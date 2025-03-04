Эмери — везунчик! В ЛЧ убрал сенсационный «Брюгге», хотя его команда была хуже

Экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов! Его «Астон Вилла» победила в Бельгии, хотя по игре вполне могла остаться ни с чем.

«Брюгге» и «Астон Вилла» встречались на общем этапе Лиги чемпионов, и тогда бельгийцы победили дома со счётом 1:0. А вот в сегодняшней игре хозяева получили гол в свои ворота уже на 3-й минуте. Команда Эмери забила первым же ударом после стандарта. Тилеманс забросил мяч со штрафного, центральный защитник Мингз выиграл воздух и сделал скидку, а Бэйли безупречно пробил по отскочившему мячу. Всё просто, но максимально эффективно.

Однако команда Ники Хайена в этой Лиге чемпионов уже не единожды доказывала, что голыми руками её не возьмёшь. Потом «Астон Вилла» залегла на дно в Брюгге – её не видно и не слышно было. Бельгийцы отыгрались очень быстро, причём тоже забили своим первым ударом. Всё началось с длинного перевода от мастера паса Яшари, а завершилось точным ударом низом Де Кёйпера. Левый защитник хозяев испытывал проблемы в дуэлях с Бэйли, но тут сам вингер бирмингемцев не успел за рванувшим в атаку оппонентом.

Игроки «Брюгге» празднуют гол Фото: Isosport/Getty Images

Скорости у игры «Брюгге» с «Астон Виллой» были невысокими для Лиги чемпионов. Соперники осторожничали, не прессинговали друг друга. Бельгийцы встречали команду Эмери средним блоком и разбирали в центре поля игроков один в один. А забирая владение, хозяева стремились атаковать с ходу. Либо сразу отправляли мяч за спины защитникам, либо подготавливали такие ситуацию через промежуточные передачи от хавбеков.

В итоге к перерыву «Брюгге» и «Астон Вилла» нанесли всего по паре ударов в створ. Бельгийцы даже чаще встречались с мячом в чужой штрафной, нежели бирмингемцы (11 против 8). Ещё в первом тайме запомнился момент, когда официально лучший голкипер мира Мартинес потащил непростой удар низом от Тальби. Это был классный сейв.

После перерыва продолжался позиционный, неспешный футбол. Но у «Брюгге» было больше идей при владении. Особенно когда с мячом встречался Яшари, находивший свободное пространство. «Астон Вилла» напоминала команду, которую вполне устраивает выездная ничья. По тому, как складывался матч, никто бы и не догадался, какой клуб представляет АПЛ, а какой чемпионат Бельгии, если бы не знал футболистов в лицо. По истечении часа игры Эмери сделал сразу четверную замену. Унаи, это Лига чемпионов или спарринг на сборах?

Только в середине второго тайма «Астон Вилла» впервые пробила по воротам «Брюгге». Три свежих игрока как раз и создали этот голевой момент: Рэмси вывел на удар Асенсио, а Кэш на добивании промахнулся из хорошей позиции. Впрочем, ответ бельгийцев был ещё круче – рослый капитан Ванакен бил головой с нескольких метров и чудом не попал в дальний угол. Эмери завёлся, наговорил на жёлтую карточку, но всё равно что-то кричал, заряжал эмоционально своих футболистов.

Игроки «Астон Виллы» празднуют гол Фото: Chris Brunskill/Getty Images

В общем, если гол и назревал, то в ворота «Астон Виллы». А забила на 82-й минуте команда Эмери! Точнее, мяч отправил в сетку игрок «Брюгге», но сотворил автогол. Ничего сверхъестественного и не сделали бирмингемцы, чтобы выйти вперёд. Мяч доставили на правый фланг Роджерсу, Де Кёйпер не заблокировал кросс, а Мехеле срезал мяч в собственные ворота. Символичный кадр: опытнейший защитник стоит в маске, как будто хочет скрыть своё лицо после такого позора, и не может поверить в случившееся с ним.

Индивидуальные ошибки погубили бельгийцев в битве с «Астон Виллой». Вскоре вингер Циолис плохо обработал мяч в собственной штрафной и зачем-то ударил по ноге Кэша. Очевидный пенальти – его спокойно реализовал Асенсио. «Брюгге» почти в два раза перебил бирмингемцев (12:7), тем не менее потерпел поражение, которое фактически не оставляет шансов команде Хайена на четвертьфинал.