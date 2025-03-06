Забудьте, что «Аякс» упал на дно. Только фантастическое возрождение клуба нравится не всем

Легенды клуба критикуют футбол Фариоли, несмотря на лидерство в лиге и выход в плей-офф ЛЕ. Хотя о таком в начале года не стоило и мечтать!

«Аякс» борется за победу в еврокубке, как в лучшие времена. Сегодня, 6 марта, амстердамцы сыграют дома в 1/8 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом». Да и в Эредивизии у нидерландского топ-клуба, на первый взгляд, идеальный сезон – команда лидирует, опережая на восемь очков действующего чемпиона ПСВ. Между тем ещё в прошлом сезоне «Аякс» находился практически на дне: в октябре 2023-го амстердамцы установили собственный антирекорд по количеству матчей без побед (9) и свалились на предпоследнее, 17-е место в чемпионате.

Но этот путь к выходу из кризиса у «Аякса» был сложным. Клуб сменил за год трёх тренеров, уволил спортивного директора Свена Мислинтата, который пытался провернуть трансфер Эдуарда Сперцяна, и в итоге финишировал пятым. Что же помогло популярной команде преодолеть кризис и вернуться на свой уровень? В начале этого года о таком отрыве от ПСВ можно было только мечтать – перед возобновлением чемпионата в январе эйндховенцы опережали «Аякс» на шесть очков!

Несмотря на то что «Аякс» каждый год зарабатывает на трансферах значительно больше, чем тратит, клуб прижат финансовыми проблемами. В пресс-релизе осенью 2024-го амстердамцы сообщили, что по итогам прошлого сезона понесли убыток в размере € 40 млн, тогда как годом ранее он составлял только € 6 млн. Оборот сократился почти на четверть – со € 197 млн до € 152 млн. Каждое непопадание «Аякса» в Лигу чемпионов существенно бьёт по бюджету клуба, и этот сезон лишь усугубит ситуацию, поскольку неудача в прошлом чемпионате опять оставила амстердамцев без главного еврокубка. Как отмечали нидерландские СМИ, в летнее трансферное окно «Аяксу» пришлось выходить на рынок и привлекать новых игроков фактически с «пустым кошельком», а в сентябре уволилась финансовый директор Сьюзан Линдеринк.

Главным достижением клуба в этих обстоятельствах стало назначение тренером команды молодого итальянца – 35-летнего Франческо Фариоли. Этот специалист отработал год с «Ниццей», которую поднял с девятого на пятое место и вывел в Лигу Европы. До «Ниццы» Фариоли был, можно сказать, ноунеймом. Профессионально в футбол не играл, а с 2009 года работал в основном тренером вратарей в Италии, в том числе как ассистент Роберто Де Дзерби. В 2021-м уехал в Турцию, где и воспользовался шансом раскрутить карьеру – тренировал «Фатих Карагюмрюк», затем «Аланьяспор». Там его и приглядели руководители «Ниццы».

В летнее трансферное окно «Аякс» потратил под Фариоли всего € 2,38 млн. Эта сумма ушла на выкуп у «Бёрнли» нападающего сборной Нидерландов Ваута Вегорста, запомнившегося миру конфликтом с Лео Месси и провалом в «Манчестер Юнайтед». Кроме того, клуб бесплатно подписал центрхава Дави Классена (экс-игрок «Интера») и вингера Бертрана Траоре («Вильярреал»), а также арендовал у «Ювентуса» защитника Даниэле Ругани. По именам получилась неплохая трансферная кампания, вот только троим новичкам уже за 30 – на самом деле, подписывали тех, кто едет с рынка.

Ваут Вегорст Фото: ajax.nl

Чистку состава «Аякс» начал семью трансферами, а самой дорогой стала продажа «на флажке» Стивена Бергвейна – «Аль-Иттихад» заплатил за вингера сборной Нидерландов € 21 млн. Времени на то, чтобы подписать кого-то на замену одному из лучших бомбардиров команды, уже не хватило. В общем, Фариоли приступал к работе в Амстердаме, будучи отнюдь не в шоколаде. Но итальянец хотел реализовать свою мечту – он называл «Аякс» одним из двух своих любимых клубов наряду с «Барселоной» с точки зрения философии футбола.

«Мы должны принять реальность, – рассуждал в межсезонье Франческо. – «Аякс» сейчас лишь пятый в Нидерландах, и существует очевидное отставание от двух первых команд. Вот почему я думаю, что пока не время говорить о целях. Сначала нужно говорить о культуре, видении футбола и реконструкции. Трудно обещать результаты, но я могу пообещать болельщикам «Аякса» энергию. И ещё – смелую команду. Для меня как тренера это две главные ценности. Также важно показывать узнаваемый футбол. Мы попытаемся установить стандарты для этих трёх компонентов».

Однако, несмотря на все заявления Фариоли о любви к футболу Йохана Круиффа, оказалось, что он максимально прагматичный тренер. В принципе, это было понятно ещё по работе итальянца в «Ницце». Франческо решил играть от дисциплинированной, хорошо организованной обороны. Если в прошлом сезоне «Аякс» за 24 тура пропустил 43 мяча, то в нынешнем — всего 18. А вот количество забитых почти не изменилось (53 против 52). Хотя на сегодняшний день команда Фариоли только девятая в Эредивизии по ударам в среднем за матч (13,4) и четвёртая по попаданиям в створ (5,5). Этому «Аяксу», в отличие от его классических версий, не настолько важна игра с мячом, как без мяча.

Машина Фариоли по добыче результата заработала не сразу и иногда даёт сбои. Например, в первых шести турах Эредивизии «Аякс» трижды потерял очки и проиграл «НАК Бреда» (1:2). Правда, при этом одолели на выезде своего прямого конкурента — «Фейеноорд» (2:0). Потом амстердамцы выдали мощную победную серию, переиграв в том числе чемпиона — ПСВ (3:2) дома. Своё второе и пока последнее поражение команда Фариоли потерпела в декабре от АЗ в Алкмаре (1:2). С тех пор у «Аякса» новая длинная победная серия из девяти матчей. «Фейеноорд» приложили и в Амстердаме (2:1).

Из Кубка Нидерландов команда Фариоли вылетела в январе, уступив опять-таки АЗ в Алкмаре (0:2). В Лигу Европы «Аякс» пролез не без труда – во втором раунде плей-офф прошёл «Панатинаикос» после уникальной серии пенальти из 34 ударов. На общем этапе у амстердамцев поначалу всё складывалось хорошо – три крупные победы и ничья в первых четырёх турах. Но затем они трижды подряд проиграли. И если поражения от «Реала Сосьедад» (0:2) и «Лацио» (1:3) ещё можно объяснить уровнем соперников, то в Латвии «Аякс» просто опозорился. Был бит РФШ со счётом 1:0, пропустив от российско-финского хавбека Адама Мархиева.

Еврокубковые перспективы «Аякса» были поставлены под вопрос, однако в 8-м туре команда Фариоли победила «Галатасарай» (2:1) и финишировала на 12-м месте. В первом раунде плей-офф амстердамцы обыграли на выезде бельгийский «Юнион» (2:0), а дома умудрились пропустить два гола, оставшись вдесятером после удаления Классена, и только благодаря пенальти в дополнительное время прошли в 1/8 финала.

Фишка Фариоли – сумасшедшая ротация состава. В марте итальянский тренер повторил рекорд Эредивизии, использовав 37-го игрока за сезон. Понятно, что выступления на три фронта вынуждали Франческо менять футболистов, да и шанс новый тренер должен был дать каждому из обоймы «Аякса», тем не менее эта статистика потрясает.

В зимнее окно клуб продал ещё восемь человек, на трансферах которых получилось заработать € 12,75 млн. Некоторые ушедшие футболисты потеряли при Фариоли свою прежнюю роль ключевого, основного или просто ценного игрока в обойме – это голкипер Диант Рамай (продан в «Боруссию» Дортмунд), защитник Девайн Ренш («Рома»), полузащитники Беньямин Тахирович («Брондбю»), Кристиан Хлинссон («Спарта» Роттердам) и нападающий Чуба Акпом («Лилль»). Благодаря привлечённым средствам «Аякс» смог подписать в январе четырёх новичков на € 10,5 млн. Правда, громких имён среди них нет.

Не всем по душе игра, которую ставит в «Аяксе» Фариоли. Особенно некоторым легендам амстердамского клуба, которые привыкли к другому футболу в исполнении команды. Некоторые эксперты критикуют итальянца за недостаточно амбициозные заявления – Франческо говорит о попадании в топ-3 Эредивизии, как о цели, несмотря на то что «Аякс» захватил лидерство.

«Это не ДНК «Аякса», – жаловался Уэсли Снейдер. – Игра «на ноль» – это не то, чего ждут футболисты команды. Все хотят видеть, как «Аякс» играет в красивый футбол, создаёт красивые атаки и забивает голы».

ФРАНЧЕСКО ФАРИОЛИ В «АЯКСЕ» Фото: ANP/Getty Images

«Если «Аякс» станет чемпионом и заработает много денег, им надо спросить себя, подходит ли этот тренер для дальнейшего развития команды. Он настроен на оборону и предпочитает играть в переходных фазах. Но «Аякс» – это смелость, игра с риском. Я не думаю, что Фариоли такой тренер. Если вы хотите сделать следующий шаг, то я не знаю, нужный ли он человек», – рассуждает Тео Янссен.

В заслугу Фариоли, помимо достижения результата, ставят то, что он наладил атмосферу в раздевалке. С этим прежде были проблемы. Хотя и сейчас кое у кого случаются срывы. Например, капитан команды Джордан Хендерсон в зимнее окно внезапно взбунтовался и потребовал трансфер в «Монако», получив выгодное предложение от монегасков. Отказывался от повязки. Потом экс-полузащитнику «Ливерпуля» пришлось извиняться за своё поведение – клуб его не отпустил.

Впрочем, в сегодняшнем «Аяксе» самая ценная фигура на трансферном рынке не «старичок» Хендерсон, а 18-летний защитник Йоррел Хато. На этого парня нацелены европейские топы, и амстердамцы могут заработать на его продаже € 40 млн. Есть и другие перспективные в плане возможного заработка игроки – например, 22-летний полузащитник Кеннет Тейлор, 19-летний вингер Мика Годтс и 23-летний нападающий Брайан Бробби. А вот первым номером при итальянском тренере стал… 41-летний (!) голкипер Ремко Пасвер. Несмотря на свой возраст, ветеран держит уровень. Правда, в октябре в матче с «Херенвеном» пропустил с центра поля.

Своё последнее золото «Аякс» взял в сезоне-2021/2022. Теперь при Фариоли близок к возвращению чемпионского титула спустя три года. Но, кажется, итальянец не для всех будет героем, даже если добудет трофей Амстердаму.