«Впервые столкнулся с такими ограничениями». Боссы «Спартака» говорят о трансферах

4 марта состоялась пресс-конференция с участием руководства «Спартака» — генерального директора Олега Малышева и спортивного директора Фрэнсиса Кахигао. Боссы московской команды ответили на вопросы о зимней трансферной кампании красно-белых.

Олег Малышев

— Как оцените зимнюю трансферную кампанию «Спартака»?

— Бессмысленно выставлять оценки трансферной кампании, пока игроки не начали приносить пользу на поле. Работа была проведена большая, дальше будем смотреть уже на поле.

— Сколько потратил «Спартак»?

— Уточнять точную сумму не буду. Но инвестиции серьёзные, они показывают наши амбиции. Мы хотим иметь состав, который будет бороться за самые высокие места. «Спартак» должен биться до последнего за самое высокое место. Не нужно впадать в депрессию после каждого поражения, в эйфорию — после каждой победы. Надо идти к успеху.

— Какие отношения с Павлом Андреевым?

— Мы сотрудничаем с ним по развитию молодёжного спорта. Посмотрим, к чему это приведёт. Не секрет, что у нас много игроков Павла Андреева, как и других агентов.

— Вы говорите про молодых, но отпустили Пономарчука в ЦСКА.

— Это не решение Фрэнсиса. Решение было принято до его прихода. Мы верим, что он выстроит процесс наподобие лучших практик.

— Что с новым контрактом Угальде?

— Манфред хорошо проявил себя осенью. Интерес к нему в Европе — естественный процесс. Зимой конкретных предложений не было. У него длительный контракт. По тому, как будет складываться карьера, посмотрим летом.

Манфред Угальде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы смотрите на финансовый фэйр-плей?

— Мы провели работу над зарплатной ведомостью. Пусть наша главная цель — усилить состав. Мы проводим ежегодные проверки в РФС, готовимся к аудитам УЕФА. Естественно, мы будем отчитываться.

— Ведёте ли вы переговоры с активной частью болельщиков?

— Есть реальность, есть Fan ID. Мы открыли трибуну B. Ждём всех болельщиков. А дальше посмотрим, кто пожелает прийти.

Фрэнсис Кахигао

— В первую очередь хочу извиниться за то, что не говорю на русском языке. Постараюсь в ближайшие месяцы продвинуться в его изучении.

— Оцените трансферную кампанию «Спартака» этой зимой.

— Мне сложно дать оценку трансферам. Когда мы подписываем игрока, мы подписываем его на длительность всего контракта. Оценку можно дать только со временем.

— Насколько тяжело было работать в условиях ограничений?

— Было тяжело. Я впервые столкнулся с санкционными ограничениями, политическими. Какие-то страны не хотели сотрудничать, игроки сомневались тоже по этой причине. Мы подписали тех, кто улучшит команду. Они игроки другого стиля, которые чуть изменят нас, добавят нового.

— Вы готовы к тому, что пришли на «расстрельную» должность?

— Мне не нравится рассказывать про самого себя. Такие сравнения никуда не приводят. У меня богатый опыт, есть опыт работы в сборной. Я видел футбол с разных углов. Многое происходит за кулисами, не вся работа видна. Надеюсь, смогу сделать «Спартак» сильнее.

— Амарал говорил, что у «Спартака» один из сильнейших составов в лиге. Согласны? С какими сложностями столкнулись при переговорах за зимнее трансферное окно?

— Начну с ответа на второй вопрос. Любая трансферная кампания подразумевает сложности. В первую очередь в нашем случае это санкции. Важно большое количество факторов. Списки и наработки уже были, когда я приехал. Ситуацию было важно понять: может ли игрок приехать в Россию, затем — хочет ли. А потом уже в силу вступала финансовая составляющая, оплата, банки. Не обо всей этой работе известно широкой общественности. Очень важно убедить игрока и найти согласие по финансовой части. Вопрос адаптации тоже нельзя исключать.

Что касается первого вопроса, то у Амарала было больше времени, чтобы оценить составы всей лиги. Я не готов давать такие оценки. Однако для нас в «Спартаке» собраны лучшие футболисты.

— Что скажете про трансфер Гарсии? Про него много полярных мнений.

— Разные мнения — это нормально. Речь идёт о работе нашего департамента, который оценивает качества футболистов. Мы расстались с двумя форвардами за зиму. Хотели добавить сильного игрока вместо них, чтобы добавить вариативности впереди. Солари и Гарсия дают это команде.

Ливай — форвард, но может сыграть и на обоих флангах. Да, он не классический вингер, тем не менее может играть в полуфланге. Ему 27 лет — прекрасный возраст для игрока. Да, не получится, возможно, его хорошо перепродать, однако мы получили качественного игрока на три-четыре года. В течение этого времени мы поймём, оправдает ли он сумму, которую мы заплатили. Сейчас цены на многих рынках сумасшедшие, где-то страны не хотели работать с нами.

Ливай Гарсия в окружении футболистов «Оренбурга» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как вы прокомментируете тот факт, что «Зенит» и «Спартак» боролись за одних и тех же игроков?

— Понятия не имею, как работал «Зенит», даже думать об этом не хочу. Не интересуюсь тем, как ведут свою кампанию другие клубы.

— Почему не подписали игрока на позицию «восьмёрки»?

— Есть много позиций, которые мы бы хотели усилить. Реальность такая, какая есть. Рынок диктует условия. Мы довольны тем составом, который у нас есть сегодня. В полузащите у нас есть великолепный Умяров, Барко, Пруцев, Зобнин, Мартинс. Говорить о том, с кем мы вели переговоры, было бы неуважительно.

— Общались ли с Андреевым? Почему некоторые его клиенты уходят?

— Не общался, не знаком. Да, в нашей вертикали есть его клиенты. Отношения игрок-агент — нормальная история, стараемся поддерживать общение со всеми. Но наши интересы — главное. Я здесь всего шесть недель, было много работы по трансферам. Верю, что клуб может развивать своих футболистов, находить резервы внутри. Для меня главное — сначала посмотреть, есть ли игроки у нас, а не искать на стороне. Если у игрока есть потенциал, мы будем его развивать.

— Какая у вас зона ответственности? Как будет оцениваться работа?

— Мой контракт рассчитан на 2,5 года. Моя зона ответственности — первая команда, её анализ, контракты, новые футболисты. Я должен развивать клуб, вторую команду, молодёжку, академию. Мы будем усиливать департамент молодёжи, правильно оценивать таланты.

Пабло Солари забил в первом же матче за «Спартак» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— На Гарсию потрачены огромные деньги. Сколько за него переплатили?

— Да, мы переплачиваем за игроков. Но сейчас приходится переплачивать за всё. На предыдущих моих работах я часто приводил молодых игроков в клубы, была возможность для перепродажи. Я сторонник такого подхода. Однако рынок очень сложный, многое поменялось.

— Почему не подписали крайнего защитника?

— Не та позиция, которую мы считали нужным усиливать. Мы одержали семь побед кряду, крайние защитники прекрасно справлялись. Что будет в будущем, увидим дальше.

— Мы три года как в изоляции. Не называли ли вас «сумасшедшими русскими» за то, что вы тратите такие деньги?

— Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Скорее я видел много сумасшедших испанцев. Мы исходим из наших потребностей, из того, что нужно нашей команде. Да, цены на игроков завышены. В каждой лиге вам ответят, что цены завышены. Я это уже комментировал.

— Некоторые ожидали, что зимой в «Спартак» приедет несколько молодых футболистов для перепродажи. Стоит ли ждать этого летом?

— У меня большой опыт работы по данному направлению, но клуб должен быть готов к таким подписаниям. Мало подписать — надо развить, найти место в составе. Я очень хочу работать в этом направлении в «Спартаке».

— В чём потенциал «Спартака» в этой чемпионской гонке?

— Мне не нравятся сравнения с другими командами. Мы должны быть сконцентрированы на своих игроках, команде. Если хотим добиться чего-то, то мы должны играть хорошо. Надо выжимать максимум.

— Действительно ли «Спартак» выходил из переговоров по одному из игроков, чтобы не нарушать отношения с «Зенитом»?

— Не могу говорить про внутренние обсуждения и моменты, особенно если я в них не принимал участия. Я не должен общаться с третьим клубами при трансферах. Если так, для меня это новость.

— Вы расторгли игроков бесплатно и отпустили их, хотя они были куплены за деньги. Не должен ли уметь «Спартак» продавать?

— Тяжело продать футболистов, которые не играют. Они играли мало. На принятие решения влияет фактор зарплаты. Бывают случаи, когда сами футболисты хотят уйти. Либо нам бывает необходимо, чтобы футболист ушёл. Мы понимали, кто будет мало играть.

— Вы смотрели матч с «Оренбургом» в компании Карпина. Как вам общение с ним?

— Я давно с ним знаком, у него хороший испанский. Обсуждали футбол, игроков. Мы с ним встречались и до этого. Он прекрасный человек и интересный собеседник.

— В чём «Спартак» лучше «Арсенала»? И поддерживаете ли вы контакт с Арсеном Венгером? Может, он приедет сюда?

— Это большие клубы, красно-белые. Но это разные лиги, истории. В «Спартаке» меня впечатлили люди своим подходом и профессионализмом. Мы должны снова побеждать, потому что у нас всего один чемпионский титул за 20 лет. В клубе нужны хорошие люди, которые будут отдаваться делу. Что касается Венгера, то мы общаемся, пусть и не на ежедневной основе.