Атака «ПСЖ» напоминает легендарное трио «Барсы». На команду Энрике даже хочется смотреть!

Дмитрий Бажанов разбирает, чем так хорош чемпион Франции. Сегодня у клуба огромная проверка в ЛЧ – игра с «Ливерпулем».

В своё время Луису Энрике удалось то, что многим казалось невозможным. Он объединил на поле Лео Месси, Неймара и Луиса Суареса. Это трио отлично сыгралось, органично ужилось с остальной «Барселоной» и принесло каталонцам последнюю на данный момент победу в Лиге чемпионов.

Ту «Барсу» вряд ли можно считать лучшей в XXI веке. Всё же превзойти команду Пепа Гвардиолы образца 2011 года практически невозможно. Но в любом случае Энрике построил отличную, узнаваемую «Барселону», на которую было очень приятно смотреть и которая добилась больших успехов.

Дальше в карьере Луиса Энрике была сборная Испании, которая прекрасно выступила на Евро-2020, но к чемпионату мира — 2022 абсолютно скуксилась и закономерно его провалила. А потом случился «ПСЖ», который до последнего времени своей игрой не вызывал ничего, кроме сонливости. Запредельное время владения мячом, неторопливый, ленивый темп и почти полное отсутствие остроты у чужих ворот.

Лигу 1 Луис Энрике, конечно, выиграл. Мог и в финал Лиги чемпионов залететь, но в полуфинале споткнулся о самую парадоксальную команду турнира – дортмундскую «Боруссию». В общем, на бумаге результаты в первом сезоне были неплохие. Однако включать матчи «ПСЖ» без крайней необходимости совсем не хотелось. Команда играла антипривлекательно.

Луис Энрике празднует чемпионство в «ПСЖ» Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Тем удивительнее, что по ходу нынешнего сезона Париж резко нашёл себя и сейчас является одной из самых симпатичных команд Европы. Команда Луиса Энрике не проигрывает 20 матчей кряду, много забивает и наконец-то выглядит живой!

Если не знаешь, что делать со свободой, значит, она тебе не нужна. Видимо, до последнего времени Энрике считал, что футболисты «ПСЖ» не сориентируются, если дать им побольше свободы. Однако по какой-то причине испанец изменил мнение и «отпустил» линию атаки. Энрике буквально «отцепил» атакующее трио от остальной команды и позволил ему «бежать».

В данном случае отделение нападения от всех остальных сработало в плюс. Тренер вычеркнул Усмана Дембеле, Брэдли Баркола и Хвичу Кварацхелию из своих догм, основанных на владении мячом, и дал им возможность играть на их сильных качествах.

Месси, Неймар и Суарес, при всём их вовлечении в командную игру, тоже существовали несколько обособленно. Это была команда в команде. Они, безусловно, активно взаимодействовали с остальными игроками «Барселоны», но внутри троицы были своя атмосфера и своя атакующая «химия». Как будто нечто подобное сейчас происходит у Луиса Энрике в «ПСЖ». Группа атаки хорошо ладит с полузащитой, питается от неё мячами, однако всё равно живёт немного за рамками тренерских правил, основанных на контроле игры и мяча.

При этом в центре поля «культ мяча» у Луиса Энрике никуда не делся. У «ПСЖ» по-прежнему стабильно высокий процент владения – но гораздо больше передач идёт не поперёк, а вперёд. Группе атаки позволили бежать – и у полузащиты стали появляться адреса для обострения.

Фабиан Руис толком не пригодился Луису Энрике в сборной Испании. Затем они встретились в Париже, и в прошлом сезоне полузащитник был обычным игроком обоймы. Сейчас же Фабиан – второй по игровому времени в команде после Брэдли Баркола. Он действует на позиции реджисты. Если продолжить параллели с «Барселоной» Энрике, Руис – это «парижская» версия Серхио Бускетса. Он отвечает за контроль игры, регулирует темп и задаёт вектор атакам.

Фабиан Руис в матче за «ПСЖ» Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Рядом с Руисом играют гораздо более шустрые Дезире Дуэ, Жоау Невеш, Витинья и Ли Кан Ин. Это разные игроки, однако все они могут дать движение. Дуэ и Ли вообще гораздо больше именно про движение, чем про контроль мяча. Витинья и Невеш тоже подвижны, но и во владение умеют очень здорово. Жоау Невеш так и вовсе настоящий бриллиант. Его за огромные деньги купили у «Бенфики», однако пока он оправдывает каждый вложенный цент. Любовь и тяга к мячу, которые так ценит Энрике, сочетаются в нём с бешеной энергией и большим беговым объёмом.

На этом фоне теряется один из главных талантов «ПСЖ» и лидеров прошлого сезона – Уоррен Заир-Эмери. В нынешнем сезоне он играл регулярно, но лучший отрезок парижане выдали (и продолжают выдавать) после того, как француз получил травму. В этой связи вопрос: насколько вообще Заир-Эмери нужен Луису Энрике? Без него так хорошо заработал центр. Кажется, сейчас нет никакой нужды что-то менять.

Ещё один вопрос – зачем было брать под Луиса Энрике двух больших дорогущих нападающих? Летом 2023-го «ПСЖ» подписал Рандаля Коло Муани и Гонсалу Рамуша. Чек вышел почти на € 200 млн. В итоге от Коло Муани еле избавились этой зимой, а Рамуш – резервная опция в атаке. Он, конечно, добавляет вариативности: на него можно навешивать, он хорошо ведёт борьбу. Но это точно не основной вариант для Энрике в нападении.

«ПСЖ» теперь вообще гораздо меньше завязан на персоналиях. Финальной точкой в этой истории стал уход Килиана Мбаппе. Испанский тренер так и не сумел вплести его в командную игру, француз был слишком обособлен. Впрочем, может быть, уже на момент прихода Луиса Энрике Мбаппе думал о «Реале» и потому не особо стремился адаптироваться к новому стилю команды.

Как бы там ни было, сейчас у парижан гораздо больше командного таланта. В прежние годы, даже когда были успехи (к примеру, выход в финал ЛЧ с Томасом Тухелем), «ПСЖ» был командой звёзд. Всё так или иначе замыкалось на том, решат ли суперстары: Месси, Неймар или Мбаппе.

Одна из причин, почему суперстары так и не взяли ЛЧ: Месси: два года в «ПСЖ» получились неприятными, я был несчастлив каждый день

Сейчас звёзд такого калибра в команде нет. У парижан, безусловно, сильный и дорогой состав. Но футболистов калибра Мбаппе или Месси с Неймаром в пиковом или околопиковом возрасте не наблюдается. Зато наблюдается команда, которую по нынешнему сильному отрезку можно назвать командой-звездой.

Переоценивать успехи «ПСЖ» не надо. Во-первых, большу́ю часть беспроигрышной серии команда Энрике набила в чемпионате Франции – а это для Парижа, учитывая его возможности, не великая доблесть. Во-вторых, парижане феерят всего два с половиной месяца. Это не очень длинный отрезок, который к тому же не включает в себя плей-офф Лиги чемпионов.

Однако есть важный нюанс: «ПСЖ» наконец-то можно и даже хочется смотреть! Титулов за это не дают. Но зрительского респекта команда заслуживает. И опаски со стороны монструозного «Ливерпуля» – тоже.