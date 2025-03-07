«Краснодар» оторвётся от «Зенита», а «Локо» подтянется к топ-3? 20-й тур РПЛ! LIVE

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Сегодня, 7 марта, состоятся два матча 20-го тура РПЛ. Сначала «Пари НН» примет «Краснодар», а затем «Ахмат» приедет в гости к «Локомотиву».
Воспитанник «Краснодара» Александр Кокшаров огненно начал в нижегородской аренде – оформил 1+1 с «Акроном». Теперь интересно, сможет ли «русский Холанд» огорчить родной клуб. Отличная возможность показать, что зря Мурад Мусаев не давал молодому россиянину много шансов. Однако надо понимать, что выиграть конкуренцию у Джона Кордобы – одного из лучших футболистов лиги – это ещё надо постараться. Неужели нас ждёт соревнование двух краснодарских форвардов?
В последних четырёх встречах «Локомотив» неизменно обыгрывает «Ахмат». Команды сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и фаворит тут, конечно же, железнодорожники. Правда, нужно помнить, что грозненцы-то в своем первом матче после возобновления РПЛ победили – взяли три очка с «Акроном». А вот «Локо» лишь в концовке отыгрался с махачкалинским «Динамо» (1:1).
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