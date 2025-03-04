Успешный дебют Селихова и конец мегасерии «Торпедо». Первая лига вернулась! Видео

Топы подписали классных футболистов, а в чемпионате бешеная конкуренция за места в РПЛ.

Возвращение «Лучшей лиги мира». Как и полагается, оно получилось не очень результативным, местами — тяжёлым из-за состояния газонов, но, как и прежде, интересным и увлекательным. Десятки трансферов, включая переходы из европейских команд и РПЛ, дебют за «Урал» некогда первого номера «Спартака» Александра Селихова и первое поражение «Торпедо» в сезоне.

«Енисей» — «Алания»

Мелбет Первая лига возобновилась матчем на одном из самых обсуждаемых полей с одной из самых популярных в зимнюю паузу команд России. «Алания» испытывает большие финансовые проблемы, поэтому клубу сократили бюджет, а сама команда взяла курс на омоложение. В итоге команду покинуло 13 человек, включая множество лидеров основного состава.

Журналист Сергей Ильёв писал, что зимой клуб был готов к продаже всех игроков, а оставшимся было предложено пойти на сокращение зарплат с установленным потолком в 150 тысяч рублей в месяц. Сергей сообщил, что некоторые игроки отказывались от подобных условий. Например, Ибрагим Цаллагов, находящийся в команде, не полетел на матч c «Енисеем».

Спартак Гогниев Фото: fcalania.com

Не меньшее число новичков оказалось во Владикавказе в паузу, теперь это совершенно иная команда. В ней изменилось практически всё, но Спартак Гогниев и его головокружительные хороводы по-прежнему на месте.

«Енисей» в межсезонье был чуть спокойнее, по большей части расставшись с неприжившимися и малоиспользуемыми игроками. Зимой клуб покинуло девять человек, пришло — пять, включая арендованного у «Динамо» Ивана Зазвонкина и экс-игрока клубов РПЛ Юрия Бавина.

Моментов у хозяев было существенно больше, а «Алания» лишь раз попала по воротам соперника. У «Енисея» таких ударов было пять, и один из них закончился голом Андрея Окладникова головой. К слову, зимой нападающий вернулся в Красноярск на постоянной основе: он покинул клуб летом 2024 года, подписал контракт с «Черноморцем», но уже в сентябре играл за «Енисей» на правах аренды.

«Черноморец» — «Торпедо»

Главная сенсация за 22 тура — «Торпедо» всё же потерпело первое поражение в чемпионате. Но сначала коротко о том, как команды изменились зимой.

12 игроков ушло — 12 пришло. В Россию вернулся экс-форвард «Балтики» Гедеон Гузина, а ещё в «Черноморце» оказался Ростислав Солдатенко, ушедший из проблемной «Алании».

«Торпедо» перехватило из академий ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» нескольких молодых футболистов, а ещё привезло в Москву двух бразильцев (полузащитник Кайо сразу отправился в аренду, форвард Алессон сыграл с «Черноморцем»). Закончились аренды Шитова и Коледина («Спартак»), Кузьмичёва («Локомотив»), плюс расторгли Аршака Коряна.

Гениально вернулся в Первую лигу Гузина: сначала босниец затолкал мяч в ворота сам, а во втором тайме отдал голевую передачу на Василия Черова, приговорив «Торпедо». Гости в этом матче смотрелись слабее, и «Черноморец» заслуженно нанёс сопернику первое поражение в сезоне.

«КАМАЗ» — «Арсенал»

По сравнению с командами, о которых мы рассказывали выше, «КАМАЗ» работал на трансферном рынке точечно. В качестве свободных агентов забрали воспитанника ЦСКА Мухаммада Султонова и некогда проходившего сборы в «Спартаке» (а ещё поигравшего в Европе) Илью Жигулёва, добавив к опытным футболистам нескольких молодых игроков. В «Черноморец» был продан Павел Горелов, а свободными агентами из клуба ушли являвшиеся частью ротации в первой части сезона Артём Абрамов и Никита Мельников.

Туляки, которые вряд ли довольны результатом первой части сезона, подписали свыше 10 футболистов, включая четырёх легионеров. Двузначное число игроков также покинуло команду за зимний период. Пока перестановки в составе команды Александра Сторожука не ведут к победам.

Маттео Алинви забил первый мяч за Тулу прямым ударом со штрафного, но удержать победный счёт «Арсенал» смог лишь до 78-й минуты. Караев и в добавленное время Дерюгин принесли хозяевам победу, прервавшую их серию из трёх поражений. А у «Арсенала» в плане побед дела складываются куда хуже: последняя была одержана ещё в сентябре над «Уралом» (1:0).

«Чайка» — «Уфа»

«Чайка» действовала зимой скромно: клуб лишь арендовал Владислава Лазарева у «Балтики», а также расторг контракт с тремя игроками.

«Уфа» подписала форварда Илью Черняка и арендовала у «Балтики» экс-голкипера «Спартака» Илью Свинова, при этом понеся серьёзные потери. За полгода до окончания контракта в «Сочи» перебрался один из лидеров рейтинга ожидаемых голевых передач Роман Пасевич, плюс ушли три футболиста. А ещё зимой клуб поменял главного тренера, назначив на эту должность Омари Тетрадзе. Евгений Харлачёв сначала был переведён в молодёжную команду, а затем с ним и его помощником расторгли контракты.

В первом тайме хозяева создали не меньше четырёх хороших моментов, каждый из которых мог закончиться голом. Но здесь были и надёжная игра вратаря Баклова, и штанга, и вынос из пустых ворот. В начале второго тайма «Чайка» всё же реализовала свой момент — отличился Станислав Библик.

В последние 20 минут преимущество перешло на сторону гостей, которые сумели сравнять счёт на 90+5-й минуте: Никита Мацхарашвили оказался самым расторопным в чужой штрафной. К слову, уфимцы в этом сезоне трижды забивали в добавленное время.

«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»

Зимой «Нефтехимик» ухватил ушедших из прежних клубов Абдокова, Малярова и Ширяева, дополнив их переходы арендами Никитина и Лайкина из «Локомотива» и «Спартака» соответственно. На повышение в «Балтику» отправился Максим Петров, а ещё несколько футболистов ушли в аренду.

Состав хабаровчан зимой пополнил лишь эквадорский защитник Жан Киньонес, а покинуло команду пять футболистов.

Объективно говоря, матч должен был заканчиваться вничью, ведь с обеих сторон было достаточно опасных моментов, чтобы забить хотя бы один мяч. Но ключевыми эпизодами стали ошибка вратаря хозяев Яновича и гол Гаджимурадова.

«Балтика» — «Шинник»

Действующий лидер чемпионата был сдержан в покупках: в Калининград переехали сальвадорский форвард Брайан Хиль, Максим Петров и автор самого крутого спасения в истории РПЛ Евгений Чернов. Из команды ушло пять футболистов, ещё столько же отправилось по арендам.

Ярославцы зимой подписали сразу девять футболистов, включая Седрика Гогуа и Михаила Опарина. Также клуб арендовал Никиту Котина у «Ростова». «Шинник» покинуло пять футболистов и три арендованных игрока.

В наших отчётах мы взяли за правило минимально описывать матчи, завершившиеся со счётом 0:0. Пять ударов в створ и преимущество домашней команды, но тяжело сказать, что хоть кто-то насоздавал на гол. «Шинник» прервал восьмиматчевую победную серию соперника.

«Родина» — «Тюмень»

Зимой «Родина» подписала форварда Максименко, словенца Баришича, сенегальца Папе Гуэйе, а также из аренды вернулись Фищенко и попыливший в РПЛ Тимошенко. В «Торпедо» был продан лучший бомбардир сезона Юшин, в Тулу — Калмыков. Ушли также Клещенко и Сангаре.

«Тюмень» арендовала у «Спартака» Шитова и Пяткина и подписала ещё нескольких игроков свободными агентами. Из команды ушло девять футболистов, включая Крицюка и Клёнкина.

Один из самых насыщенных на моменты матчей. Правда, его исход был решён единственным точным исполнением пенальти. Дальше были вынос из пустых ворот, промахи и слово «сенсация», отражённое напротив результата матча.

«Cочи» — «Сокол»

В паузу команда Роберта Морено подписала Набиля Абердена из «Хетафе», сербского защитника с английскими корнями Лазара Стойсавлевича, выкупила Павла Мелёшина у «Спартака», а ещё взяла одного из лучших создателей моментов первой части сезона Первой лиги Романа Пасевича. Команду покинули шесть человек, включая бразильца Мигела, выходившего в последний раз на поле в мае 2024 года.

«Сокол» подписал трёх футболистов и ещё шесть взял в аренду, включая Ндуку из «Краснодара», Лепского из «Динамо» и Порохова из «Химок». Из команды ушло семь человек, включая трёх, чьи аренды подошли к концу.

0 ударов в створ у «Сочи» и два — у «Сокола». Сочинцы прервали серию из трёх побед, саратовцы — из четырёх поражений. Вот и весь итог.

«Ротор» — «Урал»

Волгоградцы подписали пять футболистов и ещё арендовали двух. Семь человек уехало из «Ротора» в эту паузу.

«Урал» cовершил, пожалуй, самый громкий трансфер зимней паузы в Первой лиге, подписав экс-вратаря «Спартака» Александра Селихова. Ещё в команду перешёл Евгений Марков, а также арендованы Кузнецов и Бессмертный у «Рубина» и московского «Динамо» соответственно.

В «Ахмат» уехал Лео Гогличидзе, ушёл «вечный» Эрик Бикфалви, который продолжит карьеру на родине, в Румынии. Юсупов и Ионов завершили карьеру, Арапов и Герасимов двинули в Медиалигу.

Оба вынесенных на понедельник матча закончились нулевыми ничьими, но игра в Волгограде была чуть интереснее на моменты. Во-первых, всё началось ещё до матча, когда в Сети начали активно критиковать состояние газона на стадионе. Футболисты и тренеры ответят, как сильно оно повлияло на игру, а пока четыре удара в створ на двоих и «сухарь» для Александра Селихова в дебюте. К слову, с несколькими спасениями.