Досрочный финал Лиги чемпионов? «ПСЖ» и «Ливерпуль» рубятся за проход дальше! LIVE

К сожалению, одного из фаворитов ЛЧ мы потеряем уже в 1/8 финала. Следим за матчем в Париже вместе!

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Друзья, всем привет! 1/8 финала Лиги чемпионов подарила нам сразу несколько топовейших пар. Сегодня нас ждёт противостояние, пожалуй, самой мощной из них. «ПСЖ» против «Ливерпуля» — досрочный финал!

Пускай сейчас «ПСЖ» и «Ливерпуль» входят в число лучших команд Европы, в плей-офф Лиги чемпионов они пробились совершенно по-разному. Команда Слота не заметила соперников и заняла первое место в общем этапе. А вот парни Луиса Энрике поначалу сильно засбоили и рисковали вообще пролететь мимо евровесны. К счастью для Парижа, ситуация вовремя выправилась — сильный финиш позволил пролезть в плей-офф. А уже там, на предварительном этапе, «ПСЖ» уничтожил другую французскую команду — «Брест» в двух матчах суммарно получил 10 голов.

В любом случае «ПСЖ» и «Ливерпулю» ещё предстоит сыграть ответную встречу на «Энфилде», но многое должно проясниться уже сегодня. «Чемпионат» будет следить за суперматчем на «Парк де Пренс» в режиме онлайн. Присоединяйтесь!