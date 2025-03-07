Гонки за золото в Испании и Италии, а также топ-матч в АПЛ. Главные игры уикенда

До конца сезона в европейских лигах остаётся меньше трёх месяцев. Гонка за трофеи выходит на финишную прямую. А в МЛС регулярный чемпионат, наоборот, разгоняется. Море качественного футбола для болельщиков! Предлагаем вам сформировать рейтинг интереса на предстоящие выходные. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: суббота, 8 марта, 15:30 мск
Интрига: «Манчестер Сити» обойдёт «Ноттингем Форест» в таблице?
«Ноттингем Форест» – главная сенсация сезона в АПЛ. После 27 туров команда занимает третье место и серьёзно претендует на попадание в Лигу чемпионов. Но уже после следующего матча есть вариант вывалиться даже из топ-4. В гости к «Ноттингем Форест» приедет «Манчестер Сити», отстающий от ближайшего соперника всего на одно очко. Недалеко от «лесников» и «Челси» (в двух очках). Так что следующий матч станет для команды Нуну Эшпириту Санту определяющим: либо клуб приблизится к ЛЧ, либо серьёзно усложнит себе жизнь в борьбе за место в топ-5.
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: воскресенье, 9 марта, 19:30 мск
Интрига: «Арсенал» сделает ещё один подарок «Ливерпулю»?
«Арсенал» уже на 13 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля» (при матче в запасе). Только чудо поможет лондонцам стать чемпионами Англии. Но это не значит, что надо сдаваться и не показывать максимум. Тем более в этом туре «Арсенал» ждёт принципиальный матч с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы проводят худший в XXI веке сезон, занимая 14-е место после 27 туров. Задача на конец сезона – финишировать как можно выше. Да и в АПЛ «МЮ» не побеждал «Арсенал» с сентября 2022-го. Но именно лондонцы остаются фаворитами предстоящего матча, даже с учётом кадровых проблем. Подарков для «Ливерпуля» не планируется.
«Хетафе» — «Атлетико»: воскресенье, 9 марта, 16:00 мск
Интрига: мини-версия «Атлетико» создаст проблемы мадридцам?
«Хетафе» занимает 14-е место в чемпионате Испании. Но команду Хосе Бордаласа боятся все. Почему? Всё дело в игровом стиле: против «Хетафе» невероятно тяжело играть. Команда не даёт ни сантиметра пространства на своей половине и «душит» соперника на протяжении всего матча. Не напоминает «Атлетико» Симеоне? Именно против мадридцев в этом туре и сыграет «Хетафе». «Атлетико» необходима победа, чтобы не отстать от «Барселоны». А «Хетафе» ещё не гарантировал себе прописку в Примере на следующий сезон. Ох что будет! Хотя в феврале «Атлетико» разгромил соперника в Кубке (5:0). Но теперь встреча пройдёт на поле «Хетафе».
«Ювентус» — «Аталанта»: воскресенье, 9 марта, 22:45 мск
Интрига: «Ювентус» реально включится в борьбу за титул?
«Ювентус» выдал серию из пяти побед в чемпионате Италии. И за 11 туров до финиша туринцы всего на шесть очков отстают от лидирующего «Интера»! Почему бы не включиться в борьбу за золото? В этом туре «Юве» примет дома «Аталанту». Бергамаски опережают команду Тьяго Мотты на три очка. Так что победа позволит «Ювентусу» добраться до топ-3. Впрочем, неудачный исход наверняка разобьёт хрупкие надежды на скудетто. Да и сама «Аталанта» бьётся за чемпионство, поэтому проигрывать не настроена. Важнейший матч для обеих команд!
«Барселона» — «Осасуна»: суббота, 8 марта, 23:00 мск
Интрига: «Барселона» закрепится на первом месте в Примере?
Ещё месяц назад «Барса» была в роли догоняющей в чемпионате Испании. А теперь команда Ханс-Дитера Флика опережает и «Атлетико» (на одно очко), и «Реал» (на три). Судьба золота в Примере теперь в руках каталонцев. В последних шести матчах чемпионата «Барселона» неизменно побеждала. Маловероятно, что команда оступится дома с «Осасуной». Или нет? В первом круге памплонцы дома обыграли сине-гранатовых (4:2). Может, и сейчас будет сенсация?
«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: воскресенье, 9 марта, 3:30 мск
Интрига: совершит ли Алексей Миранчук первое голевое действие в сезоне?
В МЛС стартовал новый регулярный сезон. «Атланта» входит в топ претендентов на победу, но уже во втором матче проиграла в гостях «Шарлотт» (0:2). А один из лидеров — россиянин Алексей Миранчук — пока «молчит». Возможно, он копил голевые действия на «Нью-Йорк Ред Буллз»? В прошлом сезоне команда Сандро Шварца дошла до финала плей-офф, где уступила «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:2). Так что «Атланте» предстоит тяжёлая игра. Но тем весомее будет, если Миранчук выдаст классный футбол.
«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: воскресенье, 9 марта, 18:15 мск
Интрига: «Реал» начнёт стабильно побеждать?
В последних пяти матчах Примеры мадридский «Реал» одержал всего одну победу. Из-за этого команда скатилась с первого на третье место. Теперь нужно догонять «Барселону» (на три очка впереди) и «Атлетико» (на одно). Есть ещё 12 матчей, так что время для того, чтобы вернуться на первую строчку, есть. Хотя в этом туре «Реал» ждёт непростой матч с «Райо Вальекано». Команда Иньиго Переса занимает восьмое место и бьётся за попадание в еврокубки. Да и в первом круге «Реал» потерял очки с соперником (3:3). Но мадридцам пора побеждать!
«Брага» — «Порту»: суббота, 8 марта, 23:30 мск
Интрига: «Порту» включится в гонку за золото?
«Порту» после 24 туров чемпионата Португалии отстаёт от своих главных конкурентов – «Спортинга» и «Бенфики». В случае поражения в следующем матче с «Брагой» команда Мартина Ансельми рискует выбыть из гонки за золото. И при таком раскладе «Порту» опустится на четвёртое место, пропустив вперёд как раз «Брагу». Вы вообще помните, когда команда финишировала вне топ-3 в Португалии? Пока что такие перспективы вполне реалистичны.
«Ренн» — «ПСЖ»: суббота, 8 марта, 19:00 мск
Интрига: выйдет ли на поле Сафонов?
Мало кто сомневается, что «ПСЖ» снова станет чемпионом Франции. Поэтому клуб завершает сезон в эконом-режиме. Тем более в следующий вторник, 11 марта, парижанам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (первая встреча – 0:1). Наверняка тренер парижан Луис Энрике выпустит смешанный состав на игру с «Ренном». Велика вероятность, что с первых минут на поле окажется Матвей Сафонов. Ждём россиянина в старте и надеемся на «сухую» игру!
«Наполи» — «Фиорентина»: воскресенье, 9 марта, 17:00 мск
Интрига: «Наполи» прервёт безвыигрышную серию?
Что случилось с «Наполи»? Вопрос, на который ответ ищет в том числе и Антонио Конте. Неаполитанцы не побеждают в пяти турах Серии А подряд. Повезло, что команда сумела сравнять счёт в концовке последнего матча — с «Интером» (1:1). Иначе главный конкурент в борьбе за золото оторвался бы уже на четыре очка. В этом туре «Наполи» принимает дома «Фиорентину». Непростой соперник, бьющийся за место в топ-5. Но если неаполитанцы планируют цепляться за титул, нужно прерывать плохую серию и начинать штамповать победы.
«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: суббота, 8 марта, 18:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» разберётся с аутсайдером и станет ещё ближе к золоту?
Верите, что «Ливерпуль» упустит золото АПЛ в нынешнем сезоне? Вряд ли, ведь история выглядит решённой. Вопрос только в сроках, когда команда Арне Слота оформит чемпионство. Сделать ещё один шаг к титулу мерсисайдцы могут в матче с «Саутгемптоном». После 27 туров у команды Ивана Юрича жалкие девять очков и 20-е место. «Святые» на 99,9% попрощаются с АПЛ в мае. Возможно, напоследок получится чуть испортить жизнь «Ливерпулю»?
«Интер» — «Монца»: суббота, 8 марта, 22:45 мск
Интрига: «Интер» закрепится на первом месте?
Если бы «Интер» не потерял очки в последних турах (всего две победы в шести матчах), то уже серьёзно оторвался бы от «Наполи». Реальность же такова, что миланцы опережают конкурента всего на одно очко. Однако именно «Интер» занимает первое место – следовательно, решает судьбу трофея. Соперников уровня «Монцы» команда Симоне Индзаги побеждать обязана. Тем более оппонент по предстоящему матчу занимает последнее, 20-е место. Да и в последних семи турах «Монца» набрала всего одно очко.