Ван Перси сразится с «Интером» в плей-офф ЛЧ. А ведь Робин уже убирал миланцев в еврокубке

«Фейеноорд» сенсационно хлопнул в квалификации плей-офф Лиги чемпионов «Милан» (2:1 по сумме двух встреч). Обескровленный из-за многочисленных травм, без лидера Сантьяго Хименеса, который как раз ушёл к красно-чёрным, и уволенного за пару дней до первой игры главного тренера Брайана Приске. Разумеется, не без доли везения. Но никто не заставлял Тео Эрнандеса получать две жёлтые в начале второго тайма ответного матча.

То противостояние нидерландцы провели во главе с тренером молодёжных команд U19 и U21 Паскалем Босхартом. То была временная фигура, а постоянной чуть больше недели назад стал в прошлом топ-бомбардир как самих роттердамцев, так и «Арсенала» с «МЮ», 41-летний Робин ван Перси. Причём жребий с вероятностью 50 на 50 мог свести его с «Арсеналом». Но афиша и так получается интересной — миланский гранд против статусного тренера-новичка, который когда-то «ранил» их как футболист.

«Для меня большая честь стать главным тренером «Фейеноорда» — клуба, который занимает особое место в моём сердце. Я рад предстоящему путешествию с преданным своему делу персоналом, талантливой командой и нашими страстными болельщиками. Давайте приступим к работе и будем ценить каждое мгновение!» — не скрывал счастья Робин.

Что за тренер ван Перси

Экс-нападающий на взрослом уровне ранее работал лишь с «Херенвеном» — начиная как раз с нынешнего сезона. И создал там весьма безбашенный коллектив. По итогам 23 туров Эредивизии, а именно столько ван Перси хватило, чтобы уйти на повышение, команда оказалась на девятом месте после 11-го с Кеесом ван Вондереном. При этом опережая «Хераклес» с 15-й строчки только на три очка и пропустив аж 42 гола — больше набралось лишь у трёх соперников. Сказалась шестиматчевая серия без побед.

«Херенвен» не раз громили: по 0:3 прилетало от «НЕК Неймеген», «Фортуны», главного аутсайдера лиги «Алмере Сити» и как раз «Фейеноорда», а «АЗ» вообще уничтожил команду ван Перси со счётом 9:1. Уже без Робина, кстати, удалось взять реванш — 3:1.

«Это тяжело. В моей карьере будет много ударов. Это очень большая шишка. Мы извлекли больше уроков, чем обычно. Но это часть футбола. Меня, как и моих игроков, это не травмировало. Ты всегда хочешь извлечь из себя максимум. Для этого нужно падать и снова подниматься.

Я на своём примере знаю, как это работает. Однажды я, выступая за «Арсенал», уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:8. Это тоже было невесело, но это часть пути каждого, чтобы стать лучшей версией себя. Футбольный мир может быть довольно жёстким. В таких ситуациях нужно стоять, выпятив грудь, гордиться собой и друг другом. Мы остаёмся самими собой, даже когда становится тяжело. Это то, во что верю я и во что верят ребята», — философствовал Робин.

Расстроенный Робин ван Перси в матче «АЗ Алкмар» — «Херенвен» 14 сентября 2024 года Фото: Ed van de Pol/Getty Images

Ван Перси предпочитает схему 4-3-3 с двумя опорниками: обкатал её в «Херенвене» и с ней же начал в «Фейеноорде», расписав нули с «НЕК Неймеген». Роттердамцам она привычна: с «Миланом» в такой формации они как раз и действовали. Да и при Брайане Приске частенько выстраивались подобным образом, хотя больше были задействованы два атакующих полузащитника при меньшей концентрации на опорной зоне.

Ван Перси просил футболистов «Херенвена» активно прессинговать. Но из-за нехватки мастерства они частенько «пожарили». То и дело не успевали вернуться, оставляя соперникам много пространства. Так, например, в одном из последних матчей при Робине устроились на яркие 3:3 с «Твенте». Хоп, и Дан Ротс получил техничный проникающий пас под выход один на один… от чужого опорника.

Ошибка игрока «Херенвена» в матче с «Твенте» Фото: Кадр из трансляции

А на скриншоте ниже при численном преимуществе «Херенвена» выбежал один на один с вратарём небезызвестный Рикки ван Волфсвинкель. Оборона дала ему сделать это необычайно легко.

Гол ван Волфсвинкеля в ворота «Херенвена» Фото: Кадр из трансляции

В «Фейеноорде» класс игроков заметно выше, и подобных случаев там должно быть в разы меньше. Что касается атаки, с ней ван Перси на ты. Кто бы, впрочем, сомневался. «Херенвену» в декабре удалось остановить ПСВ, который на тот момент с отрывом шёл первым. На стартовых минутах перехват в центре поля привёл к тому, что атаку можно было развивать массой способов — без опеки осталось множество херенвенцев. Удалось забить, однако нападающий залез в офсайд.

Множество открытых зон в атаке «Херенвена» Фото: Кадр из трансляции

Не беда, ведь позже отличились уже легитимно. И снова вслед за перехватом. Давление на чужой половине поля, контратаки (как на втором скриншоте ниже) — эти компоненты «Херенвен» изучил на ура. Да и мячом команда любит владеть — в среднем 54,5%, круче по данному показателю в лиге только «Твенте» (55,1%), «Фейеноорд» (57,5%), «Аякс» (61,5%) и ПСВ (68,7%).

Перехват, который привёл к голу в ворота ПСВ Фото: Кадр из трансляции

Контратака «Херенвена» в матче с ПСВ Фото: Кадр из трансляции

А чем вообще ван Перси занимался ранее?

Если вкратце, то с марта 2020-го рос в системе «Фейеноорда» — тренером нападающих и по развитию техники, помогал Дику Адвокату и Арне Слоту, был главным в командах U16, U18 и U19. А ещё в 2022-м отказывался становиться частью штаба Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». В том числе из-за сына Шакила, который играет за молодёжку роттердамцев. И да, он тоже центральный нападающий. Ему сейчас 18 лет.

Вот как о ван Перси отзывался на тот момент капитан юношеского «Фейеноорда», а ныне опорник с лигочемпионским опытом Гиваи Зехиэль: «Робин — легенда. Здорово играть под его руководством. Он пример для всех нас. Все слушают, что говорит ван Перси, ведь он и сам прошёл через всё это».

«Я трачу много времени на тренерство. Жена иногда говорит: «Пожалуйста, закрой ноутбук, чтобы мы могли вместе посмотреть сериал», — описывал свой трудоголизм Робин. При нём «Фейеноорд» выходил в плей-офф юношеской ЛЧ-2023/2024, хлопнув «Селтик» (3:0, 3:2), «Лацио» (3:1, 2:2) и «Атлетико» (2:1, 0:1). А в 1/8 финала роттердамский молодняк превратил 0:3 с «Баварией» в 2:3 к 55-й минуте и был близок к сенсации, но не дожал мюнхенцев.

Тренер Робин ван Перси Фото: Broer van den Boom/Getty Images

Когда Робина заслуженно пригласили в основную команду «Херенвена», Слот поддержал и похвалил его: «Я ценю время и усилия, которые Робин вкладывает в карьеру, готовясь к первому назначению на пост главного тренера. Он сделал всё, чтобы подойти к нему готовым, будь то в «Херенвене», «Фейеноорде» или где-то ещё. Все зависит от него. «Херенвен» — прекрасный клуб, Робин готов стартовать в качестве главного тренера».

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Само собой, один из примеров для экс-нападающего — Арсен Венгер, при котором нидерландец и вырос в футболиста экстра-класса. «Венгер поздравил меня и пожелал удачи. Думаю, это прекрасно! Венгер — своего рода мой футбольный отец. Таким я его вижу».

Также ван Перси проходил стажировку и финальный этап обучения для лицензии UEFA Pro в «Манчестер Юнайтед». Любопытно, что там он наблюдал в том числе за работой ассистента тен Хага – Рене Хаке. А теперь тот помогает уже самому Робину.

Однажды ван Перси уже помог «Фейеноорду» пройти «Интер»

В копилке старого-нового клуба ван Перси есть три евротитула. В завоевании одного из них поучаствовал и сам Робин. Финал Кубка УЕФА — 2001/2002 назначили принимать Роттердам. «Фейеноорду» ну уж очень хотелось сыграть в нём. Желание не разошлось с делом: в группе ЛЧ обошли «Спартак» и пробились в плей-офф турнира помладше, где переступили через «Фрайбург», «Рейнджерс» и ПСВ. Только вот в полуфинале ждал «Интер» Эктора Купера (ранее дважды подряд выведшего в финал ЛЧ «Валенсию») с Роналдо и другими монстрами.

«Фейеноорд» празднует гол ван Хойдонка «Интеру» в 2002-м Фото: Tony Marshall/Getty Images

Первая встреча прошла в Милане, и «Фейеноорд» увёз оттуда минимальную победу. А в начале ответной с навеса ван Перси забил Пьер ван Хойдонк. Нидерландцы хоть и пропустили дважды в концовке, но удержали ничью. То результативное действие стало для 19-летнего Робина единственным в еврокампании. И настолько важным. В решающей игре роттердамцы перестреляли дортмундскую «Боруссию» (3:2).

Назначение ван Перси в «Фейеноорд» выглядит крайне авантюрным. Против «Интера», впрочем, шансов мало было бы у любого тренера. Так почему бы и не рискнуть? Вдруг Робин повторит финт 23-летней давности и поможет случиться ещё одной сенсации, только в другом качестве?