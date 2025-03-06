Каталонцы играли в меньшинстве, а «Бенфика» создала огромное количество моментов! Но у гостей сияли Щенсны и Рафинья.

Матч жизни от вратаря «Барсы»! Ещё один немыслимый «отскок» в вечер ЛЧ

Сразу после проведения жеребьёвки «Барселона» подскочила в рейтинге фаворитов на победу в Лиге чемпионов: теперь делят третье место с «Арсеналом». А после прошедшей встречи и проявленного характера не стыдно и до первого места повысить.

Каталонцы уже встречались с «Бенфикой» в этом розыгрыше турнира – они также играли в Лиссабоне и выдали, вероятно, лучший матч турнира. В какой-то момент команда Флика проигрывала 1:3, потом – 2:4, а в итоге победили 5:4.

В этот раз «Барса» стартовала чуть увереннее. Уже на 13-й минуте могли открывать счёт – аж три раза. Сначала приложился Ольмо после прострела Бальде, а на подборе свой шанс на гол упустили Ямаль с Левандовским – Трубин просто невероятно отыграл на ленточке, отбив три удара в упор.

К 20-й минуте Пау Кубарси огляделся, подумал, что хозяевам тяжеловато в равных составах – и бездумно прыгнул в подкат против Павлидиса. Судья моментально наградил 18-летнего испанца прямым удалением.

Удаление Пау Кубарси Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Флик отреагировал выходом на поле Араухо, усадившего на скамейку Ольмо – Дани с грустью покидал поле, что объяснимо. Необъяснимо то, что «Барселона» и в меньшинстве продолжила разрывать соперника в контратаках. Фанаты даже пустили в ход пиротехнику, погрузив стадион в туман – думали, хотя бы так облегчат жизнь лиссабонской обороне. Жирный момент у «Бенфики» появился в конце тайма: там Павлидис в упор пробил головой, но польский двойник Гарика Харламова моментально включился в эпизод.

Конец тайма чуть не омрачился для «Бенфики» удалением: Баррейро шипами въехал в ногу Мартинеса. Выглядело на повторах очень брутально – даже достойно красной карточки. Но разошлись на жёлтой.

Самое яркое событие тайма Фото: David Ramos/Getty Images

Не знаем, что сделал Бруну Лаже в раздевалке, но озлобленная «Бенфика» уверенно стартовала после повторного свистка: хозяева закрепились на половине каталонцев и трижды проверили Щенсного. Поляк может плохо играть ногами, неуверенно подниматься, выходить за штрафную, но в стрессовых ситуациях спасает от пропущенных.

«Бенфика» могла хоть 100 раз бить по воротам, а «Барселоне» было достаточно полумомента даже в меньшинстве. На 61-й минуте Антониу Силва обрезался с передачей, которую перехватил Рафинья: бразилец помчал к воротам и забил из-под Отаменди. Вингера ещё с января вспоминают на «Да Луш» плохим словом, а теперь хейт вдвойне возрос.

Рафинья празднует гол Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Хозяева после такого потрясения буквально валились на газон. Серьёзно, либо агрономы намудрили с газоном, либо лиссабонцы совсем психологически неустойчивы. Это проявлялось и в финальной стадии: до ворот Щенсного доходили, а потом – тупик.

На 82-й Белотти (да-да, он теперь в «Бенфике») заработал пенальти после фола польского вратаря, но судьи углядели крошечный офсайд у Андреа. Потом Жоау Регу упустил возможность сравнять после прострела, зато запустил марафон угловых. Однако и там оборона блистательно отработала. Матч закончили мощным дальним выстрелом от Саншеша.

Но одна фамилия: Щенсны. 24 удара по воротам, из них восемь – в створ, игра в большинстве – и всё равно поражение. Можно поспорить с «ПСЖ» за звание главного лузера 1/8 финала, а заодно готовиться к вылету.