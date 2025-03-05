В двух матчах интригу уже убили, а «Лилль» готовит сюрприз! За вечер ЛЧ забили 17 голов!

Не успели соскучиться, как Лига чемпионов уже вернулась на наши экраны. Ставки повысились, и в 1/8 финала уже набрались пары, достойные финала. Вот что нам приготовил первый игровой день.

Эмери «отскочил» в Брюгге

Унаи Эмери Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Брюгге» всех поразил в стыках, разделавшись с «Аталантой». Хоть и не без везения. Ожидалось, что бельгийцы хотя бы оставят интригу к ответному матчу – похоже, не судьба. Что расстраивает, ведь хозяева играли лучше англичан. «Вилла» открыла счёт уже на третьей минуте после стандарта, но «Брюгге» не стушевался и сравнял на 13-й: Дзолис раскачал Дисаси у штрафной и покатил на гол Де Кёйперу. Греческого Месси из Дзолиса уже точно не выйдет, однако разобрался полузащитник здорово.

За оставшееся время «Брюгге» оформил ещё парочку подходов к чужим воротам. Где-то тащил Мартинес, но чаще всего шансы упускали сами хозяева, терявшиеся перед решающим ударом. «Вилла» очнулась к последней трети встречи и вкатила два мяча – благодаря ошибкам самого «Брюгге». Сначала Мехеле срезал мяч в собственные ворота, а потом Дзолис срубил Диня в своей штрафной. Пенальти, 3:1. Матч завершился опасным ударом Де Кёйпера, однако опять по воробьям.

Артета достиг пика доминации

«Арсенал» празднует гол Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В начале матча Тимбер словил флешбэки игры за «Аякс» и побежал наказывать ПСВ. А через три минуты счёт удвоили лондонские вундеркинды: Льюис-Скелли отдал голевую на Нванери. Первому 18 лет, второму – вообще 17. В сумме даже младше Дзюбы.

Потом всё стало совсем плохо: защита ПСВ несколько раз обрезалась у ворот, и Мерино забил издевательский мяч. Перед перерывом хозяева смогли размочить счёт с пенальти, но «Арсенал» на удивление не «поплыл» во второй половине. Наоборот: почти за одну игровую минуту довел счёт до 5:1. Затем вдох, выдох и ещё два мяча от «канониров» в концовке. Бедные болельщики ПСВ: пошли на выход со стадиона уже на 70-й минуте. Шансов в ответке нет.

«Боруссия» забила и уснула

Адейеми празднует гол Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Адейеми косплеит Винисиуса: в домашнем чемпионате у немца не особо идёт игра, но к встречам Лиги чемпионов он подходит с максимальной мотивацией. Именно Карим открыл счёт: подкараулил отскок после углового и влупил из-за штрафной. Этот удар в створ оказался единственным для хозяев.

«Лилль» точно никто не хоронил раньше срока: слишком хорошо зарекомендовали себя в прошлых матчах. Французы после пропущенного включились в игру и поднапрягли Кобеля, а под финал всё-таки сравняли: Дэвид разрезал оборону и вывел Харальдссона на дуэль с кипером. А там исландец хоть и не без везения, но разобрался. Дортмундцы на удивление даже не рвались возвращать победу – неужели «Лилль» настолько грозный?

Анчелотти прервал неудачную серию

Карло Анчелотти и Диего Симеоне на матче Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Ожидали классические 1:1 от первой встречи (прошлые три дерби заканчивались таким счётом), но получилось намного интереснее. Родриго поймал закидушку от Вальверде и пронзил Облака уже на третьей минуте. Анчелотти затем попробовал измотать Симеоне его же оружием, закрывшись в обороне. Всё бы получилось, не случись гениальный проход Альвареса и гол в дальний угол.

Казалось, снова идеальный сценарий для Диего. Но гениальность «Реала» прокачана до предела. Менди прорвался через левый фланг и нашёл в центре одинокого Браима, марокканец не заметил батальон «Атлетико», усадил Хименеса на газон и пробил в дальний угол. Почти 100-процентная копирка гола Альвареса, только удар пришёлся чуть ниже.

В концовке у «Реала» был убойный шанс под третий забитый, но защита «Атлетико» из последних сил прервала путь мяча к Винисиусу – а там бразилец уже поджидал перед пустым створом. Станет ли этот упущенный момент фатальным для противостояния? Узнаем через неделю.