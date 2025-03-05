«Интер» вскрывает Лигу чемпионов. Теперь — в плей-офф

За восемь матчей основного этапа был всего один пропущенный. А сегодня на классе переехали в гостях «Фейеноорд» (да, снова не пропустили).

«Фейеноорд» сенсационно убрал из плей-офф Лиги чемпионов «Милан». И тут жребий принёс ему в 1/8 финала «Интер». Команда Индзаги шла безоговорочным фаворитом и должна была преподать землякам урок по игре с роттердамцами. Она и преподала. Без нервов.

У «Фейеноорда» по-прежнему беды с составом: матч по разным причинам пропустили 15 человек, будь то непопадание в заявку, дисквалификации или особенно травмы. Перечислять всех недоступных нет смысла, проще вспомнить культовую фразу комиссара Жибера из франшизы «Такси» про не очень благоприятное положение.

Наметились проблемы и у миланцев: Тюрам, казалось, ещё не пришёл в себя после повреждения, не совсем здоровый Чалханоглу вместе с Мхитаряном и Зоммером остался в запасе, лечатся Аугусто, Димарко, Дармиан и Залевски. В итоге левый фланг прикрывал Бастони.

В первом тайме обе команды события не форсировали. Итальянцы чуть чаще владели мячом, их соперник — больше бил по воротам. Шёл качельный и не самый скоростной футбол без острых моментов. На двоих команды к 38-й минуте организовали 0,18 xG. Именно из-за таких встреч Пике предлагал команды лишать очков. Но это же «Интер»: он имеет убаюкать и неожиданно ранить.

Вот о чём речь: Пике предложил лишать команды очков, если матч завершился со счётом 0:0

Почему мы говорим именно про 38-ю минуту? Просто команда Индзаги взялась за дело и создала два подряд отличных шанса. Первый же и стал голевым: Барелла справа получил скидку от Думфриса и в касание подал на дальнюю штангу, где Тюрам отклеился от Белена, вытянул ногу и замкнул с нескольких метров.

Затем Митчелл грубо обрезался, нарвавшись на перехват Ачерби. Велленройтеру пришлось потрудиться, чтобы отразить обводящий удар Лаутаро в дальний угол. Как и в добавленное время вслед за красивым выстрелом Аслани под перекладину со штрафного. Вот что значит высокий класс — вовремя включиться и взять своё. У миланцев его с избытком.

Начало второй половины привело и к голу Лаутаро. Бастони обставил Митчелла и покатил назад Зелиньскому. Белен заблокировал попытку поляка, но тот поймал подбор. Пас на аргентинца привёл к казни под перекладину с нескольких метров.

«Фейеноорд» огрызнулся: Осман продавил Павара и на свободном пространстве прострелил на Модера, который угодил в перекладину. Фарт получился взаимным: Митчелл уложил в своей штрафной Тюрама, после просмотра в ворота хозяев назначили пенальти, но Велленройтер угадал направление удара Зелиньского.

Зелиньски не забил пенальти Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Счёт больше не менялся. Могло быть 1:2 или 0:3 — на самом деле, не так уж и важно. «Интер» играл хладнокровно, с большим запасом. В этом и его разница с пока ещё сырым «Миланом». «Фейеноорд» лез вперёд и неизменно упирался в стену: момент Модера остался единственным. Даже если бы кто-то из «Интера» сумасбродно удалился, как получилось у Тео с роттердамцами на предыдущей стадии, системная команда Индзаги вряд ли бы в стиле земляков развалилась. «Интер» продолжает вскрывать эту Лигу чемпионов – за девять матчей команда пропустили всего один гол (в гостях от «Байера», в самой концовке встречи). В чудо на «Сан-Сиро» совсем не верится.