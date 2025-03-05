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Обзор матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, 4 марта 2025, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Арсенал, Боруссия Дортмунд, Астон Вилла

В двух матчах интригу уже убили, а «Лилль» готовит сюрприз! За вечер ЛЧ забили 17 голов!
Артём Никулин
Обзор матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
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Эмери сильно повезло в Бельгии, а ПСВ стёрли в порошок. Главное за игровой день.

Не успели соскучиться, как Лига чемпионов уже вернулась на наши экраны. Ставки повысились, и в 1/8 финала уже набрались пары, достойные финала. Вот что нам приготовил первый игровой день.

Эмери «отскочил» в Брюгге

Унаи Эмери

Унаи Эмери

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Бэйли – 3'     1:1 Де Кёйпер – 12'     1:2 Мехеле – 82'     1:3 Асенсио – 88'    

«Брюгге» всех поразил в стыках, разделавшись с «Аталантой». Хоть и не без везения. Ожидалось, что бельгийцы хотя бы оставят интригу к ответному матчу – похоже, не судьба. Что расстраивает, ведь хозяева играли лучше англичан. «Вилла» открыла счёт уже на третьей минуте после стандарта, но «Брюгге» не стушевался и сравнял на 13-й: Дзолис раскачал Дисаси у штрафной и покатил на гол Де Кёйперу. Греческого Месси из Дзолиса уже точно не выйдет, однако разобрался полузащитник здорово.

За оставшееся время «Брюгге» оформил ещё парочку подходов к чужим воротам. Где-то тащил Мартинес, но чаще всего шансы упускали сами хозяева, терявшиеся перед решающим ударом. «Вилла» очнулась к последней трети встречи и вкатила два мяча – благодаря ошибкам самого «Брюгге». Сначала Мехеле срезал мяч в собственные ворота, а потом Дзолис срубил Диня в своей штрафной. Пенальти, 3:1. Матч завершился опасным ударом Де Кёйпера, однако опять по воробьям.

Подробнее об игре:
Эмери — везунчик! В ЛЧ убрал сенсационный «Брюгге», хотя его команда была хуже
Эмери — везунчик! В ЛЧ убрал сенсационный «Брюгге», хотя его команда была хуже

Артета достиг пика доминации

«Арсенал» празднует гол

«Арсенал» празднует гол

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 7
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Тимбер – 18'     0:2 Нванери – 21'     0:3 Мерино – 31'     1:3 Ланг – 43'     1:4 Эдегор – 47'     1:5 Троссард – 48'     1:6 Эдегор – 73'     1:7 Калафьори – 85'    

В начале матча Тимбер словил флешбэки игры за «Аякс» и побежал наказывать ПСВ. А через три минуты счёт удвоили лондонские вундеркинды: Льюис-Скелли отдал голевую на Нванери. Первому 18 лет, второму – вообще 17. В сумме даже младше Дзюбы.

Потом всё стало совсем плохо: защита ПСВ несколько раз обрезалась у ворот, и Мерино забил издевательский мяч. Перед перерывом хозяева смогли размочить счёт с пенальти, но «Арсенал» на удивление не «поплыл» во второй половине. Наоборот: почти за одну игровую минуту довел счёт до 5:1. Затем вдох, выдох и ещё два мяча от «канониров» в концовке. Бедные болельщики ПСВ: пошли на выход со стадиона уже на 70-й минуте. Шансов в ответке нет.

Было жарко:
Позорище в 1/8 финала ЛЧ. «Арсенал» устроил исторический разгром
Позорище в 1/8 финала ЛЧ. «Арсенал» устроил исторический разгром

«Боруссия» забила и уснула

Адейеми празднует гол

Адейеми празднует гол

Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Адейеми – 22'     1:1 Харальдссон – 68'    

Адейеми косплеит Винисиуса: в домашнем чемпионате у немца не особо идёт игра, но к встречам Лиги чемпионов он подходит с максимальной мотивацией. Именно Карим открыл счёт: подкараулил отскок после углового и влупил из-за штрафной. Этот удар в створ оказался единственным для хозяев.

«Лилль» точно никто не хоронил раньше срока: слишком хорошо зарекомендовали себя в прошлых матчах. Французы после пропущенного включились в игру и поднапрягли Кобеля, а под финал всё-таки сравняли: Дэвид разрезал оборону и вывел Харальдссона на дуэль с кипером. А там исландец хоть и не без везения, но разобрался. Дортмундцы на удивление даже не рвались возвращать победу – неужели «Лилль» настолько грозный?

Анчелотти прервал неудачную серию

Карло Анчелотти и Диего Симеоне на матче

Карло Анчелотти и Диего Симеоне на матче

Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4'     1:1 Альварес – 32'     2:1 Диас – 55'    

Ожидали классические 1:1 от первой встречи (прошлые три дерби заканчивались таким счётом), но получилось намного интереснее. Родриго поймал закидушку от Вальверде и пронзил Облака уже на третьей минуте. Анчелотти затем попробовал измотать Симеоне его же оружием, закрывшись в обороне. Всё бы получилось, не случись гениальный проход Альвареса и гол в дальний угол.

Казалось, снова идеальный сценарий для Диего. Но гениальность «Реала» прокачана до предела. Менди прорвался через левый фланг и нашёл в центре одинокого Браима, марокканец не заметил батальон «Атлетико», усадил Хименеса на газон и пробил в дальний угол. Почти 100-процентная копирка гола Альвареса, только удар пришёлся чуть ниже.

В концовке у «Реала» был убойный шанс под третий забитый, но защита «Атлетико» из последних сил прервала путь мяча к Винисиусу – а там бразилец уже поджидал перед пустым створом. Станет ли этот упущенный момент фатальным для противостояния? Узнаем через неделю.

У «Атлетико» хорошие шансы на камбэк:
«Атлетико» готов пройти «Реал» в ЛЧ. У Симеоне есть магия, которой нет у Анчелотти
«Атлетико» готов пройти «Реал» в ЛЧ. У Симеоне есть магия, которой нет у Анчелотти
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