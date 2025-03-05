Ключевые голы в концовках и топ-игра от вратарей. Лучшие моменты тура Первой лиги. Видео

Мелбет Первая лига вернулась вместе с РПЛ. В прошедшие выходные состоялся уже 22-й тур. Все главные события мы описали в нашем материале.

А теперь настало время выбрать лучший гол тура. Интересно, что двое претендентов забили свои мячи в добавленное ко второму тайму время. Александр Дерюгин принёс «КАМАЗу» победу во встрече с тульским «Арсеналом» (2:1). А гол Никиты Мацхарашвили на 90+5-й минуте позволил «Уфе» набрать одно очко в игре с «Чайкой». Выбирайте самый красивый гол!

Также не забываем о голкиперах. В список номинантов попали четыре фамилии: Ростислав Солдатенко («Черноморец»), Андрей Ходанович («Чайка»), Ислам Имамов («СКА-Хабаровск») и Александр Дёгтев («Сочи»).