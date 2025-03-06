«Зенит» лишится четверых перед «Спартаком», а Дзюба побьёт рекорд? Интриги 20-го тура РПЛ

Чемпионат России разгоняется после зимней паузы. Не успели мы отойти от 19-го тура, а впереди нас ждёт 20-й! Рассказываем о главных интригах в предстоящих встречах.

Первыми в пятницу, 7 марта, на поле выйдут «Пари НН» и «Краснодар». Безвыгрышная серия южан пугает: команда Мурада Мусаева не побеждает в пяти турах подряд. Из-за этого команда свалилась на третье место, пропустив вперёд не только «Зенит», но и «Спартак». А вот «Пари НН» в первом матче весны обыграл дома «Акрон» (2:1). Важнейшая победа, которая позволила команде подняться на 11-е место.

Почему бы нижегородцам не воспользоваться проблемами «Краснодара» и не отнять у них очки? Во-первых, «Пари НН» сыграет дома. Во-вторых, команда Мусаева потеряла лидера — Эдуарда Сперцяна. Полузащитник получил травму в игре с «Крыльями Советов» и выбыл минимум на месяц. Важный матч для «Краснодара»: отпускать конкурентов в борьбе за золото нельзя. Но и для Гончаренко это двойной шанс: напомнить о себе бывшему клубу плюс доказать боссам нынешнего, что мощная зимняя закупка была не зря.

«Локомотив» потерял мощный ход, который команда набрала осенью. В последних трёх турах 2024-го москвичи набрали всего одно очко. А в первой встрече в новом году «Локо» сыграл вничью в Дагестане с местным «Динамо» (1:1). Команда Михаила Галактионова всё дальше от лидирующей тройки. И новая потеря очков сделает перспективы борьбы за золото туманными.

В гости к «Локомотиву» приедет «Ахмат». Грозненцы в 19-м туре обыграли дома «Рубин» (2:1) и выбрались из зоны прямого вылета. Команда Сергея Ташуева нуждается в очках и будет цепляться за них с любым соперником. Интересно, что в последних четырёх выездных матчах «Ахмат» трижды обыгрывал «Локомотив». Приятная статистика. Возможно, уже после следующей встречи грозненцы покинут и зону стыков?

«Оренбург» очень жалко. Команда уступает в семи встречах РПЛ подряд. А последняя победа состоялась аж в 1-м туре. Спасти оренбуржцев от вылета сможет только большое чудо. Очень некстати аутсайдеру предстоит матч с «Ростовом». Да, клуб остался без Валерия Карпина. Но и с Джонатаном Альбой ростовчане во встрече с московским «Динамо» показали, что остаются сильной командой. Южане — фавориты игры. А «Оренбургу» остаётся рассчитывать на искусственный газон своего стадиона и плохой день у соперника.

«Зенит» едет в гости в Воронеж. Команда Сергея Семака не побеждает уже в трёх турах подряд. В прошлом матче петербуржцы дома потеряли очки с ЦСКА (0:0), показав не самый яркий футбол. И вряд ли «Зенит» ожидает лёгкая прогулка с «Факелом». Воронежцы после поражения от «Химок» (0:1) упали в зону вылета. Главная задача теперь — выбраться со дна. И кого-то жалеть «Факел» вряд ли собирается.

Ждём настоящую рубку на поле. Которая, кстати, может сыграть в пользу «Спартака». «Зенит» после «Факела» сыграет как раз с москвичами. А у команды Семака несколько игроков рискуют быть дисквалифицированными из-за перебора карточек. Сейчас по три жёлтых имеют Нино, Страхиня Эракович, Лусиано Гонду и Вильмар Барриос. Серьёзная компания. Потеря любого из игроков станет проблемой для «Зенита». Так что петербуржцам нужна не только победа, но и «чистая» игра.

ЦСКА впервые показал «ромб» широкой публике в матче с «Зенитом». Команда Марко Николича не выиграла, но выдала симпатичную игру. Теперь нужно не только качество футбола, но и результат. В следующем туре ЦСКА принимает дома «Химки». Подмосковный клуб бьётся за выживание, а в первом туре весны обыграл «Факел» (1:0). Захочет ли команда Франка Артиги развить успех? Нет сомнений. Только вот ЦСКА очки нужны не меньше. Ещё есть теоретические шансы побороться за бронзу (отставание от третьего места — восемь очков). Москвичам необходима победная серия. И матч с «Химками» звучит как хорошая возможность начать её.

Нас ждёт четвёртое «динамовское» дерби за сезон. Ранее москвичи и махачкалинцы дважды сыграли в Кубке + в первом круге РПЛ. Во всех трёх случаях победу одержала команда Марцела Лички. Но каждый раз Махачкала здорово сопротивлялась. С учётом проблем москвичей в обороне в матче с «Ростовом», у дагестанцев есть шансы зацепиться за результат. Плюс команда Лички надолго потеряла Константина Тюкавина из-за разрыва «крестов».

И всё же московское «Динамо» остаётся большим фаворитом. Если не побеждать дома Махачкалу, то о какой борьбе за золото можно говорить? Ждём, как Личка исправит проблемы в обороне. И как заменит Тюкавина в атаке.

Интрига не только этой встречи, а всей весенней части РПЛ: когда же Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола? Форвард «Акрона» забил «Пари НН» 233-й мяч в карьере и сравнялся с Александром Кержаковым. А в матче с «Крыльями» Артём уже может стать абсолютным рекордсменом.

Важно и турнирное положение команд. Оба клуба из Самарской области ещё не обеспечили себе спокойную жизнь. «Акрон» опережает зону стыков на четыре очка, «Крылья» — всего на одно. При таких раскладах победа над прямым конкурентам становится вдвойне важной.

Завершится 20-й тур в Казани. «Спартак» одержал семь побед подряд в РПЛ и сравнялся по очкам с «Зенитом» и «Краснодаром». Деян Станкович ведёт команду к золоту. Каждый следующий матч будет для «Спартака» мини-финалом. «Рубин» находится в середине таблицы (восьмое место) и вряд ли сильно изменит позицию по итогам сезона. Но это не значит, что у казанцев нет амбиций. Остановить победный ход «Спартака» — чем не мотивация? Тем более дома.

Однако москвичи одолели «Рубин» Рахимова в последних трёх встречах. Да и перед очной игрой с «Зенитом» желательно не терять очки. Посмотрим, сможет ли «Спартак» продлить победную серию до восьми матчей.