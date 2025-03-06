Вы зря не следите за третьим еврокубком! Там множество знакомых по РПЛ героев

Лига конференций получает куда меньше внимания, нежели Лига Европы и уж тем более Лига чемпионов. Разумеется, справедливо — из топов там только «Челси».

Да и российские клубы в еврокубки пока не вернули — иначе пошуметь там были бы высокие шансы. Но знакомые по РПЛ герои в турнире есть и сейчас. Возможно, они и побудят вас «притопить» за их нынешние команды? Как раз сегодня стартует 1/8 финала.

Руй Витория, «Панатинаикос» Фото: Michael Campanella/Getty Images

«Панатинаикос» (Греция)

Соперник по 1/8 финала — «Фиорентина» с тренером Александром Низеликом («Зенит» и сборная России).

Знакомые лица: Руй Витория («Спартак»), Юрий Лодыгин («Зенит», «Арсенал» Тула и сборная России), Сверрир Ингасон («Ростов»), Тин Едвай («Локомотив», травмирован), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА, не сыграет).

Самый российский клуб плей-офф ЛК располагается в Афинах. Витория возглавил его в конце октября. Получается неплохо: борется за второе место в чемпионате Греции с АЕКом и ПАОКом Оздоева и Чалова («Олимпиакос» оторвался), а в третьем по статусу еврокубке выдал три победы из четырёх на общей стадии и затем прошёл исландский «Викингур». Не зря при португальце и «Спартак» шумел в ЛЕ, дважды обыгрывая «Наполи».

Лодыгин — второй вратарь «Панатинаикоса». Но три встречи в ЛК всё же провёл — с двумя пропущенными мячами и таким же количеством «сухарей». С «Викингуром» ошибка Юрия стоила гола, и всё же партнёры помогли её нивелировать. Ингасон, напротив, — один из лидеров. Он пропустил только один матч из восьми. А вот Едвая и Магнуссона мучат травмы. Хёрдур в нынешнем сезоне вообще на поле не выходил — его на ЛК даже не заявили, Тин же лечится с начала января — в его активе четыре матча на общем этапе.

Соперничать, к слову, «Панатинаикосу» в 1/8 финала предстоит с «Фиорентиной», где помощником Раффаэле Палладино трудится Александр Низелик. Тот самый, что работал в «Зените» и сборной России. Так что нас ожидает в каком-то смысле «российское» дерби.

Никита Иосифов Фото: nk-celje.si

«Целе» (Словения)

Соперник по 1/8 финала — «Лугано».

Знакомые лица: Альберт Риера (главный тренер клуба – омич и обладатель паспорта РФ), Валерий Колотило (президент клуба), Никита Иосифов («Локомотив» и сборная России U21), Егор Пруцев («Сочи», не сыграет).

Бывший футболист «Ливерпуля» здесь только формально, но как же его не упомянуть? У него и паспорт российский есть, и нашим языком он владеет, и опыт проживания в Омске никуда не денешь, там у Риеры была собственная академия. Альберт называл себя на 50% русским. Спасибо жене-омичке.

В Словении русский испанец уже работал в 2023-м, откуда его переманил «Бордо», который тогда выступал в Лиге 2. В июле 2024-го случился камбэк Риеры в «Целе» с российским президентом Валерием Колотило. Действующий чемпион идёт только пятым. Зато в ЛК зацепился за 21-е место общего этапа и в квалификации плей-офф одолел кипрский АПОЭЛ.

Иосифов сменил испанский «Кастельон» на «Целе» летом. Пока безуспешно: в основном лечится и отыграл лишь пять матчей, в ЛК — ни одного. В заявке на турнир, впрочем, он есть. В отличие от Пруцева: Егора вновь арендовали из «Црвены Звезды» в середине февраля, когда уже стартовал плей-офф еврокубка.

Артур Енджейчик Фото: Grzegorz Wajda/Getty Images

«Легия» (Польша)

Соперник по 1/8 финала — «Мольде».

Знакомые лица: Артур Енджейчик («Краснодар»), Рафал Аугустыняк («Урал»), Илья Шкурин (ЦСКА, не сыграет).

За оборону польского клуба можно быть спокойным, ведь за неё отвечают защитник и опорник с опытом игры в РПЛ — Енджейчик и Аугустыняк соответственно. Не зря меньше «Легии» на общем этапе ЛК не пропускал никто: пять мячей, все — в последних двух турах от «Лугано» и «Юргордена», когда прямой выход в 1/8 финала благодаря четырём победам кряду был уже в кармане.

Артуру, правда, уже 37 лет, и на его счету только три выхода на поле. А Рафал пропустил две встречи из-за травмы. Собственно, в них поляки и уступили. Экс-футболист «Урала» отдал голевой пас в матче с «Омонией». У Шкурина ситуация аналогична пруцевской — его взяли 20 февраля и заявить на еврокубок не успели.

Виктор Классон Фото: Michael Barrett Boesen/Getty Images

«Копенгаген» (Дания)

Соперник по 1/8 финала — «Челси».

Знакомые лица: Виктор Классон («Краснодар»), Джордан Ларссон («Спартак»).

«Копенгагену» не повезло попасть на «Челси». Но кто мешает датчанам повторить пройденное и победить ещё один клуб АПЛ вслед за «МЮ», как было осенью 2023-го? Хотя на общем этапе без трудностей не обошлось: удалось набрать только восемь очков и занять 18-е место. «Хартс» с семью, к примеру, остался без евровесны. Да и с «Хайденхаймом» в плей-офф было непросто: проиграли 1:2, чтобы в ответной встрече всё же добраться до овертайма и ликвидировать разницу — 3:1 (д. вр.).

«Агент 007» Ларссон, как его однажды окрестили в соцсетях «Спартака» за плохую результативность после ухода, нынешний сезон в основном проводит в лазарете: в ЛК у него четыре матча и один гол. К 1/8 финала Джордан восстановится вряд ли. Классон — другая история: он и капитан, и семь раз на поле вышел, и ассист отдал, и пенальти заработал, что принесло победу в матче с минским «Динамо». Кстати, Виктор в «Копенгагене» — центральный нападающий.

Звонимир Шарлия Фото: pafosfc.com

«Пафос» (Кипр)

Соперник по 1/8 финала — «Юргорден».

Знакомые лица: Звонимир Шарлия (ЦСКА).

В ЦСКА у хорватского защитника всего 14 матчей за вторую половину 2019-го. Едва ли кто-то из вас подумает: «Ого, в «Пафосе» выступает Шарлия, за этот клуб теперь точно переживаю». Тем не менее ради приличия отметим и его. Киприоты арендовали Звонимира у «Хайдука» в январе. И не зря, ведь тот провёл оба матча квалификации плей-офф с «Омонией» и внёс вклад в проход дальше — 1:1, 2:1.

Джордже Деспотович (слева) Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

«Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Соперник по 1/8 финала — «Рапид».

Знакомые лица: Джордже Деспотович («Рубин», «Оренбург», «Арсенал» Тула), Звездан Мисимович («Динамо» Москва, технический директор).

Деспотович — один из ярчайших игроков РПЛ рубежа 2010-х и 2020-х. Джордже дерзил фанатам в соцсетях, конфликтовал с Леонидом Слуцким и Владимиром Федотовым, называл себя лучшим нападающим чемпионата и, конечно, прилично забивал — у него 28+10 в 88 матчах Премьер-Лиги. Статистику сильно подпортил плохой период в Туле.

В сентябре «Ибрагимович на минималках» стал игроком «Бораца». И принялся разрывать за него: команда по потерянным позади «Зриньски» всего на одно очко, а Деспотович с 10 голами в 15 встречах входит в топ-4 бомбардиров. В ЛК он также отметился: благодаря его двум голам сломили ЛАСК (2:1), зацепили ничью с «Панатинаикосом» (1:1) и стали 20-ми на общем этапе, чтобы далее оставить позади словенскую «Олимпию». «Рапид», бойся.

Другой знакомый по РПЛ работает в «Бораце» техническим директором — когда-то Звездан Мисимович выступал за московское «Динамо», хотя куда больше запомнился по шикарной игре в «Вольфсбурге».