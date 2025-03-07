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Пари Нижний Новгород — Краснодар, прямая онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ, где смотреть, 7 марта 2025

«Краснодар» оторвётся от «Зенита», а «Локо» подтянется к топ-3? 20-й тур РПЛ! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
20-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 7 марта, состоятся два матча 20-го тура РПЛ. Сначала «Пари НН» примет «Краснодар», а затем «Ахмат» приедет в гости к «Локомотиву».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Воспитанник «Краснодара» Александр Кокшаров огненно начал в нижегородской аренде – оформил 1+1 с «Акроном». Теперь интересно, сможет ли «русский Холанд» огорчить родной клуб. Отличная возможность показать, что зря Мурад Мусаев не давал молодому россиянину много шансов. Однако надо понимать, что выиграть конкуренцию у Джона Кордобы – одного из лучших футболистов лиги – это ещё надо постараться. Неужели нас ждёт соревнование двух краснодарских форвардов?

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних четырёх встречах «Локомотив» неизменно обыгрывает «Ахмат». Команды сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и фаворит тут, конечно же, железнодорожники. Правда, нужно помнить, что грозненцы-то в своем первом матче после возобновления РПЛ победили – взяли три очка с «Акроном». А вот «Локо» лишь в концовке отыгрался с махачкалинским «Динамо» (1:1).

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