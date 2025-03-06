«Надеюсь, Россия ещё сыграет с США». Редкий разговор с Юрой Мовсисяном

Юра Мовсисян оставил заметный след в РПЛ: тащил «Краснодар» на этапе становления, в «Спартаке» чуть не стал лучшим бомбардиром. Заканчивал карьеру профи он там же, где и начинал, — в США. Там и остался жить после завершения выступлений.

В большом интервью «Чемпионату» Мовсисян рассказал о жизни в Америке, своём новом призвании и тепло вспомнил время, проведённое в России.

«Помогаю людям восстанавливаться после алкогольных и наркотических зависимостей»

— После окончания карьеры остались жить в США?

— Америка — это мой дом, самый первый. Я тут вырос. Мне здесь очень хорошо, лучше, чем где-либо в мире.

— Лос-Анджелес — лучшее место в США?

— Это лучшее место в мире! Я здесь вырос, бо́льшая часть моих родных, самые близкие люди — здесь. В Лос-Анджелесе очень удобно, комфортно. И погода здесь — лучшая в мире!

— Многие говорят, что по своей атмосфере ЛА — особенный город.

— Знаешь, в чём разница между Лос-Анджелесом и всем остальным миром? Майами — только океан, Нью-Йорк — это Манхэттен, вот эти большие здания, в Чикаго красивая архитектура и только даунтаун. А в Лос-Анджелесе всё это собрано в одном месте. Тут и океан, и красивый даунтаун, и город — всё-всё-всё. К тому же ЛА — очень интернациональный город. И здесь почти всегда прекрасная погода.

Юра Мовсисян в США Фото: Из личного архива Юры Мовсисяна

Главная особенность Лос-Анджелеса состоит в том, что ты можешь получить здесь всё и всегда. 24 часа в сутки, если хочешь поесть или увидеть своих сограждан, всё доступно.

— В Москве тоже есть всё, разве что кроме моря.

— Почти, но не всё!

— Сравните Москву и Лос-Анджелес.

— Разница очень большая. В первую очередь в Лос-Анджелесе такая погода, которой в Москве не будет никогда. Это играет очень большую роль в жизни людей, экологии. Для меня очень важно, чтобы всегда было солнечно. Тогда настроение лучше. Я очень люблю Москву, она прекрасна. Я жил там несколько лет и получал удовольствие, но очень устал от снега (смеётся). Его в Москве очень много.

— Климат накладывает отпечаток на жителей Лос-Анджелеса и Москвы?

— Да, в Лос-Анджелесе люди более позитивные. Думаю, это нормально. Большинство всё-таки любит тёплую погоду, а не холодную.

Добавлю, что Москва очень густонаселённый город. В одном месте может находиться очень много людей. Это бизнес-город, именно бизнес больше и лучше в Москве. Лос-Анджелес — более спокойный, расслабленный город. Здесь больше развит шоу-бизнес: Голливуд, рестораны. Но рестораны, однако, лучше в Москве.

— Что можно сказать об устройстве жизни в ЛА? В Москве все всегда спешат, очень заняты.

— Вот — правильно сказано. В Москве все очень спешат. Жизнь быстрая, в Лос-Анджелесе она более спокойная. Больше времени наслаждаться жизнью, не думать ни о чём лишнем. Если ты хочешь жить в таком ритме, много работать, в Лос-Анджелесе ты можешь это делать. Есть много мест и возможностей для этого. Но если хочешь более размеренной и спокойной жизни, это тоже возможно.

Юра Мовсисян в США Фото: Из личного архива Юры Мовсисяна

— Чем вы сейчас занимаетесь в Америке?

— На самом деле, много чем. Я работаю с молодёжью. Беру над ними наставничество, провожу встречи. Также помогаю людям восстанавливаться после алкогольных и наркотических зависимостей, помогаю им вернуться к нормальной жизни.

— Достаточно необычный род деятельности. Как к этому пришли?

— Для меня ментальность и психика — очень важно. Я сам сталкивался с трудными временами в своей жизни, и мой опыт может быть полезен для молодого поколения, 17-20-летних. Важно, чтобы они были психологически сильными людьми.

— Сложно работать с бывшими зависимыми?

— Мне вообще не сложно. Все нуждаются в понимании и возвращении к нормальной жизни. Когда человек выходит из зависимости, он перерождается. Я помогаю им вернуться, понять, что важно в жизни, что — нет. Наслаждаться жизнью, быть готовыми к испытаниям.

— Сейчас это главное дело в вашей жизни?

— Главное для меня — моя семья и здоровье. Всё остальное — на вторых местах. Я очень сконцентрирован на своей семье, троих детях. Моему сыну 15 лет, сейчас он играет в футбол. Моя старшая дочь, ей 13, играет в волейбол. Младшая — гимнастка. Все очень заняты (улыбается).

Юра Мовсисян с дочерью Фото: Из личного архива Юры Мовсисяна

— А что насчёт работы?

— Уделяю одинаковое время всему. Мой хороший друг Филипп работает генеральным директором в моём клубе, помогает с ним. Он больше погружён в дела клуба, занимается им каждый день. А я делаю всё. Помогаю людям, много говорю с ними. Моя команда сейчас в отпуске, но скоро начинается сезон. Тогда приступлю к работе с клубом снова.

— В 2009-м вы посещали Белый дом после победы в МЛС. Что побудило задать Бараку Обаме вопрос о геноциде армян?

— Для меня и всех армян это очень важная тема. У меня появилась возможность задать вопрос о признании геноцида. Может, помогло то, что я был намного моложе тогда. И я спросил. Никогда больше мне бы не представилось такой возможности — задать вопрос президенту США. Я очень прямой человек, люди знают меня таким, поэтому я не побоялся спросить. Позиция людей может способствовать тем или иным событиям. И надо говорить — не бояться. Позже президент Байден утвердил признание геноцида армян. Это было невероятно для всего нашего народа.

— Насколько важно это было для вас?

— Очень важно для всех нас. Это очень значимый исторический факт, его признаёт весь мир. Миллионы убитых без причины. Мир должен говорить правду об этих событиях, и они больше никогда не должны повториться. Для миллионов армян это очень важная тема.

«Счастлив видеть россиян в МЛС»

— Расскажите о вашем футбольном клубе в США.

— Мы выступаем в четвёртом полупрофессиональном дивизионе.

— Цель — МЛС?

— Если честно, сейчас МЛС очень далека для нас, и выход туда не является приоритетом. В США система другая, ты не можешь просто выиграть низшую лигу и подняться — нужно купить франшизу. В данный момент такой цели нет, мы больше сконцентрированы на продвижении молодых игроков в более сильные лиги. Моя цель — учить футболистов, как быть профессионалами до того, как они ими станут.

— И как успехи? Воспитанники уже играют на хорошем уровне?

— Буквально недавно наш футболист подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

— Ничего себе!

— Пока он будет во второй команде, но есть шанс пробиться в первую. Его зовут Левон Сарибекян, он армянин. Были те, кто переходил в третью лигу США, во вторую. Много кто пополняет первый дивизион колледжей. Вот это моя цель. Чтобы футболисты поиграли тут, показали себя и поднялись на следующий уровень.

Юра Мовсисян в «Реал Солт-Лейк» Фото: Otto Greule Jr/Getty Images

— Что можете сказать об уровне МЛС?

— Мне нравится этот чемпионат. Лига растёт сумасшедшими темпами. Главным образом за счёт игроков, которые приезжают сюда. Например, Месси. Конечно, он уже в возрасте, но это Месси. Лучший игрок в истории футбола приехал в МЛС, это говорит о многом. Однако сейчас есть и много классных молодых игроков.

Счастлив, что в МЛС приезжают и российские футболисты. Переход Миранчука в «Атланту» — большая сделка. Я играл против Алексея, когда он был намного моложе, и сейчас рад видеть его здесь. Возможно, со временем ещё больше россиян будет приезжать в МЛС. Это очень хороший чемпионат, отличная возможность для них. Поиграть с Месси или против него — шанс, который предоставляется один раз в жизни.

— Удивляет, что переход Миранчука стал самым дорогим в истории МЛС?

— А почему не Миранчук? Он очень хороший футболист, суперталант с достижениями в Европе. Всё это было понятно, ещё когда Алексей играл в России 20-летним парнем. Какая разница между другими статусными и высококлассными футболистами и Миранчуком? Он не хуже. Повторюсь, я очень счастлив видеть российских игроков в МЛС. Миранчук своей игрой показывает уровень российских футболистов, и это даёт шанс приехать сюда ещё многим.

— Недавно МЛС пополнил Магомед-Шапи Сулейманов. Некоторые у нас удивляются, как американские клубы так спокойно зовут россиян, ещё и представляют на русском языке.

— Мне очень грустно, что политика играет большую роль в футболе. Катастрофа, что политические события так сказываются на спорте и искусстве. Такого не должно быть. Ведь спортсмены или тренеры просто выполняют свою работу и никак не связаны с политикой. Я думаю, что сейчас Дональд Трамп может открыть больше возможностей. Действительно трудно понять, почему влияние политики на эти вещи настолько большое.

Сейчас мы говорим об «Атланте» и «Канзас-Сити», моём первом клубе. Наверное, у них свой, более свободный подход. Я рад видеть это.

— Звёзды приезжают в МЛС под конец карьеры, как это раньше было в Китае и сейчас — в Саудовской Аравии. Есть разница между этим случаями?

— Разница между МЛС и Саудовской Аравией с Китаем в том, что здесь клубы не платят сотни миллионов долларов за трансферы и самим игрокам. В Китае было так, в Саудовской Аравии сейчас — тоже. МЛС — очень стабильная лига и при этом прогрессирует большими темпами. Сегодня МЛС находится на совершенно другом уровне в сравнении с тем, что был после образования в 1996-м. Лига становится всё лучше, а через несколько лет может стать одной из сильнейших в мире. Уже сейчас это одна из самых развитых лиг в мире с точки зрения маркетинга.

— В МЛС Неймару никогда не дали бы 200 млн в год?

— Нет-нет-нет, никогда! (Смеётся.) Система здесь очень сбалансированна, чемпионат медленно растёт. Можно дать футболисту зарплату в 200 млн в год — и что потом? К тому же в МЛС есть и много хороших молодых футболистов. Посмотрите на Рики Пуча, который играет за «Гэлакси». Он приехал из «Барселоны» и показывает отличный футбол.

«Молюсь за Галицкого, как и вся футбольная Россия»

— До вас долетали новости о здоровье Сергея Галицкого?

— Да, я слышал о его болезни. Я на связи с директором академии Арамом Фундукяном — это мой хороший друг. Я слежу за всем. Сергей Галицкий — человек, которого я очень уважаю и люблю. Не думаю, что кто-либо делал такое раньше. Я видел, каким «Краснодар» был тогда, и вижу, каким стал теперь. Это уже один из лучших клубов России. Подождите ещё 10 лет, и никто не сможет угнаться за «Краснодаром» — это невероятный рост.

Галицкий очень заботился о каждом человеке, работавшем в клубе, уделял каждому внимание. Это было важно для него: игрок ты, тренер, обслуживающий персонал — не имеет значения. Он построил инфраструктуру, которой нет ни у одного российского клуба, стадион «Краснодара» — один из лучших в мире. Я желаю, чтобы бог дал Галицкому больше времени и здоровья. Я всегда буду равняться на него. Я знаю его как максимально простого, хорошего человека, и мне очень больно видеть, через что он проходит сейчас. Я всегда-всегда-всегда буду уважать Сергея Николаевича. Он много сделал для моей карьеры, я молюсь за него, как и вся футбольная Россия.

— За «Краснодаром» тоже пристально следите?

— Конечно. Мне очень нравится видеть «Краснодар» на первом месте в чемпионате России (разговор состоялся до возобновления сезона РПЛ. – Прим. «Чемпионата»). И нет сомнений, что они выиграют его. Галицкий, Хашиг и Фундукян построили клуб с идеей, с мечтой. И осуществляют её. Люди могут много говорить, но часто ничего не делают. А они сделали всё это сами, своими усилиями. Недавно осуществилась мечта — 11 воспитанников академии на поле. Покажите мне ещё один клуб, который такое сделал.

Юра Мовсисян в «Краснодаре» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— У вас есть личная история, связанная с Галицким?

— Есть много прекрасных воспоминаний и историй. Я был шокирован, когда увидел, что Галицкий приходил на наши тренировки. Если кому-то из игроков нужна была вода, он первым её подавал. Когда в конце тренировок мы били по воротам, он выходил на поле и бил вместе с нами. У него были очень дорогие туфли, это необъяснимо! Много-много раз после матчей он заходил в раздевалку, и не как все — с расстроенным видом и криками — а разговаривал с футболистами, давал мотивацию и надежду: «Ничего страшного, мы победим». Он не давит, а верит в игроков. И вы сейчас видите результат такого подхода. Ещё до подписания контракта с «Краснодаром» я был на предсезонке и тренировался с игроками. Когда встретился с Галицким, он рассказал мне о мечте построить лучший стадион в Европе. И он сделал это, как и всё, что обещал. Атмосфера внутри клуба отличная, я знаю, что там просто нет ни одного несчастного человека. Все — счастливы.

Хочу ещё раз пожелать Галицкому здоровья. То, через что он прошёл за всё это время, случившееся с его женой, разбивает мне сердце. Пусть бог даст ему время пережить все невзгоды, прожить свою жизнь, вкусить плоды результатов и академии.

— Всем, что он сделал, уже можно гордиться. Но не хватает трофея?

— Не всё про трофеи, это не главное для него. То, что построил Галицкий, гораздо важнее трофеев. Это лишь часть того, что он сделал для футбола в России, Краснодара, для поколений на сотню лет вперёд.

— Поддерживаете связь с Галицким?

— Лично с ним не общаюсь, но с Арамом [Фундукяном] — да. Он мой близкий друг, мы много общаемся. Каждый раз спрашиваю о Галицком.

— А лучший друг в команде был?

— Я стараюсь быть близок со всеми своими партнёрами по команде. Такова моя личность. Каждый очень важен. Отар Марцваладзе, Ами [Амисулашвили], наш капитан, Игнатьев — могу назвать вообще всех. Я любил и уважал всех. С Жоаозиньо было очень здорово играть.

Неманья Тубич, Александр Амисулашвили и Юра Мовсисян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Та команда могла добиться большего?

— В то время российский футбол был другим. В чемпионате играло много звёзд, он очень отличался от нынешнего. Мы выступали хорошо. Могли быть немного выше или ниже, но у нас был план постепенного развития. «Краснодар» был очень молодым клубом, проводил первые сезоны в Премьер-Лиге. Могли выступать и лучше, однако в то время большие российские клубы были на другом уровне: «Спартак», «Зенит», ЦСКА… Сумасшедшие времена, наверное, лучшие в истории российского футбола. Для того времени «Краснодар» показывал очень неплохие результаты.

— Один из главных выходцев из академии «Краснодара» — Эдуард Сперцян, которого активно отправляют в Европу.

— Только сам Сперцян знает, готов ли он к переезду в топ-чемпионат. Эдо прошёл процесс становления, сформировался как игрок, и ему нужен новый вызов. Я знаю Галицкого, Хашига и весь «Краснодар» — там все это понимают. Они очень уважают людей. Сперцян мог уехать в Европу и раньше, но ему нужно было окрепнуть, стать лидером и капитаном «Краснодара». И я думаю, что сейчас Эдо всё это сделал. Теперь они вместе с клубом примут правильное решение, найдут лучший клуб для перехода. Сперцяну не нужно ехать в Европу лишь бы просто ехать. Эдуард — качественный игрок, способный перейти в очень хорошую команду. Может, не в «Ювентус», но туда, где он бы регулярно играл. Я знаю, что и игрок, и клуб сделают правильный выбор. Желаю Сперцяну лучшего, он надежда армянского футбола, невероятно талантливый игрок.

— По таланту Сперцяна можно сравнить с Мхитаряном?

— Я играл с Генрихом, он лучший армянский футболист в истории. У них очень похожие пути: Мхитарян проходил через украинские «Металлург» и «Шахтёр», Сперцян играет в России. Они действительно похожи по стилю игры. Сперцян имеет действительно отличную возможность достичь многого, играть долго на высоком уровне. Но только сам Эдуард и его семья знают, что лучше для него. Если ему будут нужны советы, у него есть мой номер. Я всегда доступен, и Эдо в любой момент может со мной связаться.

«Наше поколение — лучшее в истории сборной Армении»

— Ещё один армянин из РПЛ, который может уехать в Европу, — Наир Тикнизян. За ним следите?

— Конечно, слежу. Никто не может сказать, готов он к той же «Севилье» или нет. Но если есть интерес, значит, в Испании считают, что да. Наир — очень хороший игрок, важный для своего клуба и сборной. Я лишь могу пожелать ему делать то, чего он сам хочет. Следовать мечте. Я всегда на стороне футболистов.

— Часто бываете в Армении?

— Не был три года. Очень занят здесь, в США. Семья, работа… Но я общаюсь с теми, кто живёт там, и планирую приехать в ближайшие несколько лет. Уже скоро.

— Как переживали относительно недавние события в Нагорном Карабахе?

— Конечно, для всех это было тяжёлое время. Очень грустно. Люди умирали. Верю, что однажды все получат то, чего заслуживают. События в Карабахе — ещё один момент в истории, как и геноцид, крайне тяжёлый для всего армянского народа. Я надеюсь и молюсь, чтобы люди были в безопасности, вернулись на свои территории.

— Каков уровень футбола в Армении?

— Футбол в Армении, в том числе и сборная, не добивается больших успехов в последнее время. Но для меня он постепенно растёт, команды уже участвуют в финальных стадиях европейских турниров. Армянский футбол становится лучше. Может, не так быстро, как нам всем хотелось бы, но это точно так. Клубы, лига растут.

— Еврокубки есть, но там «Ноа», например, пропускает восемь от «Челси».

— От «Челси»! Мы говорим об одной из лучших команд Англии. А бо́льшая часть игроков «Ноа» впервые играет на таком уровне. Даже 0:8 в данном случае — не конец света. В первую очередь это возможность. А «Челси» крупно обыгрывал и команды намного сильнее «Ноа». В любом случае это шаг вперёд для нас, игроков и клубов. Дальше армянские команды будут становиться сильнее и сильнее. Нельзя забывать, что это был «Челси», а не условная «Болонья» или другие средние команды. 65 тысяч зрителей на игре — такое тоже случается впервые в жизни у многих футболистов «Ноа». Это нелегко, поверьте.

— Есть вероятность, что через несколько лет клубы из Армении смогут конкурировать с серьёзными европейскими клубами?

— Играя против некоторых европейских команд, армянские клубы уже показывают достойные результаты. Все команды нуждаются в более серьёзных инвестициях, нужно строить академии и системы молодёжного и юношеского футбола. Тогда через 10-15 лет мы можем получить гораздо более качественный уровень футбола в стране.

Юра Мовсисян в сборной Армении Фото: Michael Steele/Getty Images

— Назовёте лучшее поколение в истории армянской сборной?

— Думаю, об этом говорят результаты. Та сборная, в которой играл я, была наиболее успешной. Обыгрывали соперников 4:0, играли 2:2 в Италии против фантастических футболистов. Я не думаю, что такое возможно в ближайшем будущем. Особенно со сборной Италии, с которой Армения не так давно играла. Наше поколение — это лучшее время.

— А как вам нынешняя сборная?

— У нас есть очень талантливые молодые футболисты. Но им нужно дать время вырасти, стать более опытными. Сложно сравнивать нынешнюю сборную Армении с той, где играл я. Тогда у нас были действительно великолепные игроки.

— В отборе на ЧМ-2026 Армения попала в группу с Португалией/Данией, Ирландией и Венгрией. Реально пробиться в финальную стадию?

— До начала игры шансы есть у всех команд. Армения играла против большей части этих стран и некоторых обыгрывала. Непобедимых нет. В футболе всё зависит от того, что ты сможешь сделать в конкретный день, и у сборной Армении точно есть возможность дать бой этим сборным. Футбол — это игра 11 на 11. И эти 11 игроков соперника не отличаются чем-то особенным от меня, я так вижу. Я человек, и они люди.

— Что будет твориться в стране в случае выхода на ЧМ?

— Очень опасно говорить, что будет происходить в таком случае (смеётся). Наша страна очень любит футбол, это очень важная часть культуры. Это будет невероятное достижение для сборной. Уверен, парни будут биться за результат.

«Молюсь, чтобы мир вернулся к нормальной жизни, а российский спорт — на международную арену»

— Вы подробно рассказывали про «Краснодар» и Сперцяна — следите за всем российским футболом?

— Слежу, конечно. Очень внимательно — за «Спартаком» и «Краснодаром». По-моему, у обоих клубов сейчас всё просто потрясающе. «Спартак» выиграл последние шесть игр. Удивительно такое видеть. «Спартак» всегда будет «Спартаком», величайшим клубом в истории России. Нет клуба с большей историей, чем «Спартак», в России. «Краснодар» — новый клуб, и мой первый в России. Стадион — это нечто удивительное, но «Спартак» останется «Спартаком» для всех россиян.

Юра Мовсисян с сыном во время выступления за «Краснодар» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Уровень чемпионата сильно упал с начала 2010-х?

— По моему мнению, уровень чемпионата России действительно сильно упал. Тогда играли Роберто Карлос, Кураньи, Халк… И посмотрите, какие футболисты приезжают сейчас. РФПЛ точно входила в топ-6 лучших лиг мира. А сейчас политика разрушает всё, и видеть это грустно.

— Что думаете об отстранении России от международного спорта?

— Надеюсь, это разрешится. Хочется верить, что с президентом Трампом СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ) закончится и мир вернётся к нормальной жизни. А российский футбол и спортсмены — на международную арену. Я молюсь, чтобы это прекратилось. Чтобы русские вернулись. Мы молимся каждый день за то, чтобы люди из России и с Украины вернулись к нормальной жизни.

— Возможен ли в ближайшее время товарищеский матч России и Армении?

— Конечно, очень надеюсь на это. А ещё я надеюсь, что Россия сможет играть и с США (улыбается). Нам нужно убрать политику из спорта. Всё, что говорят политики, не должно задевать спорт. Россия и США могут играть в товарищеских матчах, Армения и США – могут. Спортсмены просто делают свою работу. Я надеюсь, что это произойдет.

«Горжусь, что моё имя есть в истории такого великого клуба, как «Спартак»

— Как вам современный «Спартак»?

— «Спартак» выступает потрясающе! Я был большим поклонником футболиста Деяна Станковича. Очень счастлив, что сейчас «Спартак» возвращается туда, где должен быть. Так получилось, что «Краснодар» и «Спартак» борются за чемпионство друг с другом. У меня очень смешанные чувства на этот счёт, но видеть это — невероятно.

— Юра Мовсисян времён «Спартака» был бы основным сейчас?

— Я не думаю, что Юра Мовсисян может на это ответить (смеётся). Хотел бы в это верить, но это скорее вопрос не для меня. Станкович на него ответил бы лучше. Я был рад возможности жить и играть в футбол в России. И очень благодарен за это.

— Вы очень по-доброму рассказывали о Карпине и Аленичеве.

— Да, мне замечательно работалось с ними. Валерий Георгиевич и Дмитрий Анатольевич были очень разными тренерами. Карпин — один из лучших в моей карьере. В первую очередь как человек, он работал с игроками через их ментальность. Я многому научился у Карпина и ощутимо вырос, наблюдая за ним.

Юра Мовсисян и Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Они вместе с Аленичевым являются легендами российского и мирового футбола. Я не так много времени провёл с Дмитрием Анатольевичем, но он был потрясающим. Отличный, уважаемый человек. Большое уважение вызывает тренер, который добился футболистом большего, чем ты. Смотри и учись — всё, что тебе нужно делать. Карпин и Аленичев понимали характер игроков. Для меня это был потрясающий опыт.

— Карпин очень влияет на ментальность и дисциплину в команде?

— Да, это точно. Было здорово работать с Карпиным, он по-разному общался с каждым, подбирал подход. Пришёл я, новый человек, и он коммуницировал со мной по-особенному. Я бы назвал Карпина ментальным менеджером. На кого-то плохо влияет строгое и жёсткое общение, а на кого-то — наоборот. Он это понимал и учитывал. Было необычно, но это говорит о высокой квалификации Карпина как тренера.

— «Ростову» без Карпина будет очень тяжело?

— Конечно! У всех команд, откуда уходил Карпин, возникали трудности. Валерий Георгиевич — человек, уважающий людей. Каждый наслаждался работой с ним.

— Сложилось впечатление, что Якина вы не можете охарактеризовать так же комплиментарно.

— Для меня важно разделять политику и футбол, быть профессионалом. Когда Якин только приходил в «Спартак», всё было отлично, просто великолепно. Но определённые негативные вещи, к сожалению, действительно стали происходить. Это плохо, но, знаете, в то же время это большой опыт, который многому научил.

Тино Коста, Араз Озбилиз и Юра Мовсисян Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— С его стороны имело место пренебрежительное отношение по национальному принципу?

— Не знаю, так ли это на самом деле. Но Араз [Озбилиз] был отправлен Якином во вторую команду 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян. Конечно, мне это не понравилось, и я прямо показывал своё разочарование. Без понятия, в чём была причина такого решения, но Араз — мой друг. Конечно, это повлияло на меня. Возможно, это отстранение было связано с другими вещами, однако я очень прямой человек, поэтому говорил с Якином об этом. Хотел понять, в чём дело. На самом деле, я не думаю, что большую роль в этом сыграла политика. Наверняка Якин был не очень доволен своим временем в России.

— Он объяснил своё решение?

— Нет. Араз — мой брат, для меня было важно что-то сказать. Это нормально. Версии могут различаться, но это не могло случиться просто так. Есть причина. И это, конечно, очень повлияло на меня. Честно, не помню нашего диалога с Якином после этого. Но если мне что-то не нравилось, я всегда говорил об этом, не держал в себе. Такова моя сущность.

— Смена Якина на Аленичева стала отдушиной?

— Для меня, как и для любого футболиста, важно играть. При Якине я почти не играл, и, конечно, это влияло на моё настроение. Всегда хорошо, когда приходит новый тренер, у которого ты получаешь новую возможность. Я хотел играть и не думал о других вещах. Меня не волновало, кто из какой страны родом — хотел только играть и помогать «Спартаку».

Дмитрий Аленичев и Юра Мовсисян Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— После одного сезона с Аленичевым вы покинули «Спартак». Почему так случилось?

— На это влияло всё, что тогда происходило. Я не очень много играл, происходили события в Армении, моей семье было одиноко в России. Я понял, что пришло время вернуться в Штаты, перевезти детей и жену туда. В России они были одни, им приходилось тяжело.

— Не жалели после, что уехали прямо перед чемпионским сезоном?

— Нет, наоборот, я был очень счастлив за «Спартак». Это была великолепная команда, я был рад, что она выиграла чемпионство. Всё, что случается в жизни, имеет свои причины. Мы с семьёй приняли лучшее для нас решение. Конечно, выиграть чемпионат со «Спартаком» — это мечта, но в то же время я счастлив, что они сделали это после моего ухода. Это важнее. Всё-таки это была моя команда, я был в клубе почти со всем чемпионским составом «Спартака». Я действительно был счастлив. В конце концов, трофеи в моей карьере есть — я выигрывал МЛС и Кубок Швеции. В последнем, правда, не играл (смеётся).

— Последний вопрос: главный клуб в вашей карьере?

— «Спартак»! Без вопросов. «Спартак» — самый большой и самый лучший клуб из всех, где я играл. Я горжусь тем, что был там, что моё имя есть в истории такого великого клуба. Для меня это самое большое достижение в жизни. Играть в «Спартаке» и играть для таких болельщиков, как у «Спартака», невероятно.