«ПСЖ» весь матч возил «Ливерпуль». Но проиграл в концовке непостижимым образом!

Трудно представить более несправедливый результат, чем в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» на «Парк де Пренс». Чемпионы Франции наиграли на уверенную победу. Но теперь должны совершить чудо на «Энфилде», чтобы не вылететь из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала.

В дебюте встречи «Ливерпуль» покатал мяч и попрессинговал, а «ПСЖ» был чуть сдержаннее. Первые пять минут матча как будто пытались повести болельщика по ложному следу, ведь дальше сценарий игры стал меняться с каждой минутой. Команда Луиса Энрике забирала мяч и территорию. Парижане вынудили лидера АПЛ сесть глубоко в оборону. Хозяева насыщали зоны группой игроков, быстро комбинировали, а защитники «Ливерпуля» не всегда успевали за соперниками и давали обыгрывать себя один в один.

К середине первого тайма «ПСЖ» по-настоящему разыгрался, Дембеле же поймал невероятный кураж. Усман начинал встречу в условной роли центрфорварда, тогда как Кварацхелия занял позицию правого вингера. Хвича делил свой фланг с Хакими, который, как обычно, пёр в чужую штрафную, как к себе домой. Потом Дембеле с Кварацхелией поменялись местами. Первый голевой момент на 16-й минуте создал Усман, обыграв Робертсона с Мак Аллистером и вырезав диагональ к 11-метровой отметке на Невеша, – центрхав парижан простил «Ливерпуль».

Затем Дембеле словно передал лидерскую эстафету Кварацхелии. Уже Хвича стал главной фигурой на поле. На 20-й минуте грузин даже забил, нырнув после стандарта и подбора за спину Гравенберху. Опорник «Ливерпуля» прозевал открывание Хвичи, а потом ещё и позволил пробить из-под себя. К сожалению для всех поклонников таланта экс-вингера «Локомотива» и «Рубина», его красивый гол обводящим ударом был отменён из-за офсайда – пятка Кварацхелии оказалась во «вне игры».

Хвича Кварацхелия Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Хвича после обнуления своего гола сильнее завёлся и продолжал терроризировать оборону лидера АПЛ. Едва не заработал пенальти, ещё дважды бил по воротам Алисона – бразильский голкипер спасал. Безусловно, Алисон стал героем тайма. Он совершил несколько ярких сейвов.

К перерыву у «ПСЖ» было 12 ударов против одного у «Ливерпуля» (в створ – 5:0). По xG чемпион Франции наиграл на 1,37 гола, а у команды Арне Слота и этот показатель равнялся нулю. Шокирующий перевес хозяев. Ещё более спорный эпизод, нежели в случае с падением Хвичи, произошёл, когда Конате подтолкнул в спину Баркола на входе в штрафную. Тем не менее и тут бригада судьи Давида Массы на нашла фола.

После перерыва «Ливерпуль» на несколько минут включил высокий отбор, но потом опять спрятался в панцирь. «ПСЖ» своей настойчивостью вынуждал лидера АПЛ думать о 0:0. Прошло 10 минут второго тайма, и Кварацхелия получил новый шанс забить. Грузин заработал опасный штрафной, сам же взялся его исполнить. Хвича пробил на средней высоте, фактически под штангу. Однако мяч в сетку не влетел – опять этот Бекер! Алисон наиграл бы на трофей Яшина, если бы матч «ПСЖ» с «Ливерпулем» был финалом.

Во втором тайме чемпион Франции продолжал планомерное давление на ворота «Ливерпуля», а команда Слота защищалась и почти не контратаковала. Хотя за 20 минут до конца свежий Нуньес оказался в штрафной Доннаруммы, однако лишь для того, чтобы заехать коленом по лицу голкиперу. У итальянца появилось рассечение на щеке. Когда Доннарумма упал на газон, высказав претензии судье, подумалось, что на поле может выйти Сафонов. Но – нет. Услуги Матвея не потребовались.

СТОЛКНОВЕНИЕ ДОННАРУММЫ С НУНЬЕСОМ Фото: Adam Davy/Getty Images

Дембеле с Кварацхелией совсем замучили защитников «Ливерпуля». Но в конце концов и сами подустали, конечно. Луис Энрике хотел поддерживать высокий темп, поэтому сделал несколько замен, отправив отдыхать за четверть часа до финального свистка и Хвичу. Грузин завершил матч с 68 касаниями мяча, 88% точных передач, пятью ударами и двумя передачами под удар. Очень хорошая игра для Кварацхелии, а идеальной она стала бы, если бы засчитали его гол.

Итоговая статистика ударов просто поражает – 27:2 (в створ – 10:1). Слот даже не стал оставлять на последние минуты потерянного Салаха. Египтянина заменил Эллиотт. И как же угадал тренер «Ливерпуля»! Гости забили, создав единственный момент. Голевую атаку начал простым длинным пасом проведший выдающуюся встречу Алисон, Нуньес выиграл воздух и покатил мяч на ворвавшегося справа в штрафную Эллиотта. Харви первым касанием точно пробил низом в дальний угол. Так «ПСЖ» проиграл, по сути, выигранный матч.