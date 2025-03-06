«МЮ» был близок к еврокубковой победе! А потом команду подставил её лучший футболист

«Реал Сосьедад» вырвал ничью. А ведь англичане и вовсе были в шаге от поражения.

«Манчестер Юнайтед» проваливает сезон в АПЛ, занимая 14-е место после 27 туров. Из национальных кубков команда также вылетела. Так что Лига Европы – последний шанс на трофей. Но манкунианцам в 1/8 финала достался тяжелейший соперник – «Реал Сосьедад». Первый матч команд состоялся в Испании. И он принёс «МЮ» немного положительных эмоций.

У Рубена Аморима не было большого манёвра в плане состава. Большая группа футболистов пропускала встречу с «Сосьедадом» по разным причинам, связанным с травмами. Поэтому тренер басков Иманол Альгуасиль вряд ли удивился составу гостей. Кстати, Арсен Захарян также пропустил матч из-за очередной травмы (бедра)… Когда уже болячки отстанут от российского полузащитника?

Возможно, именно предсказуемость «МЮ» и повлияла на ход первого тайма. Он получился ну очень скучным. «Реал Сосьедад» чаще владел мячом (61% на 39%), но никакой выгоды не извлекал. «МЮ» тоже действовал не слишком активно. Хотя в концовке тайма англичане создали лучший хайлайт. На 37-й минуте Бруну Фернандеш пробил после прострела от Диогу Дало. Однако мяч на себя принял полузащитник басков Игор Субельдия. Но атака «МЮ» продолжилась, а завершил её неточным ударом Джошуа Зиркзее.

Матч «Реал» Сосьедад — «Манчестер Юнайтед» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

И всё. Интереснее всего в первом тайме было слушать заряды болельщиков на трибунах «Реале Арены». И если от «МЮ» ожидался не самый яркий футбол, то хозяева расстроили. «Сосьедад» в последнем домашнем матче Лиги Европы с «Мидтьюлланом» забил пять мячей. Конечно, хотелось атакующего футбола и сейчас.

К большому счастью, во втором тайме команды проснулись. Первыми в кондиции пришли гости: «МЮ» здорово начал вторые 45 минут, рисовал комбинации и искал голевой момент. И нашёл его. Англичане поймали «Реал» на контратаке, Гарначо здорово подключился и покатил мяч на Зиркзее. Джошуа набежал и примерно с границы штрафной сильно пробил низом. Удар получился не самым сложным (прямо по центру), однако голкипер басков Алекс Ремиро сыграл неудачно – 1:0 в пользу «МЮ».

Пропущенный мяч не очень повлиял на «Сосьедад». Ответить на классные 15 минут от гостей у басков не получалось. Но в эпоху VAR шанс может прийти из ниоткуда. И команде Альгуасиля помогла бригада видеоассистентов. Она разглядела игру рукой у лидера гостей Бруну Фернандеша – в собственной штрафной после углового «Сосьедада». Судья Иван Кружляк сбегал к монитору, быстро посмотрел эпизод и уверенно указал на «точку». Микель Оярсабаль без нервов реализовал пенальти и сравнял счёт. Не самый логичный гол «Сосьедада».

Микель Оярсабаль, «Реал Сосьедад» Фото: Cesar Ortiz/Soccrates/Getty Images

Сложилось ощущение, что ничья устраивает «МЮ». Команда чаще владела мячом при счёте 1:1, но не форсировала атаки. Зато «Сосьедад» наконец-то пришёл в себя и начал создавать. Первый тревожный звонок – классный дальний удар Брайса Мендеса. А на 84-й минуте для «МЮ» прозвучала оглушительная сирена. Шеральдо Бекер вырезал классный пас в штрафную, где мяч получил Орри Оускарссон. Однако исландец сыграл отвратительно и пробил мимо ворот в ситуации, когда проще было попасть в створ.

Счёт в итоге так и не изменился. Результат, скорее устраивающий «МЮ». Через неделю команды сыграют на «Олд Траффорд». Но у «Сосьедада» всё равно остаются неплохие шансы на выход в четвертьфинал. «Манчестер Юнайтед» уже приучил болельщиков к неприятным «сюрпризам».