссума Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

«Лилль» разглядел цепкого бокс-ту-бокса в малийском клубе «Реал Бамако» со скорпионом на эмблеме. Символично. В сезоне-2016/2017 Биссума выступал за первую и вторую команды «Лилля». А на следующий год закрепился в основе. Затем за малийцем пришёл «Брайтон» (отношения были налажены задолго до трансфера Балеба). С учётом того, что «Лилль» наверняка заплатил мизерную сумму за Биссума (точная неизвестна), сделка окупила себя несколько раз. Сейчас же полузащитник основной в центре поля у «Тоттенхэма».

Мик Меньян

Годы выступлений за «Лилль»: 2015-2021

Откуда пришёл: «ПСЖ» (€ 1 млн)

Куда продали: «Милан» (€ 16,4 млн)

Мик Меньян Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

«ПСЖ» частенько расстаётся с игроками своей академии, которые в итоге вырастают в больших звёзд. Меньян — очередной тому пример. Мик оказался не нужен парижанам, зато «Лилль» подобрал голкипера всего за € 1 млн в 2015 году. Первые два сезона Меньян выступал преимущественно за вторую команду «догов». А затем надолго занял место в воротах основы «Лилля».

В 2020-м Меньян добрался до сборной Франции, а ещё через год оказался в «Милане». В первом же сезоне он помог клубу стать чемпионом Италии. Сейчас Мик — основной вратарь сборной и лакомый лот для «ПСЖ». Французские СМИ сообщают, что клуб раздумывает о возвращении голкипера.

Кстати, за «Лилль» играл и Серу Гирасси, выступающий сейчас за дортмундскую «Боруссию». Но лучший бомбардир нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов не проявил себя в составе «догов». В девяти матчах за «Лилль» в сезоне-2015/2016 он забил всего один гол. А в 2016-м его приобрёл немецкий «Кёльн».

А кто скоро пополнит список?

Конечно, и сейчас у «Лилля» есть очевидные кандидаты на уход в топ-клубы. Главная звезда команды — канадский форвард Джонатан Дэвид. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года, и пока что он не продлён. Так что есть вероятность потерять Дэвида бесплатно (Transfermarkt оценивает его в € 45 млн). Тогда это станет редким случаем стратегического провала «Лилля».

Джонатан Дэвид Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Также в клубе появился топ-голкипер. Люка Шевалье способен не только выступать за большую команду, но и вытеснить из основы сборной Мика Меньяна. СМИ сообщают, что интерес к Шевалье проявляют «ПСЖ», «Барселона» и мадридский «Реал». Люка — второй вратарь Лиги 1 по количеству «сухих» матчей (8), а также пятый по проценту сейвов (74,5%) и показателю PSxG-GA (разница между пропущенными и ожидаемыми голами) — +5,5. Transfermarkt оценивает Шевалье в € 30 млн. Топ-клубы, разбирайте!

Третий кандидат на повышение — воспитанник «Манчестер Юнайтед» Анхель Гомес. Англичанин попал в «Лилль» в 2021 году транзитом через португальскую «Боавишту». Гомес может сыграть на позициях в центре поля, атакующего полузащитника и вингера. Анхель — крутой дриблёр, техничный и умный футболист. Интересно, что, как и в случае с Дэвидом, у 24-летнего игрока контракт с «Лиллем» заканчивается в июне 2025 года. Ждём возвращения в «МЮ»?