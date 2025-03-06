Раньери разрывает в 73 года! Возобновил карьеру ради «Ромы» и выдаёт крутейший сезон

Серия без поражений впечатляет. Сейчас болельщики хотят, чтобы Клаудио остался в команде, а он просто кайфует вместе с игроками.

В Италии основной фокус – на чемпионскую гонку в Серии А. «Наполи», «Интер» и «Аталанта» остаются самыми обсуждаемыми клубами. А «Рома» получает преступно мало внимания. Хотя команда после прихода тренера Клаудио Раньери расцвела и демонстрирует топ-результаты.

По ходу сезона-2024/2025 в «Роме» поработали уже три специалиста. Начинал чемпионат вместе с командой Даниэле Де Росси, которого скандально уволили уже к середине сентября. Затем в Рим перебрался Иван Юрич. Однако методы, позволившие ему добиться успехов в «Вероне» и «Торино», совсем не работали в «Роме». Футбол в исполнении команды выглядел уныло, а сам тренер испортил отношения с половиной состава. И в ноябре 2024-го боссы римлян попрощались и с Иваном.

Иван Юрич в «Роме» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Казалось, сезон потерян. Тогда в «Роме» вспомнили, что где-то отдыхает 73-летний Клаудио Раньери. В мае 2024 года он спас «Кальяри» от вылета из Серии А и объявил о завершении тренерской деятельности. Однако ради «Ромы» Клаудио вернулся в футбол. 14 ноября 2024-го клуб объявил о назначении тренера до конца сезона. Сообщалось, что затем он займёт должность консультанта по спортивным вопросам. Также мнение Раньери станет важным при выборе следующего главного тренера «Ромы».

Клаудио Раньери главный тренер «Ромы» «Я завершил тренерскую карьеру и должен сказать, что за эти месяцы у меня было больше предложений, чем после чемпионства с «Лестером». Но я всегда говорил, что вернулся бы только в двух случаях: ради «Ромы» или «Кальяри». Я начал свою карьеру игрока здесь [в «Роме»] и завершу её здесь в роли тренера и руководителя».



Раньери – воспитанник «Ромы». Он выступал за клуб в сезоне-1973/1974, а затем дважды работал уже в качестве тренера (2009-2011, 2019). Больших успехов с командой он не добивался. А в третий заход перед Клаудио поставили только одну, не самую амбициозную задачу – достойно довести римлян до конца сезона. «Рома» в середине ноября находилась на 12-м месте в чемпионате Италии.

Старт Раньери в клубе получился не самым крутым: три поражения в четырёх матчах Серии А (два – от «Наполи» и «Аталанты») плюс ничья в Лиге Европы с «Тоттенхэмом». Зато с конца декабря «Рома» вошла в кондиции. И как!

Прямо сейчас в чемпионате команда не проигрывает в 11 турах подряд (восемь побед, три ничьих) и поднялась на восьмое место! От зоны еврокубков «Рому» отделяет всего четыре очка. А в Лиге Европы команда попала в стыковые матчи, где разобралась с «Порту» и отобралась в 1/8 финала. Единственный негативный момент: в четвертьфинале Кубка Италии «Рома» уступила «Милану» (1:3), пропустив два мяча от принадлежащего ей Тэмми Абрахама. При этом, если взять временной отрезок после прихода Раньери, римляне занимают четвёртое место в чемпионате. А с момента последнего поражения команда и вовсе лидирует в Серии А (24 очка в 10 турах, у «Интера» — 24 за 12 матчей).

Клаудио Раньери Фото: Paolo Bruno/Getty Images

«Согласен, что теперь мы команда, в которой каждый знает, что нужно делать и как помогать друг другу. Нужно сохранить нынешнюю форму, это крайне важно. Мы должны продолжать в том же духе. После неудачной первой части сезона «Рома» обязана доказать, что свет в конце туннеля есть», – отмечал Клаудио в январе.

Интересно, что Раньери – первый тренер в истории «Ромы», выигравший все пять дерби с «Лацио». Особый повод для гордости. Болельщики на волне успеха подняли тему о возможном продлении контракта с Клаудио. Однако он снова повторил слова, сказанные после прихода: «По окончании сезона я завершу тренерскую карьеру. Пора сказать хватит. «Рома» найдёт нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола». Кстати, одним из вариантов является Франческо Фариоли из «Аякса». La Gazzetta dello Sport сообщила, что Раньери и спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи уже связались с ним.

Что изменил Раньери?

На топ-уровне большую роль играют психология и микроклимат в команде. Состав, напичканный топ-футболистами, но с проблемами в раздевалке, не выиграет ничего. Опытный Раньери это прекрасно понимает. Поэтому главное, что сделал Клаудио после прихода в «Рому» – раскрепостил игроков. А ещё круче это получилось на контрасте с угрюмым Юричем.

Очень важно, что Раньери «перезапустил» двух ключевых игроков Рима – капитана Лоренцо Пеллегрини и Пауло Дибалу. Аргентинец недавно получил самую статусную похвалу. Легенда «Ромы» Франческо Тотти назвал Дибалу лучшим игроком в Италии прямо сейчас: «Он входит в число сильнейших в мире с точки зрения таланта. По сравнению с нашими временами, может быть, талантов меньше, но он очень силён… Сейчас он лучший в Италии, у него другой ритм, нежели два месяца назад. А когда за ним владение, то мяч «поёт».

Пауло Дибала Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Дибала же сыплет комплиментами в адрес тренера: «Раньери благодаря своему опыту знает, как выжать максимум из каждого игрока. Он делает то, что лучше для команды, и неважно, как тебя зовут. У всех нас одинаковые шансы выйти на поле, если мы хорошо тренируемся».

Раньери не внёс глобальных изменений в систему игры «Ромы» (играли по схеме 3-4-3 ещё при Юриче). Клаудио никогда не был тактическим гиком, он использовал лучшие стороны своего состава. Прошло с чемпионским «Лестером», проходит и с «Ромой». Всё просто: в атаке у Клаудио есть умные футболисты, а с обороной итальянец всегда умел работать. При Раньери команда ещё ни разу не пропустила больше двух мячей в Серии А.

Клаудио Раньери главный тренер «Ромы» «В любое время в футболе характер и личность имели основополагающее значение. Игрок должен обладать этими качествами, иначе он не сможет полностью раскрыть свой потенциал. Мне нужны такие игроки. Я хочу команду, полную лидеров, потому что они думают, как тренеры. Лидеры не мыслят эгоистично, не забывают об общем благе».



В феврале Раньери получил награду лучшему тренеру месяца в Серии А. Если «Рома» не сбавит оборотов, то есть шанс побороться за место не только в еврокубках, но и в зоне Лиги чемпионов (сейчас отставание от «Юве» девять очков). Ещё осенью в такое поверить было невозможно. Если получится – у Клаудио наверняка появится ещё больше статуэток. А ближайшая задача – разобраться в Лиге Европы с «Атлетиком». Пожалуй, самая статусная пара в 1/8 финала турнира.