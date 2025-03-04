Топ-матчи среды: «ПСЖ» — «Ливерпуль», «Барселона» и «Интер» в ЛЧ, Кучеров и Малкин — в НХЛ

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Посмотреть все события 5 марта в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎿 🥇 17:50: Лыжи, чемпионат мира — 2025, командные спринты, классический стиль
- 🏒 19:30: Ак Барс — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 20:45: «Фейеноорд» — «Интер», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)
- ⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)
- ⚽️ 23:00: «Бавария» — «Байер», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)
- ⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: сможет ли «Коламбус» одержать пятую победу подряд?
«Мундиры» прямо сейчас борются за уайлд-кард от Восточной конференции и делают это довольно успешно – настолько, что вполне могут зацепиться и за третье место в Столичном дивизионе, позволяющее выходить в плей-офф напрямую. В активе «Блю Джекетс» уже четыре победы подряд – получится ли у них одолеть и «Тампу», которая ещё недавно сама была на серии из восьми победных матчей?
🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «воины» закрепятся в зоне плей-офф?
Для всех команд в НБА наступил важнейший отрезок сезона, когда каждый из клубов борется за выход в плей-офф. «Голден Стэйт Уорриорз», после того как к ним присоединился Джимми Батлер, выиграл восемь матчей из 10. «Нью-Йорк Никс» хоть и уступает своим прямым конкурентам в борьбе за лидерство на Востоке, зато легко справляется с менее сильными соперниками. «Воины» пройдут проверку?
🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: обе серии команд продолжатся?
Соперники подходят к очной встрече, находясь в противоположных ситуациях – если «лавины» два своих последних матчах выиграли (5:1 с «Нью-Джерси» и 5:2 — с «Миннесотой»), то «пингвины», наоборот, уступили 2:3 «Бостону» и 5:6 — «Торонто». Смогут ли «Эвеланш» продлить собственную победную серию, тем самым продлив и серию поражений «Питтсбурга»?
🎿 🥇 17:50: Лыжи, чемпионат мира — 2025, командные спринты, классический стиль
Интрига: Клебо должен повторить рекорд Нортуга
После командного спринта на домашнем ЧМ в Тронхейме Йоханнес Клебо должен повторить рекорд легендарного Петтера Нортуга и стать 13-кратным чемпионом мира. Его тандем с Эриком Вальнесом может не выиграть только в случае какого-то форс-мажора. А если ничего не случится, то равных соперников у них нет. В женском команднике главные фавориты — шведки, но там борьба с норвежками должна быть более плотной.
🏒 19:30: Ак Барс — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли «Автомобилист» сравнять счёт в сезонной серии?
Предстоящие соперники встречались уже три раза в этой регулярке. Первые две встречи остались за «Ак Барсом» – казанцы крупно обыграли подопечных Николая Заварухина в Екатеринбурге (6:2), а затем взяли верх и на своей арене (4:1). Екатеринбуржцы ответили на это победой 2:1 у себя дома 26 февраля. Смогут ли они забрать два очка и на этот раз?
⚽️ 20:45: «Фейеноорд» — «Интер», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Фейеноорд» обыграет ещё один клуб Серии А?
«Фейеноорд» в прошлом раунде плей-офф Лиги чемпионов уже прошёл один итальянский клуб. Команда из Нидерландов справилась с «Миланом» (0:1, 1:1). «Интер», в свою очередь, прекрасно проявил себя на общем этапе — шесть побед в восьми матчах, всего один пропущенный мяч. Помимо этого, миланский клуб вернулся на первое место в таблице в Серии А. Итальянская команда подходит к предстоящей встрече в статусе фаворита, но «Фейеноорд» уже доказал, что способен преподносить сюрпризы.
⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто победит в битве топовых команд?
Прекрасная вывеска для стадии 1/8 финала. «Ливерпуль» прекрасно прошёл общий этап — семь побед в восьми матчах, первое место. «ПСЖ» не без труда попал в плей-офф, однако набрал очень приличную форму в 2025 году. Команда Луиса Энрике одержала 10 побед подряд во всех турнирах. «Ливерпуль» не проигрывал около месяца, а «ПСЖ» — с ноября 2024 года. В прошлый раз команды встречались в 2018 году и тогда обменялись домашними победами. Кстати, обе игры получились результативными. Как будет на этот раз?
⚽️ 23:00: «Бавария» — «Байер», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Байер» снова оставит «Баварию» без победы?
В прошлом сезоне «Байер» оставил «Баварию» без чемпионского титула в Бундеслиге. И сделал это очень красиво — ни разу не проиграл в ходе турнира. Однако теперь «Бавария» уверенно лидирует в чемпионате, опережая клуб из Леверкузена на восемь очков. С другой стороны, «Байер» в этом сезоне ни разу не уступил «Баварии» в Бундеслиге (1:1, 0:0), а также выбил соперника из Кубка Германии (1:0). Более того, команда из Леверкузена ни разу не проиграла «Баварии» в шести предыдущих матчах.
⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сколько мячей забьют участники матча в Лиссабоне?
Команды уже встречались на общем этапе, и тогда выдали настоящее шоу. «Бенфика» вела 3:1 и 4:2, а в итоге проиграла со счётом 4:5. При этом «Барса» забила на 86-й и 90+6-й минутах. Вряд ли мы увидим что-то похожее в плей-офф, но, возможно, команды подарят нам другой интересный сюжет. «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, а «Бенфика» оказалась на второй строчке в таблице португальской лиги.