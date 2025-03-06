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ПСЖ — Ливерпуль — 0:1, обзор матча, гол: Эллиотт, статистика Кварацхелия, 5 марта 2025 года, Лига чемпионов

«ПСЖ» весь матч возил «Ливерпуль». Но проиграл в концовке непостижимым образом!
Анатолий Романов
Отчёт «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 0:1
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27:2 по ударам? Алисона это не волнует.

Трудно представить более несправедливый результат, чем в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» на «Парк де Пренс». Чемпионы Франции наиграли на уверенную победу. Но теперь должны совершить чудо на «Энфилде», чтобы не вылететь из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

В дебюте встречи «Ливерпуль» покатал мяч и попрессинговал, а «ПСЖ» был чуть сдержаннее. Первые пять минут матча как будто пытались повести болельщика по ложному следу, ведь дальше сценарий игры стал меняться с каждой минутой. Команда Луиса Энрике забирала мяч и территорию. Парижане вынудили лидера АПЛ сесть глубоко в оборону. Хозяева насыщали зоны группой игроков, быстро комбинировали, а защитники «Ливерпуля» не всегда успевали за соперниками и давали обыгрывать себя один в один.

К середине первого тайма «ПСЖ» по-настоящему разыгрался, Дембеле же поймал невероятный кураж. Усман начинал встречу в условной роли центрфорварда, тогда как Кварацхелия занял позицию правого вингера. Хвича делил свой фланг с Хакими, который, как обычно, пёр в чужую штрафную, как к себе домой. Потом Дембеле с Кварацхелией поменялись местами. Первый голевой момент на 16-й минуте создал Усман, обыграв Робертсона с Мак Аллистером и вырезав диагональ к 11-метровой отметке на Невеша, – центрхав парижан простил «Ливерпуль».

Затем Дембеле словно передал лидерскую эстафету Кварацхелии. Уже Хвича стал главной фигурой на поле. На 20-й минуте грузин даже забил, нырнув после стандарта и подбора за спину Гравенберху. Опорник «Ливерпуля» прозевал открывание Хвичи, а потом ещё и позволил пробить из-под себя. К сожалению для всех поклонников таланта экс-вингера «Локомотива» и «Рубина», его красивый гол обводящим ударом был отменён из-за офсайда – пятка Кварацхелии оказалась во «вне игры».

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Хвича после обнуления своего гола сильнее завёлся и продолжал терроризировать оборону лидера АПЛ. Едва не заработал пенальти, ещё дважды бил по воротам Алисона – бразильский голкипер спасал. Безусловно, Алисон стал героем тайма. Он совершил несколько ярких сейвов.

К перерыву у «ПСЖ» было 12 ударов против одного у «Ливерпуля» (в створ – 5:0). По xG чемпион Франции наиграл на 1,37 гола, а у команды Арне Слота и этот показатель равнялся нулю. Шокирующий перевес хозяев. Ещё более спорный эпизод, нежели в случае с падением Хвичи, произошёл, когда Конате подтолкнул в спину Баркола на входе в штрафную. Тем не менее и тут бригада судьи Давида Массы на нашла фола.

Чем хороша команда Луиса Энрике:
Атака «ПСЖ» напоминает легендарное трио «Барсы». На команду Энрике даже хочется смотреть!
Атака «ПСЖ» напоминает легендарное трио «Барсы». На команду Энрике даже хочется смотреть!

После перерыва «Ливерпуль» на несколько минут включил высокий отбор, но потом опять спрятался в панцирь. «ПСЖ» своей настойчивостью вынуждал лидера АПЛ думать о 0:0. Прошло 10 минут второго тайма, и Кварацхелия получил новый шанс забить. Грузин заработал опасный штрафной, сам же взялся его исполнить. Хвича пробил на средней высоте, фактически под штангу. Однако мяч в сетку не влетел – опять этот Бекер! Алисон наиграл бы на трофей Яшина, если бы матч «ПСЖ» с «Ливерпулем» был финалом.

Во втором тайме чемпион Франции продолжал планомерное давление на ворота «Ливерпуля», а команда Слота защищалась и почти не контратаковала. Хотя за 20 минут до конца свежий Нуньес оказался в штрафной Доннаруммы, однако лишь для того, чтобы заехать коленом по лицу голкиперу. У итальянца появилось рассечение на щеке. Когда Доннарумма упал на газон, высказав претензии судье, подумалось, что на поле может выйти Сафонов. Но – нет. Услуги Матвея не потребовались.

СТОЛКНОВЕНИЕ ДОННАРУММЫ С НУНЬЕСОМ

СТОЛКНОВЕНИЕ ДОННАРУММЫ С НУНЬЕСОМ

Фото: Adam Davy/Getty Images

Дембеле с Кварацхелией совсем замучили защитников «Ливерпуля». Но в конце концов и сами подустали, конечно. Луис Энрике хотел поддерживать высокий темп, поэтому сделал несколько замен, отправив отдыхать за четверть часа до финального свистка и Хвичу. Грузин завершил матч с 68 касаниями мяча, 88% точных передач, пятью ударами и двумя передачами под удар. Очень хорошая игра для Кварацхелии, а идеальной она стала бы, если бы засчитали его гол.

Итоговая статистика ударов просто поражает – 27:2 (в створ – 10:1). Слот даже не стал оставлять на последние минуты потерянного Салаха. Египтянина заменил Эллиотт. И как же угадал тренер «Ливерпуля»! Гости забили, создав единственный момент. Голевую атаку начал простым длинным пасом проведший выдающуюся встречу Алисон, Нуньес выиграл воздух и покатил мяч на ворвавшегося справа в штрафную Эллиотта. Харви первым касанием точно пробил низом в дальний угол. Так «ПСЖ» проиграл, по сути, выигранный матч.

Результаты плей-офф Лиги чемпионов
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