Позорище в 1/8 финала ЛЧ. «Арсенал» устроил исторический разгром

Обычно команды проходят в 1/4 финала по результатам двухматчевого противостояния. «Арсенал» нарушил этот принцип и фактически прошёл дальше по результатам лишь одной игры. Причём выездной.

Первый тайм получился крайне богатым на события. Прежде всего не очень понятно, как «Арсенал» остался без пенальти. Эдегор в штрафной уже замахивался, когда ему попали по бьющей ноге. В результате удар по мячу не получился. Удивило, что VAR не вмешался в этом эпизоде. С другой стороны, главный арбитр явно пожалел защитника «Арсенала» Льюиса-Скелли, который, имея предупреждение, жёстко срубил соперника на фланге. Точно так же удивительно, почему обошлось без второй жёлтой.

Удар Эдегора Фото: Кадр из трансляции

ПСВ мог открывать счёт на 16-й минуте, но Сайбари с семи метров угодил в крестовину. «Арсенал» моментально же ответил. Причём сразу тремя голами за 13 минут. Сначала нидерландец Тимбер на дальней штанге выпрыгнул выше соперника и головой замкнул навес. Через три минуты прострел 18-летнего Льюиса-Скелли замкнул 17-летний Нванери, который вошёл в число трёх самых юных авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов (моложе были только Боян Кркич и Джуд Беллингем).

А ещё через 10 минут отличился Мерино. Испанский полузащитник снова вынужденно вышел на позиции центрального нападающего. И ему очень помог Фламинго, который не попал по мячу, оставив его испанцу прямо на углу вратарской. На табло был счёт 3:0 уже к 31-й минуте. В этот момент казалось, что закрыт вопрос не только по победителю матча, но и по выходу в 1/4 финала. Однако напрячься гостям ещё пришлось.

Микель Мерино празднует гол Фото: Stefan Koops/Getty Images

В конце первого тайма ПСВ отыграл один мяч. Парти сфолил в своей штрафной, а Ланг пробил пенальти так уверенно, что Райя даже не стал прыгать. После этого у хозяев была ещё пара хороших моментов. Если бы счёт стал 3:2, то в этой паре ещё было бы ничего не ясно. Однако начался второй тайм – и все вопросы быстро испарились. Сразу после перерыва не прошло и трёх минут, как «Арсенал» забил ещё дважды – на 47-й и 48-й минутах.

Сначала Эдегор добил в практически пустые ворота. А через 99 секунд уже Троссард исполнил изящный черпачок, перекинув вратаря. После этого ПСВ уже не смог прийти в себя. Дальше «Арсенал» уже контролировал на поле всё, что только можно, перекатывая мяч. И в этой ситуации всё равно оставался ближе к очередному голу, чем соперник. Собственно, так «Арсенал» забил и шестой. Эдегор выстрелил из-за штрафной – мяч пошёл по центру ворот и без рикошета, но вратарь ПСВ почему-то не смог с ним справиться. При счёте 1:6 болельщики начали массово уходить со стадиона.

Болельщики ПСВ Фото: Кадр из трансляции

Такое поведение фанатов не принято хвалить, но, возможно, они поступили правильно, потому что под конец матча «Арсенал» забил седьмой мяч, что выглядело уже позорно. Ассист Эдегора – и Калафьори бережно покатил его в дальний уголочек. 7:1! Похоже, ответный матч можно не проводить. Результат, кстати, исторический – ещё никто не забивал семь голов на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.