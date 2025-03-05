Топ-события четверга: Овечкин против Панарина, «Манчестер Юнайтед», «Рома» в ЛЕ и теннис

Яркое 6 марта: «Вегас» Самсонова и Барбашёва в НХЛ, биатлон, лыжные гонки на ЧР и ЧМ, «Торпедо» — «Авангард» и громкий матч в баскетболе!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Райлли Опелка (США), Индиан-Уэллс, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Сафиуллин с мастером подачи?

Россиянин Роман Сафиуллин начинает «Мастерс» в Индиан-Уэллсе сражением с мастером подачи — американским гигантом Райлли Опелкой. Теннисисты ранее ещё не играли друг с другом, а победитель далее сразится с итальянцем Лоренцо Музетти. Отметим, что Роман в этом сезоне пока не одержал ни одной победы.

🏒 3:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выбьет ли Овечкин 1600 очков?

Александр Овечкин находится всего в 10 шайбах от вечного рекорда Уэйна Гретцки, но гораздо ближе для него – ещё одно крутое достижение. Скоро он должен стать 11-м игроком в истории НХЛ, который наберёт 1600 очков за карьеру. Для этого капитану «Вашингтона» осталось всего два результативных балла.

🏀 5:30: «Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Гилджес-Александер станет на шаг ближе к MVP?

Ещё пять лет назад мало кто мог подумать, что Шей Гилджес-Александер будет претендовать на звание самого ценного игрока НБА. Канадский разыгрывающий в прошлом сезоне уступил лишь Николе Йокичу, а в этом демонстрирует игру высочайшего уровня в каждом матче. Во встрече с «Хьюстоном» он набрал 51 очко и был неотразим. У «Мемфис Гриззлиз» дела складываются плохо в последнее время. Лидер Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» в отменной форме, а её главная звезда готова сделать ещё один шаг на пути к награде.

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 марта 2025, четверг. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сыграет ли Самсонов против бывшей команды?

Илья Самсонов начал новую жизнь в «Вегасе». За предыдущие два года в «Торонто» у него были и моменты славы, и периоды, о которых не хочется вспоминать, с выводами из состава, обращением за помощью к психологу. Первый матч в сезоне с бывшей командой Илья просидел на скамейке запасных, даст ли Брюс Кэссиди ему шанс сыграть с «Мэйпл Лифс» сейчас?

🎿 🥇 11:00: Лыжи, чемпионат России, женщины, свободный стиль, 10 км

Интрига: а кто победит без Терентьевой?

Наталья Терентьева, выиграв обе личные гонки на ЧР-2025 в Казани, решила пропустить коньковую разделку. Без неё шансы основных претендентов примерно равные. Среди тех, кто будет бороться за высокие места, – Алина Пеклецова, Екатерина Смирнова, Арина Каличева, Дарья Непряева, Татьяна Сорина и ещё несколько лыжниц.

🎿 🥇 12:30: Лыжи, чемпионат России, мужчины, свободный стиль, 10 км

Интрига: на что же способен Большунов?

После победы Сан Саныча в скиатлоне, которым открылся ЧР-2025 в Казани, казалось, что он вернулся в привычную топ-форму и готов вновь раскидывать соперников по сторонам. Но этого не случилось. В смешанной эстафете он проиграл финиш и оставил свою дрим-тим без золота, а в спринте после скандального столкновения с Сергеем Устюговым вообще не прошёл в финал. Теперь будет не контактная гонка, а разделка. И она покажет, в какой реально форме трёхкратный олимпийский чемпион. Однако он не фаворит. За золото будут бороться Савелий Коростелёв, Сергей Ардашев, Павел Соловьёв, Денис Спицов, Сергей Устюгов.

🎿 🥇 14:30: Лыжи, чемпионат мира — 2025, мужчины, эстафета 4x7,5 км

Интрига: Клебо должен сравняться с Вяльбе

Без россиян на ЧМ-2025 в Тронхейме с норвежскими лыжниками не может конкурировать никто. И они гарантированно заберут золото в эстафете. У них просто нереально крутой состав, нет команд, которые даже приблизиться могут. Клебо финиширует с национальным флагом, станет 14-кратным чемпионом мира и сравняется по количеству титулов с Еленой Вяльбе. Любой другой исход мужской эстафеты станет оглушительной сенсацией.

🏒 19:30: «Торпедо» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 марта 2025, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Авангард» побеждать?

«Авангард» сейчас – самая горячая команда лиги. «Ястребы» одержали девять побед подряд и не уходят со льда без набранных очков вот уже 12 матчей. Уже можно с уверенностью утверждать, что приглашение Ги Буше посредине сезона было правильным ходом – кто теперь вспомнит, что в первой половине регулярки омичей изрядно штормило?

🎯 20:20: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап, мужчины, спринт, 10 км

Интрига: станет ли Йоханнес Бё лидером на Кубке мира?

Биатлонный Кубок мира возвращается, а вместе с ним и главная интрига сезона — кому достанется «Большой хрустальный глобус» у мужчин? Основных претендента два: Стурла Легрейд и Йоханнес Бё. Для того чтобы вернуться на первую строчку тотала, легенде биатлона нужно набрать на 49 очков больше, нежели у соперника. Ну и не допускать осечек, что тоже немаловажно. Получится ли у Бё-младшего хлопнуть дверью напоследок и красиво закончить со спортом? Обратный отсчёт пошёл!

⚽️ 20:45: «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига Европы, 1/8 финала (первый матч)

Интрига: «Тоттенхэм» остановит сенсационных нидерландцев?

АЗ удивил болельщиков в плей-офф, когда выбил звёздный «Галатасарай». И не просто выбил, а разгромил — в Алкмаре счёт был 4:1. Теперь же соперник не просто именитый, а ещё и из по-настоящему топовой лиги. «Тоттенхэм», хоть и страдает от травм, остаётся одним из фаворитов Лиги Европы. Не зря команда Постекоглу пробилась в 1/8 финала напрямую, заняв четвёртое место в общем этапе.

⚽️ 20:45: «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, 1/8 финала (первый матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: мечтам Аморима о трофее — конец?

«МЮ» в этом сезоне очень больно. На фоне чудовищных результатов в АПЛ, где команда занимает 14-е (!) место, оставалась надежда на борьбу за два трофея — Кубок Англии и Лигу Европы. С первым из этих турниров «Юнайтед» уже распрощался, когда на днях вылетел от «Фулхэма» по пенальти. Так что ЛЕ — последний шанс не просто скрасить кризисный сезон, но и побороться за еврокубковые приключения на следующий сезон. Впрочем, жеребьёвка такого расклада вообще не гарантировала. «Сосьедад» по ходу турнира разогнался и в плей-офф уверенно убрал «Мидтьюлланн».

🏀 22:45: «Панатинаикос» — «Реал» Мадрид, Евролига, 28-й тур

Интрига: чемпион докажет своё превосходство?

Греческий «Панатинаикос» является чемпионом Евролиги и в регулярном чемпионате идёт на третьем месте. Плотность в турнирной таблице поражает! Например, мадридский «Реал» вовсе располагается на 10-й строчке! Финалисты прошлого розыгрыша турнира уже встречались между собой в этом сезоне, тогда победу одержали «сливочные» со счётом 90:86. Греки возьмут реванш на домашнем паркете?

⚽️ 23:00: «Будё-Глимт» — «Олимпиакос», Лига Европы, 1/8 финала (первый матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Хайкин приблизится к четвертьфиналу?

«Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Хайкин, крайне нестабильно идёт по турнирной дистанции. Тем не менее в плей-офф норвежцы заползли, а там в драматичном сюжете выбили «Твенте». Новое испытание — «Олимпиакос», который в общем этапе финишировал в топ-8 и разгрузил себе календарь. Кстати, осенью греки оказались грозой португальских топ-клубов — поочерёдно обыграли «Брагу» и «Порту». Так что Хайкину и его партнёрам будет нелегко.

⚽️ 23:00: «Рома» — «Атлетик» Бильбао, Лига Европы, 1/8 финала (первый матч)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто из фаворитов окажется на грани вылета?

Одна из главных пар в 1/8 финала наряду с «МЮ» и «Сосьедадом». «Рома» залезла в плей-офф лишь благодаря попаданию в топ-24 общего этапа, но затем выбила «Порту», так что априори будет сложным соперником. «Атлетик» же уверенно прошёл восемь туров и идёт к мечте — финал Лиги Европы состоится на домашнем стадионе команды «Сан-Мамес». Как раз там соперники и проведут первый матч 1/8 финала, который частично даст нам ответы на все вопросы.