Топ-матчи пятницы: дерби «Динамо» — «Локомотив» в РПЛ, теннис и «Тампа» Кучерова — в НХЛ

Главные события 7 марта: «Краснодар» — в «золотой» гонке РПЛ, «Монако» Головина в Лиге 1 и «Лейкерс» — «Никс» в НБА, а ещё крутой биатлон!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: помешает ли русская банда «Каролины» вернуться в гонку за плей-офф «Бостону»?

«Харрикейнз» набрали неплохой ход, одержав три победы в четырёх матчах и поднявшись на четвёртое место на Востоке. Команда всего на три очка отстаёт от идущей второй «Флориды» и может финишировать в топ-2 в конференции. «Ураганам» активно помогают российские хоккеисты — Пётр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников. «Бостон» же упал на 12-е место на Востоке и отстал от зоны плей-офф на три очка. Вернутся ли «мишки» в борьбу за топ-8?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: доберётся ли Кучеров до отметки в 30 голов?

Никита Кучеров разменял очередной сезон с 90+ очками. Сейчас на счету нападающего «Тампы» ровно 90 (28+62) очков. Куч уже в этой встрече может добраться до отметки в 30 голов. В соперниках будет «Баффало» — худшая команда Востока. Так что у Кучерова есть все шансы.

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 марта 2025, пятница. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли сенсационный «Монреаль» в зону плей-офф?

«Канадиенс» удивили всех в этой регулярке, неожиданно посреди сезона включившись в гонку за топ-8. «Хабс» одержали пять побед подряд и расположились на 11-й строчке на Востоке. «Монреаль» отстаёт от идущей восьмой «Оттавы» на три очка и может подобраться вплотную к «сенаторам». Тем более в соперниках будет «Эдмонтон», потерпевший пять поражений в шести матчах. Есть все шансы!

Один из лидеров «Канадиенс» бьёт рекорды: Хатсон установил новый рекорд «Монреаля», побив достижение Челиоса из прошлого века

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: гости остановят Леброна и Дончича?

«Лос-Анджелес Лейкерс» не знает поражений на протяжении семи матчей кряду. Команда с Лукой Дончичем в составе имеет в своём активе семь побед при двух поражениях. К тому же «озёрники» лишь раз уступили в этом отрезке дома. «Нью-Йорк Никс» в играх с топовыми соперниками испытывает проблемы. Три последних поражения были от «Кливленда», «Бостона» и «Голден Стэйт». В нынешней форме «Лейкерс» – вторая команда Запада после «Оклахомы». Сумеют ли гости навязать борьбу?

🎾 6:30*: Алисия Паркс (США, WC) — Анна Калинская (Россия), Индиан-Уэллс, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Калинская до Дианы Шнайдер?

Неудачные выступления Анны Калинской на последних турнирах привели к тому, что, начиная с полуфинала Сингапура, россиянка проиграла четыре встречи подряд, сильно упала в рейтинге и покинула зону посева. На престижных соревнованиях категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Анна начинает борьбу с первого круга матчем с американкой Алисией Паркс. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была Калинская — в Индиан-Уэллсе-2023 и на WTA-125 в Мидленде-2023. Будущая победительница далее сразится с Дианой Шнайдер.

🎯 9:00: Биатлон, Кубок России, финал, женщины, спринт, 7,5 км и мужчины, спринт, 10 км

Интрига: кто возьмёт «Малые хрустальные глобусы» в спринтерских гонках?

Этап Кубка России в Златоусте будет финальным, а значит, именно по его итогам биатлонисты получат «Большие» и «Малые хрустальные глобусы». Первыми трофеи будут разыграны в спринтах. У мужчин нас ждёт яркая борьба между Эдуардом Латыповым и Кириллом Бажиным, которых перед стартом разделяют всего два очка. А вот у женщин «Глобус» безальтернативно заберёт Наталия Шевченко. У ближайшей преследовательницы Кристины Резцовой она выигрывает 36 очков.

🎿🥇 15:15: Лыжи, чемпионат мира — 2025, женщины, эстафета 4x7,5 км

Интрига: сможет ли Норвегия взять женскую эстафету?

Женская эстафета на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме более непредсказуема, чем мужская. Хотя глобально вопрос сводится только к тому, кто возьмёт золото — Швеция или Норвегия. Состав шведок безумно силён, но и норвежский состав — тоже. Однако шведки потенциально слабое звено поставили на первый этап, норвежки — на последний. А на третьем этапе вновь будет дуэль между Терезе Йохауг и Эббой Андерссон. На ЧМ-2025 шведка уже дважды обидела норвежку. Но, может быть, в борьбу за золото вмешаются немки, финки или американки? Вот это будет сюрприз.

⚽️ 18:00: «Пари НН» — «Краснодар», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: южане прервут неудачную серию?

«Краснодар» делит первое место с «Зенитом» и «Спартаком». Спасибо удачной летне-осенней серии, поскольку за пять последних туров южане ни разу не победили и накопили всего четыре очка. Вот и в первом весеннем матче они едва не уступили проблемным «Крыльям Советов» — за ничью 1:1 огромной похвалы заслуживает вратарь Агкацев. «Пари НН» — удобный соперник для команды Мусаева: в семи личных встречах РПЛ у неё шесть побед и одна ничья. Но заранее отдавать фавориту три очка рано. В отличие от краснодарцев, которые ещё и потеряли из-за травмы Сперцяна, нижегородцы зимой заметно усилились. Как раз их новички сделали результат в матче с «Акроном».

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто выйдет победителем из битвы двух главных команд Запада?

«Локомотив» давно улетел подальше от конкурентов по конференции — да и по лиге тоже. Ярославцы пока борются с небольшим кризисом и, кажется, преуспевает — команда выиграла четыре из пяти последних матчей. Идущее на втором месте на Западе московское «Динамо» отстаёт от «Локомотива» на 12 очков. Бело-голубые проводят успешную серию, они выиграли четыре встречи подряд и теперь могут навязать борьбу «Локомотиву».

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⚽️ 20:15: «Локомотив» — «Ахмат», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: москвичи вклинятся в гонку за титул?

Наверху таблицы РПЛ бешеная плотность — первые пять команд разделяют каких-то четыре очка. Замыкает лидирующую группу как раз «Локомотив». И это при условии двух ничьих и поражений в последних четырёх турах. Если «Локо» надеется на борьбу за чемпионство, что при нестабильности конкурентов вполне реально, пора бы вновь встать на победный путь. Тем более «Ахмат» идёт в зоне переходных игр. Только вот москвичам грозненцы попались ну очень не вовремя: те и в межсезонье побеждали больше других представителей РПЛ и на прошлой неделе уверенно разобрались с «Рубином». Заруба ожидается плотной.

🎯 20:20: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап, женщины, спринт, 7,5 км

Интрига: готова ли к борьбе за «БХГ» Франциска Пройс?

Немка находится в семи гонках от победы в общем зачёте, но её положение пока не позволяет даже и спать спокойно из-за конкурента в виде Лу Жанмонно. Между ней и француженкой 92 очка разницы, и это преимущество может растаять за одну гонку. А чтобы в итоге остаться с главным биатлонным титулом, немке нужно быть крайне стабильной на протяжении трёх этапов. Каждая следующая ошибка может стать фатальной для Франциски! Спринт в Нове-Место покажет, способна ли Пройс выдержать напряжённую биатлонную весну.

⚽️ 22:45: «Тулуза» — «Монако», Лига 1, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: монегаски в борьбе за попадание в ЛЧ

Непонятно, сыграет ли Александр Головин — из-за травмы отводящей мышцы российский полузащитник пропустил уже пять матчей, а его агент 28 февраля говорил про тренировки по индивидуальной программе. «Монако» в любом случае крайне важно обыграть «Тулузу»: клуб из княжества цепляется за лигочемпионскую четвёрку, опережая «Лилль» всего на два очка. А предстоящий соперник не только идёт восьмым, но и добился двух подряд разгромов — эффектно убрал с пути «Гавр» (4:1) и «Анже» (4:0). Просто монегаскам наверняка не будет.