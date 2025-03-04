Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Брюгге — Астон Вилла — 1:3, обзор матча, голы: Бэйли, Дё Кёйпер, Мехеле – автогол, Асенсио, 4 марта 2025, Лига чемпионов

Эмери — везунчик! В ЛЧ убрал сенсационный «Брюгге», хотя его команда была хуже
Анатолий Романов
Отчёт Брюгге – Астон Вилла – 1:3
Аудио-версия:
Комментарии
«Астон Вилла» победила в Бельгии со счётом 3:1 и почти обеспечила себе место в четвертьфинале.

Экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов! Его «Астон Вилла» победила в Бельгии, хотя по игре вполне могла остаться ни с чем.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Бэйли – 3'     1:1 Де Кёйпер – 12'     1:2 Мехеле – 82'     1:3 Асенсио – 88'    

«Брюгге» и «Астон Вилла» встречались на общем этапе Лиги чемпионов, и тогда бельгийцы победили дома со счётом 1:0. А вот в сегодняшней игре хозяева получили гол в свои ворота уже на 3-й минуте. Команда Эмери забила первым же ударом после стандарта. Тилеманс забросил мяч со штрафного, центральный защитник Мингз выиграл воздух и сделал скидку, а Бэйли безупречно пробил по отскочившему мячу. Всё просто, но максимально эффективно.

Однако команда Ники Хайена в этой Лиге чемпионов уже не единожды доказывала, что голыми руками её не возьмёшь. Потом «Астон Вилла» залегла на дно в Брюгге – её не видно и не слышно было. Бельгийцы отыгрались очень быстро, причём тоже забили своим первым ударом. Всё началось с длинного перевода от мастера паса Яшари, а завершилось точным ударом низом Де Кёйпера. Левый защитник хозяев испытывал проблемы в дуэлях с Бэйли, но тут сам вингер бирмингемцев не успел за рванувшим в атаку оппонентом.

Игроки «Брюгге» празднуют гол

Игроки «Брюгге» празднуют гол

Фото: Isosport/Getty Images

Скорости у игры «Брюгге» с «Астон Виллой» были невысокими для Лиги чемпионов. Соперники осторожничали, не прессинговали друг друга. Бельгийцы встречали команду Эмери средним блоком и разбирали в центре поля игроков один в один. А забирая владение, хозяева стремились атаковать с ходу. Либо сразу отправляли мяч за спины защитникам, либо подготавливали такие ситуацию через промежуточные передачи от хавбеков.

В итоге к перерыву «Брюгге» и «Астон Вилла» нанесли всего по паре ударов в створ. Бельгийцы даже чаще встречались с мячом в чужой штрафной, нежели бирмингемцы (11 против 8). Ещё в первом тайме запомнился момент, когда официально лучший голкипер мира Мартинес потащил непростой удар низом от Тальби. Это был классный сейв.

Президент УЕФА дал удивительное интервью
«На Западе больше нет свободы слова». Мощная речь босса УЕФА о бане России и не только
«На Западе больше нет свободы слова». Мощная речь босса УЕФА о бане России и не только

После перерыва продолжался позиционный, неспешный футбол. Но у «Брюгге» было больше идей при владении. Особенно когда с мячом встречался Яшари, находивший свободное пространство. «Астон Вилла» напоминала команду, которую вполне устраивает выездная ничья. По тому, как складывался матч, никто бы и не догадался, какой клуб представляет АПЛ, а какой чемпионат Бельгии, если бы не знал футболистов в лицо. По истечении часа игры Эмери сделал сразу четверную замену. Унаи, это Лига чемпионов или спарринг на сборах?

Только в середине второго тайма «Астон Вилла» впервые пробила по воротам «Брюгге». Три свежих игрока как раз и создали этот голевой момент: Рэмси вывел на удар Асенсио, а Кэш на добивании промахнулся из хорошей позиции. Впрочем, ответ бельгийцев был ещё круче – рослый капитан Ванакен бил головой с нескольких метров и чудом не попал в дальний угол. Эмери завёлся, наговорил на жёлтую карточку, но всё равно что-то кричал, заряжал эмоционально своих футболистов.

Игроки «Астон Виллы» празднуют гол

Игроки «Астон Виллы» празднуют гол

Фото: Chris Brunskill/Getty Images

В общем, если гол и назревал, то в ворота «Астон Виллы». А забила на 82-й минуте команда Эмери! Точнее, мяч отправил в сетку игрок «Брюгге», но сотворил автогол. Ничего сверхъестественного и не сделали бирмингемцы, чтобы выйти вперёд. Мяч доставили на правый фланг Роджерсу, Де Кёйпер не заблокировал кросс, а Мехеле срезал мяч в собственные ворота. Символичный кадр: опытнейший защитник стоит в маске, как будто хочет скрыть своё лицо после такого позора, и не может поверить в случившееся с ним.

Индивидуальные ошибки погубили бельгийцев в битве с «Астон Виллой». Вскоре вингер Циолис плохо обработал мяч в собственной штрафной и зачем-то ударил по ноге Кэша. Очевидный пенальти – его спокойно реализовал Асенсио. «Брюгге» почти в два раза перебил бирмингемцев (12:7), тем не менее потерпел поражение, которое фактически не оставляет шансов команде Хайена на четвертьфинал.

Результаты плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android