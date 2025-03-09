5 самых успешных новичков РПЛ XXI века. Насколько «Акрон» далёк от лучших примеров?

«Акрон» в первом весеннем туре уступил в гостях «Пари НН». И всё равно остался девятым, что для новичка лиги — шикарный промежуточный результат. Ничья с «Крыльями» в воскресном дерби Самарской области также позволит сохранить место.

А часто ли выходцы из Первой лиги забираются выше по итогам всего сезона? В XXI веке таких случаев набралось 12. Восьмое место занимали «Сокол»-2001, «Кубань»-2011/2012, «Мордовия»-2014/2015, «Динамо»-2017/2018, «Химки»-2020/2021, «Крылья»-2021/2022 и «Рубин»-2023/2024. Остальные случаи рассмотрим подробнее.

Учтены случаи, когда команда проводила сезон в РПЛ, поднявшись туда из низшего дивизиона. Сезон в элите мог быть для клуба и дебютным как сейчас у «Акрона» и просто очередным после возвращения. Главное – это сезон после повышения в классе.

«Рубин» — бронза в сезоне-2003

ФК «Рубин», 2003 год (матч с ЦСКА) Фото: РИА Новости

Главный тренер — Курбан Бердыев

Лидеры: Рони (29 матчей, 11 голов), Иржи Новотны (29 матчей, 6 голов), Денис Бояринцев (28 матчей, 7 голов), Андрес Скотти (27 матчей, 4 гола), Михаил Синёв (27 матчей), Сергей Козко (24 матча, 21 пропущенный гол), Макбет Сибайя (24 матча, 1 гол)

Статистика: 15 побед, 8 ничьих, 7 поражений

Мы могли бы начать рассказ с «Анжи», который стал четвёртым в 2000-м. Но формально это XX век, так что стартуем с «Рубина». Капитан казанцев Сергей Харламов перед стартом чемпионата прогнозировал команде 10-е место. Результат превзошёл все ожидания: с середины июня по конец августа рубиновые выдали мощную серию с семью победами и тремя ничьими, а в последнем туре автогол Дениса Евсикова на 90+4-й минуте позволил победить ЦСКА и драматично не пустить на третье место «Локомотив».

Помимо бетонной обороны, главная фишка того «Рубина» — суровая негостеприимность: обыграть его в Казани смог только «Зенит». Даже ходили слухи, якобы перед матчами на стадионе «Центральный» чужую раздевалку посещал шаман и разбрасывал там дохлых крыс. Как раз петербуржцы боролись с этим церковными свечами и святой водой. Если порча действительно существовала, снять её получилось.

«Шинник» — седьмое место в сезоне-2002

ФК «Шинник», 2002 год Фото: РИА Новости

Главный тренер — Александр Побегалов

Лидеры: Дмитрий Хомуха (29 матчей, 5 голов), Сергей Гришин (28 матчей, 4 гола), Алексей Герасименко (27 матчей, 4 гола), Денис Клюев (27 матчей, 2 гола), Александр Кульчий (27 матчей, 1 гол), Рахматулло Фузайлов (27 матчей, 2 гола), Дмитрий Васильев (26 матчей, 3 гола)

Статистика: 13 побед, 8 ничьих, 9 поражений

Побегалов тренирует «Шинник» и сейчас. Но нынешние успехи клуба с достижениями периода конца 90-х и начала нулевых, конечно, не сравнить. В 1997-м ярославцы вообще стали четвёртыми в чемпионате России, и тоже вслед за повышением в классе. А в 1998-м — обыгрывали «Валенсию» под тропическим ливнем в Кубке Интертото (1:0). Да, ранее уступив ей 1:4, но факт всё равно приятный.

В 2002-м же ярославцы, вновь выбравшись из Первой лиги, всего на три очка отстали от четвёртого «Торпедо». Дважды побеждали «Динамо», забивали шесть безответных мячей «Анжи». Да и следующие три сезона провели крайне достойно: были пятыми, шестыми и девятыми. Но потом с 16-го места рухнули обратно, за последующие годы лишь раз сыграв в элите.

«Луч-Энергия» — седьмое место в сезоне-2006

ФК «Луч-Энергия», 2006 год (матч ЦСКА) Фото: РИА Новости

Главный тренер — Сергей Павлов

Лидеры: Беслан Аджинджал (29 матчей, 4+1), Александр Шешуков (28 матчей, 1+1), Дмитрий Семочко (27 матчей, 1+2), Дмитрий Смирнов (26 матчей, 4+2), Александр Черкес (26 матчей), Руслан Аджинджал (25 матчей, 2+6), Георгий Базаев (21 матч, 4+3), Алексей Иванов (17 матчей, 5+1)

Статистика: 12 побед, 5 ничьих, 13 поражений

Представители клубов РПЛ явно выдохнули, когда приморцы в 2008-м вылетели — дальние перелёты во Владивосток остались в прошлом. В 2006-м о таком можно было только мечтать: «Луч» ярко ворвался в Премьер-Лигу и генерировал футбольные мемы, когда такого понятия ещё не было. Например, восьмимесячный бан за употребление марихуаны получил Александр Тихоновецкий — фраза «Тихоновецкий забил» стала крылатой. Ещё в команде играли два Дмитрия Смирнова, поэтому к ним уважительно обращались, добавляя отчество — Николаевич и Александрович.

Что касается результатов, первые пять туров «Луч» провёл ужасно и с двумя очками застолбил предпоследнюю строчку. Но затем заискрил и за счёт постоянных домашних побед (например, над «Спартаком») к 28-му туру вообще ворвался в топ-5. Остаться там помешал разгром от ЦСКА (0:4). В 2020-м самобытный клуб лишился профессиональной лицензии и остался только в воспоминаниях.

«Оренбург» — седьмое место в сезоне-2018/2019

ФК «Оренбург», сезон-2018/2019 (матч с «Ростовом») Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Главный тренер — Владимир Федотов

Лидеры: Алексей Сутормин (29 матчей, 8+1), Сергей Терехов (28 матчей, 3+2), Даниэль Мишкич (27 матчей, 1+2), Вадим Афонин (26 матчей, 1+1), Денис Попович (24 матча, 2+4), Силвие Бегич (23 матча, 2+2), Джордже Деспотович (23 матча, 4+1), Адесойе Ойеволе (22 матча, 3+2)

Статистика: 12 побед, 7 ничьих, 11 поражений

Тот сезон «Оренбург», как и нынешний, начал встречей со «Спартаком». В 2018-м — уступил и в итоге занял высокое седьмое место. В 2024-м — победил и плетётся 16-м с малыми шансами на спасение, больше не набирая за раз три очка. Стоит задуматься. Если серьёзно, Владимир Федотов собрал действительно достойную команду, для которой не было авторитетов.

Да, уступали аутсайдерам «Анжи» и «Енисею», однако при этом обыгрывали тот же «Спартак», а ещё «Локомотив» и ЦСКА, громили «Ростов» и «Крылья». Именно тогда Алексей Сутормин провёл шикарный сезон, после чего случилась одна из самых странных трансферных историй РПЛ: с неделей в Казани и переездом в Петербург. Следующий, коронавирусный чемпионат «Оренбург» уже без Федотова, который ушёл в «Сочи», закончил на последней строчке.

«Оренбург» — седьмое место в сезоне-2022/2023

ФК «Оренбург», сезон-2022/2023 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» (матч со «Спартаком»)

Главный тренер — Марцел Личка

Лидеры: Лукас Вера (27 матчей, 2+6), Химми Марин (25 матчей, 7+3), Александр Эктов (25 матчей, 3+2), Ренато Гойкович (24 матча, 1+3), Тимур Аюпов (23 матча, 4 гола), Дмитрий Воробьёв (22 матча, 8+1), Брайан Мансилья (22 матча, 4+6), Габриэль Флорентин (20 матчей, 3+2), Владимир Сычевой/Писарский (15 матчей, 14+1)

Статистика: 14 побед, 4 ничьих, 12 поражений

Если при Федотове «Оренбург» удивлял грамотной обороной, при Марцеле Личке — уже безбашенной атакой с уймой классных латиноамериканцев. Клуб должен был подняться в РПЛ ещё годом ранее, но его туда не пустили из-за несоответствующего стадиона. Пришлось провести дополнительный сезон в Первой лиге и накопить силы, чтобы затем очаровать в элите.

Оренбуржцы частенько разгромно проигрывали — особенно запомнились 0:8 от «Зенита». Но и сами неслись вперёд даже с перевесом в счёте — болельщики «Краснодара» (1:5) подтвердят. А как великолепно ворвался в РПЛ Владимир тогда ещё Сычевой (позже стал Писарским) с 14 голами в 15 матчах! Жаль, с переходом в «Крылья» его магия растворилась.