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Расписание спортивных матчей 5 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «ПСЖ» — «Ливерпуль», «Барселона» и «Интер» в ЛЧ, Кучеров и Малкин — в НХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 марта 2025 года
Аудио-версия:
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Лучший спорт 5 марта: «Ак Барс» — «Автомобилист», командные спринты на ЧР по лыжным гонкам, а ещё баскетбол. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Коламбус» одержать пятую победу подряд?

«Мундиры» прямо сейчас борются за уайлд-кард от Восточной конференции и делают это довольно успешно – настолько, что вполне могут зацепиться и за третье место в Столичном дивизионе, позволяющее выходить в плей-офф напрямую. В активе «Блю Джекетс» уже четыре победы подряд – получится ли у них одолеть и «Тампу», которая ещё недавно сама была на серии из восьми победных матчей?

«Блю Джекетс» решили сохранить русского защитника:
Канадский журналист сообщил, что «Коламбус» намерен сохранить Проворова перед дедлайном

🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «воины» закрепятся в зоне плей-офф?

Для всех команд в НБА наступил важнейший отрезок сезона, когда каждый из клубов борется за выход в плей-офф. «Голден Стэйт Уорриорз», после того как к ним присоединился Джимми Батлер, выиграл восемь матчей из 10. «Нью-Йорк Никс» хоть и уступает своим прямым конкурентам в борьбе за лидерство на Востоке, зато легко справляется с менее сильными соперниками. «Воины» пройдут проверку?

Джимми Батлер на высоте!
«Голден Стэйт» c Джимми Батлером побеждает! Но мы все знаем — они могут лучше
«Голден Стэйт» c Джимми Батлером побеждает! Но мы все знаем — они могут лучше

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обе серии команд продолжатся?

Соперники подходят к очной встрече, находясь в противоположных ситуациях – если «лавины» два своих последних матчах выиграли (5:1 с «Нью-Джерси» и 5:2 — с «Миннесотой»), то «пингвины», наоборот, уступили 2:3 «Бостону» и 5:6 — «Торонто». Смогут ли «Эвеланш» продлить собственную победную серию, тем самым продлив и серию поражений «Питтсбурга»?

В прошлом матче «Пингвинз» пропустили необычным способом:
Видео: нападающий «Торонто» Нис забил гол «Питтсбургу» за 0,01 секунды до сирены

🎿 🥇 17:50: Лыжи, чемпионат мира — 2025, командные спринты, классический стиль

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Финал
05 марта 2025, среда. 17:54 МСК
Не началось
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Командный Спринт Классический стиль. Финал
05 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Не началось

Интрига: Клебо должен повторить рекорд Нортуга

После командного спринта на домашнем ЧМ в Тронхейме Йоханнес Клебо должен повторить рекорд легендарного Петтера Нортуга и стать 13-кратным чемпионом мира. Его тандем с Эриком Вальнесом может не выиграть только в случае какого-то форс-мажора. А если ничего не случится, то равных соперников у них нет. В женском команднике главные фавориты — шведки, но там борьба с норвежками должна быть более плотной.

Клебо на ЧМ-2025 не знает поражений:
Клебо — великий. Хотя швед и обещал обыграть его «с бодуна»
Клебо — великий. Хотя швед и обещал обыграть его «с бодуна»

🏒 19:30: Ак Барс — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Автомобилист» сравнять счёт в сезонной серии?

Предстоящие соперники встречались уже три раза в этой регулярке. Первые две встречи остались за «Ак Барсом» – казанцы крупно обыграли подопечных Николая Заварухина в Екатеринбурге (6:2), а затем взяли верх и на своей арене (4:1). Екатеринбуржцы ответили на это победой 2:1 у себя дома 26 февраля. Смогут ли они забрать два очка и на этот раз?

Будет ли кто-то из этих клубов фаворитом в Кубке Гагарина?
Фаворита в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина нет. И это здорово
Фаворита в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина нет. И это здорово

⚽️ 20:45: «Фейеноорд» — «Интер», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Фейеноорд» обыграет ещё один клуб Серии А?

«Фейеноорд» в прошлом раунде плей-офф Лиги чемпионов уже прошёл один итальянский клуб. Команда из Нидерландов справилась с «Миланом» (0:1, 1:1). «Интер», в свою очередь, прекрасно проявил себя на общем этапе — шесть побед в восьми матчах, всего один пропущенный мяч. Помимо этого, миланский клуб вернулся на первое место в таблице в Серии А. Итальянская команда подходит к предстоящей встрече в статусе фаворита, но «Фейеноорд» уже доказал, что способен преподносить сюрпризы.

Как «Интер» провёл предыдущий матч:
Это точно «Интер»? Забили чумовой гол со штрафного в чемпионском матче, а потом — всё
Это точно «Интер»? Забили чумовой гол со штрафного в чемпионском матче, а потом — всё

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве топовых команд?

Прекрасная вывеска для стадии 1/8 финала. «Ливерпуль» прекрасно прошёл общий этап — семь побед в восьми матчах, первое место. «ПСЖ» не без труда попал в плей-офф, однако набрал очень приличную форму в 2025 году. Команда Луиса Энрике одержала 10 побед подряд во всех турнирах. «Ливерпуль» не проигрывал около месяца, а «ПСЖ» — с ноября 2024 года. В прошлый раз команды встречались в 2018 году и тогда обменялись домашними победами. Кстати, обе игры получились результативными. Как будет на этот раз?

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⚽️ 23:00: «Бавария» — «Байер», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Байер» снова оставит «Баварию» без победы?

В прошлом сезоне «Байер» оставил «Баварию» без чемпионского титула в Бундеслиге. И сделал это очень красиво — ни разу не проиграл в ходе турнира. Однако теперь «Бавария» уверенно лидирует в чемпионате, опережая клуб из Леверкузена на восемь очков. С другой стороны, «Байер» в этом сезоне ни разу не уступил «Баварии» в Бундеслиге (1:1, 0:0), а также выбил соперника из Кубка Германии (1:0). Более того, команда из Леверкузена ни разу не проиграла «Баварии» в шести предыдущих матчах.

Согласны с таким мнением?
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⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьют участники матча в Лиссабоне?

Команды уже встречались на общем этапе, и тогда выдали настоящее шоу. «Бенфика» вела 3:1 и 4:2, а в итоге проиграла со счётом 4:5. При этом «Барса» забила на 86-й и 90+6-й минутах. Вряд ли мы увидим что-то похожее в плей-офф, но, возможно, команды подарят нам другой интересный сюжет. «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, а «Бенфика» оказалась на второй строчке в таблице португальской лиги.

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