Усиление «Краснодара», о котором многие не догадывались. Что за молодёжь клуб заявил в РПЛ

«Краснодар» борется за чемпионство, а на скамейке запасных у лидера РПЛ сидят Данил Ладоха, Богдан Мацола, Кирилл Ларионов и Марат Кулаев. Что это на ноунеймы, спросите вы? Молодёжь клуба Сергея Галицкого попала в заявку на матч 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» и, видимо, будет включаться в обойму первой команды до завершения потенциально «золотого» сезона. Это следствие отказа «Краснодара» от покупки новичков в зимнее окно и ухода некоторых игроков запаса. Прежде всего пострадала линия обороны, где осталось всего шесть опытных защитников. Интересно, что на сборах в январе-феврале главный тренер Мурад Мусаев наигрывал ещё более юного, 17-летнего Артёма Хмарина. В общем, есть повод познакомиться с молодыми футболистами, которые должны помочь «быкам» в битве за золото.

Данил Ладоха, 19 лет

Данил Ладоха Фото: fckrasnodar.ru

Голкипер Ладоха – уроженец Брянска. Футболом начал заниматься в пятилетнем возрасте, причём сначала бегал в атаке. Потом встал в ворота и со временем обратил на себя внимание скаутов академий «Краснодара» и «Чертаново». Данил с родителями сделал выбор в пользу краснодарской. Кстати, Ладоха из спортивный семьи: его отец тоже занимался футболом, а мать – волейболом.

Голкипер прошёл через все юношеские сборные России – от U15 до U19. В 2021-м сыграл «на ноль» в трёх товарищеских встречах за команду U15 с Северной Македонией, Литвой и Боснией и Герцеговиной. В том же году поучаствовал в матче команды U16 с Испанией. Наши проиграли со счётом 0:3, а первый гол Ладохе забил Ламин Ямаль. В 2023-м юношеская сборная России на Кубке БРИКС в Бразилии вышла в финал благодаря тому, что Данил… забил решающий 11-метровый в серии пенальти с «Сантосом».

На зимних сборах Ладоха тренировался с основой «Краснодара», попадал в заявку на товарищеские матчи, но на поле не выходил. Конкуренты пока поопытнее – Станислав Агкацев и Юрий Дюпин. С «Крыльями Советов» Данил впервые был включён в заявку на матч РПЛ. На профессиональном уровне он ещё не играл – выступал за краснодарские команды только в ЮФЛ и МФЛ.

Богдан Мацола, 18 лет

Богдан Мацола Фото: fckrasnodar.ru

Центральный защитник Мацола – ещё один россиянин с нигерийскими корнями. В этом списке, например, экс-форвард «Краснодара» Герман Онугха, Брайн Идову и Адесойе Ойеволе. Богдан Угочукович родом из Краснодара. Высокий (187 см), крепкий, перспективный. Его выбор сборной – Россия. Мацола выступал за национальные команды U17 и U18.

В 2022 году на первенстве страны среди юношей «Краснодар» с Мацолой и Ладохой дошёл до финала, где уступил московскому «Динамо» (0:1). Богдана признали лучшим защитником турнира, а Данила – сильнейшим голкипером.

«Моя награда сейчас не имеет значения. Да, мне приятно её получить, но было бы намного лучше, если бы вместо этого мы обыграли «Динамо» в финале и подняли над головой кубок. Слов особо нет», – сокрушался Мацола, давая интервью для «Сибинформбюро».

Для Мацолы попадание в заявку на матч с «Крыльями Советов» тоже стало первым в РПЛ. Но он уже попробовал на вкус взрослый футбол – провёл четыре матча за фарм-клуб «Краснодара» во Второй лиге.

Кирилл Ларионов, 18 лет

Кирилл Ларионов Фото: fckrasnodar.ru

Левый защитник Ларионов – из Кирова. Достаточно высокий для флангового игрока (187 см) и может сыграть фактически на любой позиции в обороне. Кирилл был кандидатом в сборную России U17, выступал за национальную команду U18. В 2023 году принял участие в товарищеских матчах с Узбекистаном (2:4), Сенегалом (0:0) и Панамой (0:0).

На первом зимнем сборе Мурад Мусаев активно задействовал Ларионова. Дал сыграть молодому защитнику по тайму в спаррингах с китайским «Чэнду Жунчэн» и «Спартаком», выпустил на полчаса во встрече с московским «Динамо». А с «Крыльями Советов» Кирилл впервые попал в заявку в РПЛ.

У Ларионова также есть небольшой опыт в профессиональном футболе. В прошлом году он провёл три игры за фарм-клуб «Краснодара» во Второй лиге и даже заработал прямую красную карточку с дзержинским «Химиком» – за «физическое воздействие на арбитра». Краснодарцы были недовольны судейством, а Кирилл толкнул рефери в грудь после финального свистка. Нехорошо.

Марат Кулаев, 18 лет

Марат Кулаев Фото: fckrasnodar.ru

18-летний фланговый защитник Кулаев приехал в академию «Краснодара» из Владикавказа. До 2020-го Марат тренировался в местном футбольном клубе «Барс». Потом два года был в ДЮСШ «Алания».

В 2023-м Кулаев выиграл с командой академии «Краснодара» ЮФЛ-2. А в прошлом году стал чемпионом в составе краснодарцев и в ЮФЛ-1. Марат принял участие в 32 матчах, забил один мяч и сделал шесть голевых передач.

За российские сборные Кулаев пока не выступает. Матчей на профессиональном уровне у защитника тоже ещё нет. Попадание в заявку на игру с «Крыльями Советов», как и у других молодых футболистов «Краснодара», стало первым для Марата. Видимо, в его случае это в какой-то мере аванс от Мусаева.

Артём Хмарин, 17 лет

Артём Хмарин Фото: fckrasnodar.ru

17-летний левый защитник Хмарин не был в заявке во встрече с «Крыльями Советов», но участвовал во всех спаррингах «Краснодара» на зимних сборах. Сыграл по тайму против «Чэнду Жунчэн» и «Спартака», полчаса против московских динамовцев, четверть часа или чуть меньше – против «Астаны», ЦСКА и того же «Динамо».

Более того, у Артёма есть уже два официальных матча за первую команду «Краснодара». На групповом этапе нынешнего розыгрыша Кубка России он выходил на замену с «Ахматом» и «Пари НН» – получил в общей сумме около 90 минут. Стал самым юным дебютантом основы из воспитанников «быков» за всю историю. Это свидетельствует о том, что Мусаев действительно верит в Хмарина.

Артём выступал за сборные России от U16 до U18. В 2022-м даже забил гол за национальную команду в ворота Кыргызстана. А в прошлом году отметился голевым пасом в игре за 18-летних с Египтом.