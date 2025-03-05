Президентство Веа — провал. Легендарный футболист прошёл через тюрьму и бежал из страны

В эпоху до шейхов (Qatar Investment приобрёл клуб в 2011 году) «ПСЖ» зажигал в чемпионате Франции и поколачивал маститых соперников в еврокубках даже без миллиардных инвестиций. Особенно болельщикам со стажем запомнилась первая половина 1990-х, когда в составе парижан блистал быстроногий и невероятно техничный либерийский нападающий Джордж Веа. В сезоне-1993/1994 он помог команде впервые за последние восемь лет вернуть себе чемпионское звание, а в следующем сезоне вывел «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов и с семью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Веа покорял феноменальной пластикой и техникой, во многом схожей с той, что спустя всего несколько лет в «Барселоне» продемонстрирует юный бразилец Роналдо. Эффект от игры либерийца оказался таким мощным, что в 1995 году он стал первым представителем Африки, взявшим «Золотой мяч». Также в том же году Джорджа признали игроком года по версии ФИФА и лучшим африканским футболистом года. Дальше были не менее выдающиеся пять сезонов в «Милане» и многочисленные попытки по окончании карьеры стать президентом Либерии.

Джордж Веа с сыном и «Золотым» мячом в 1995 году Фото: Christian Liewig/Getty Images

Знаменитость добилась своего в 2018 году. Однако шестилетний период правления Веа не только не принёс счастья его соотечественникам, но и подтвердил утверждение, что даже самый светлый человек не способен сломать порочную систему, рано или поздно становясь её частью.

На первых выборах президента Либерии Веа обвинили в отсутствии образования

Для начала политической карьеры Веа обладал не только крутым футбольным, но и гуманитарным бэкграундом. Он тяжело переживал начавшуюся в 1989 году на его родине гражданскую войну, которая закончилась лишь в 2003-м. Ещё во время активных выступлений на лучших стадионах Европы родившийся в семье с 13 детьми нападающий стал послом доброй воли ООН и часто привозил в Либерию продовольствие и медикаменты. В 2004 году его деятельность была отмечена вручением премии имени знаменитого теннисиста Артура Эша, которая присуждается за активную поддержку гуманитарных проектов. Кроме того, Веа на протяжении всей карьеры выделялся инициативами по борьбе с расизмом в игре.

Также Джордж пытался использовать футбол как способ улучшить образование в Либерии. В 1994 году форвард основал в столице страны Монровии молодёжный клуб «Джуниор Профэшнел» – чтобы побудить молодых людей оставаться в школе; единственным требованием клуба для членства было посещение школы. Четыре года спустя Веа выпустил музыкальный альбом под названием Lively Up Africa («Живая Африка») с участием певца Фрисби Омо Исибора и восьми других африканских футбольных звёзд. Доходы от продажи альбома пошли на детские программы в странах происхождения спортсменов.

Джордж с наградой имени Артура Эша Фото: M. Caulfield/Getty Images

Впервые легенда африканского и мирового футбола баллотировался на пост президента Либерии в 2005 году. Вместе с другими кандидатами он противостоял получившей экономическое образование в Гарварде Эллен Джонсон Сирлиф, которая указывала на отсутствие у Джорджа опыта и тот факт, что он бросил школу в 15 лет. «Нет образования и опыта? Это смешно! У наших политиков было и то, и другое, но посмотрите, до чего они довели страну!» – разбушевался Джордж, который утверждал, что имеет степень бакалавра в области спортивного менеджмента Университета Парквуд в Лондоне.

В итоге во 2-м туре выборов народ отдал бывшему футболисту 40,6% голосов, а Сирлиф – 59,4%. Веа утверждал, что выборы сфальсифицированы путём запугивания избирателей и подделки бюллетеней, и многие из его сторонников протестовали против результатов на улицах Монровии. Однако после заверений в том, что голосование было честным, несколько видных африканских лидеров призвали сторонников Веа принять результат с достоинством, и Сирлиф стала президентом.

Освободил министра финансов, которого обвиняли в махинациях на $ 500 млн

Джордж не оставил попыток сесть в президентское кресло, он также баллотировался в Сенат Либерии. Футболист стал депутатом в 2014 году, однако оппоненты критиковали бывшего спортсмена, что на заседаниях Веа редкий гость, потому что бо́льшую часть времени проводит с семьёй в США, констатировала The New York Times. Также за свою каденцию в качестве парламентария он не внёс ни одного законопроекта.

Стремительно растущая сумасшедшая бедность в Либерии – по данным Всемирной продовольственной программы, около 64% населения Либерии живёт за чертой бедности – побудила наконец-то дать шанс проявить себя бывшему футболисту на выборах 2018 года. Конкурент Веа, бывший министр сельского хозяйства Джозеф Боакай, резко выступал против соперника, утверждая, что у Джорджа двойное гражданство (американский паспорт), что запрещено конституцией Либерии. Однако эта информация не подтвердилась, писала Liberian Observer.

Мечта Веа сбылась в январе 2018 года – 52-летняя легенда победила во 2-м туре с показателем в 60% голосов, став четвёртым самым молодым президентом в Африке. Как и предыдущие лидеры нации, Джордж пообещал поднять хлипкую экономику, улучшить инфраструктуру, повысить уровень образования, а также расследовать и привлечь к ответственности фигурантов военных преступлений времён гражданской войны.

«Сегодня мы все носим майку Либерии, и победа принадлежит народу, миру и нашей демократии. Я убеждён, что наиболее эффективный способ напрямую повлиять на бедных и сократить разрыв между ними и богатыми – это сделать так, чтобы государственные ресурсы не оседали в карманах чиновников», – цитирует облачившегося на свою инаугурацию в длинный белый кафтан Веа BBC Sport.

В дальнейшем Джордж пошёл на ряд популистских мер, таких как отказ от половины своей зарплаты, сокращение на 20% штата чиновников и увольнение главных представителей кабинета министров, 12 лет сотрудничавших с Сирлиф, при которой Либерия стабильно входила в число наиболее коррумпированных стран мира. В нacтоящee время страна, по данным Международной организации исследования уровня коррупции Transparency International* (включена в список юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»), занимает 135-е место из 180 – чем выше, тем хуже.

К сожалению, второго Сингапура из Либерии не получилось, как и из Веа – Ли Куан Ю. При нём не только никто не понёс наказания за свои преступления, но и продолжил жировать, как никогда прежде. Неудивительно, что в 2021 году Министерство финансов США ввело персональные санкции против четырёх высокопоставленных либерийских чиновников – Билла Туйвэя, Натаниэля Макгилла, Саймы Сефуса и Самюэля Тве.

Веа на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Фото: Chesnot/Getty Images

Они крышевали незаконные перевозки в порту Монровии, закрывали уголовные дела за денежное вознаграждение и отмывали деньги на государственных подрядах, провела расследование Al Jazeera. Президент отправил чиновников в отставку, после чего они спокойно поселились в Камеруне и Гане. Особенно отличился министр финансов Тве, который, по информации BBC Sport, украл более $ 500 млн.

Веа проиграл выборы-2024 и неделю провёл в тюрьме, куда его бросил новый президент

Во многих странах Африки остро стоит мусорная проблема, но в Либерии она вышла на беспрецедентный уровень. Здесь расположенный рядом океан воспринимается как отхожее место, а вместо песка на пляже валяются тонны пластика. На решение этой проблемы была выделена огромная по местным меркам сумма в $ 40 млн, но деньги украли, а виновные снова не понесли наказания.

Нет ничего удивительного в такой истории, потому что Веа с первых дней президентства отказался декларировать свои активы, хотя сделал это в 2005 году, когда впервые баллотировался на пост. Чиновники последовали его примеру. Самой же эпичной иллюстрацией бездействия и даже потакания коррупции стала история с пропажей в феврале 2019 года напечатанных 15,5 млрд либерийских долларов ($ 100 млн).

Расследование филадельфийской фирмы Kroll, финансируемой правительством США, показало, что напечатанные в Швеции банкноты (у Либерии нет своего монетного двора) испарились из прибывших на кораблях контейнеров. Несколько должностных лиц Центрального банка Либерии, включая Чарльза Сирлифа, сына бывшего президента страны, были обвинены и заключены в тюрьму за предполагаемый экономический саботаж, взяточничество и содействие преступной деятельности. Однако всего спустя две недели обвинения с них сняли и освободили, информировал Bloomberg.

Джордж Веа болеет за сына на ЧМ-2022 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

За два месяца до скандала с пропавшими банкнотами Веа влил в экономику $ 25 млн, чтобы извлечь излишки либерийских долларов из обращения. По замыслу президента, эта мера должна была сдержать инфляцию и обесценивание либерийской валюты. Это привело к ещё одному скандалу. Проверка, проведённая Генеральной аудиторской комиссией Либерии, обнаружила несколько несоответствий в выплатах. Часть средств не была учтена, а сотрудники не использовали утверждённый правительством курс для некоторых транзакций.

После того как в 2020 году за одну неделю скончались четыре национальных аудитора, в стране с населением 5,2 млн человек усилилось недоверие общественности к правительству Веа из-за коррупции. Народ также сильно озлобился на Джорджа, который всякий раз во время серьёзных протестов в стране улетал в зарубежные дипломатические поездки. Показательным выглядит 48-дневное путешествие обладателя «Золотого мяча» в 2022 году, когда он неделю гостил в Катаре во время проведения ЧМ по футболу – президент болел за своего сына Тимоти, выступавшего на турнире в составе сборной США.

Выборы 2024 года Веа ожидаемо проиграл своему оппоненту по предыдущей предвыборной гонке Джозефу Боакаю, которому недавно исполнилось 80 лет. Правит он в стиле классических африканских диктаторов. Первым делом дедушка зачистил оппозицию, в числе которой теперь находится Веа. В конце прошлого года бывшего президента арестовали на автозаправке в Монровии и на неделю бросили в тюрьму, обвинив в подстрекательстве людей к несанкционированным массовым акциям. Джорджа вытащили дорогие адвокаты, после чего он уехал в США и больше в Либерию не возвращался.

* Transparency International включена в список юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата».