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Лучшие голы и сейвы 22-го тура Первой лиги, видео, ФНЛ, сезон-2024/2025

Ключевые голы в концовках и топ-игра от вратарей. Лучшие моменты тура Первой лиги. Видео
Никита Паглазов
Александр Дерюгин после матча
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Первая подборка в 2025 году!

Мелбет Первая лига вернулась вместе с РПЛ. В прошедшие выходные состоялся уже 22-й тур. Все главные события мы описали в нашем материале.

Вот он:
Успешный дебют Селихова и конец мегасерии «Торпедо». Первая лига вернулась! Видео
Успешный дебют Селихова и конец мегасерии «Торпедо». Первая лига вернулась! Видео

А теперь настало время выбрать лучший гол тура. Интересно, что двое претендентов забили свои мячи в добавленное ко второму тайму время. Александр Дерюгин принёс «КАМАЗу» победу во встрече с тульским «Арсеналом» (2:1). А гол Никиты Мацхарашвили на 90+5-й минуте позволил «Уфе» набрать одно очко в игре с «Чайкой». Выбирайте самый красивый гол!

Также не забываем о голкиперах. В список номинантов попали четыре фамилии: Ростислав Солдатенко («Черноморец»), Андрей Ходанович («Чайка»), Ислам Имамов («СКА-Хабаровск») и Александр Дёгтев («Сочи»).

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