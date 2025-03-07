«Не видел, чтобы в Испании и Италии работали, как в России». Самый статусный легионер РПЛ

Прямо сейчас в РПЛ нет игрока заслуженнее, чем Миралем Пьянич, если смотреть на трофеи и карьеру. Полузащитник ЦСКА брал титулы в лучших клубах мира и играл и с Месси, и с Роналду. При этом пока игру Пьянича за ЦСКА нельзя назвать яркой – полузащитника нередко критикуют. Мы обсудили с Миралемом и это, и его адаптацию в команде, уровень РПЛ и несколько личных вопросов.

Миралем Пьянич Фото: РИА Новости

«Был удивлён разнообразию русского мата»

— В октябре ты сказал, что тебе хватит пять месяцев, чтобы выучить русский язык. Прошло почти четыре. Как успехи?

— Я пытаюсь. Понимаю уже гораздо больше. Ваш язык похож на балканские – некоторые слова понимаю сразу. Мне нужно ещё чуть-чуть времени, но я продвигаюсь. В команде стараюсь разговаривать на русском языке.

— Русский мат уже выучил?

— Конечно! На поле только это и слышно (смеётся). Я был удивлён, насколько русский мат разнообразен, но его наличие – это нормально. Во Франции, Италии на поле во время игр всё то же самое.

Я хочу выучить русский язык, чтобы добавить его в копилку к тем языкам, которые уже знаю. А их в сумме семь.

— Как ты держишь в голове все эти языки? Для меня это немыслимо.

— Для меня тоже, я не знаю как, ха-ха. Мне просто это даётся, комфортно на любом — испанский, английский, французский, итальянский, немецкий, боснийский и так далее. Просто есть такая способность. Для меня это важно. Ни в одной точке мира у меня никогда не было проблем с тем, чтобы найти общий язык с людьми!

— Марко Николич говорил, что настоящего Пьянича мы увидим весной. Ты чувствуешь, что набрал форму?

— Я приехал в ЦСКА в конце сентября, до этого было четыре месяца каникул. У меня не было интенсивных тренировок с командой – пришлось заново адаптироваться, и я пытался сделать это как можно быстрее. Хорошо, что обошлось без травм, потому что я довольно долго был вне игры. Но внимательно следил за своим телом. Мне нужно было поймать игровой ритм. Поэтому зимняя предсезонка была очень важна. Сейчас чувствую себя в форме.

Миралем Пьянич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Схема команды изменилась, ты играешь «десятку». Как описал бы эти изменения?

— Мы постоянно общаемся с Марко на этот счёт. Моя позиция подразумевает свободу, как и у всех остальных. Нам разрешено постоянно меняться позициями в зависимости от ситуации на поле, чтобы заполнять все позиции в центре. Я начинаю «десяткой», но эпизодически могу быть и «шестёркой». Марко требует, чтобы я постоянно был с мячом.

— Ты работал со многими тренерами. Что скажешь про Николича?

— Николич — отличный тренер, прекрасно ладит с игроками. Нравится, как управляет командой. Он проделывает хорошую работу. В футболе иногда не дают времени тренеру, однако у Марко хорошие идеи, видение футбола. Летом у него не было времени, чтобы построить тот ЦСКА, который он хочет, чтобы поменять схему. Да, в первой части сезона мы могли набрать больше очков, но Марко прекрасно готовит нас к соперникам. У нас молодая команда, у ЦСКА прекрасное будущее. Некоторым игрокам не хватает опыта, но это придёт. Вторая часть сезона будет лучше.

— Как бы ты описал стиль Николича?

— Быстрый футбол через контроль игры. Мы хотим прессинговать и при этом играть вертикально.

«Не видел, чтобы в Испании и Италии игроки работали так много, как в России»

— Как опишешь свою игру осенью? Многие экс-футболисты в России критиковали твой стиль игры.

— Не знаю, кто там что говорит. Я и язык пока не выучил, и не в курсе, где найти эти комментарии. Мой футбол никогда не был про то, что я буду много забивать. Да, у меня нет хет-триков, но я делаю игру других лучше. Осенью был не в лучшей форме – у меня не было предсезонки. Тогда пытался помогать своим опытом. Да, в течение одного месяца мы страдали по результатам, но в целом я доволен тем, как играл и как адаптировался. Сейчас чувствую себя отлично.

— Что было самое тяжелое в адаптации?

— Всегда нужно пять-шесть месяцев. В «Барселоне», да и в Италии, было то же самое. Россия ничем не отличается. Но люди в ЦСКА прекрасные, они мне очень помогают. И Москва — потрясающий город, а партнёры по команде — супер. Так что у меня есть всё, чтобы просто играть в футбол. Я счастлив в России.

— Что тебя удивило в команде?

— Все очень хорошо технически оснащены. Все футболисты — трудоголики, невероятно отдаются на тренировках. Российский менталитет мне пришёлся по духу, я был удивлён, как много работают игроки на тренировках. Не видел, чтобы в Испании и Италии футболисты тренировались и работали так много, как здесь. У футболистов ЦСКА большое будущее: они сильны, физически развиты.

Миралем Пьянич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Чего не хватает?

— Фантазии и креатива. Этого не хватает части российских игроков. Но очень важно, что у нас есть Игорь Акинфеев. Он привносит необходимый опыт. Карьера говорит за него. У нас с ним хорошие отношения, мы уважаем друг друга. Игорь сделал очень много для российского футбола, для сборной, для ЦСКА. Могу только подтвердить, что он прекрасный голкипер.

— Можешь сравнить его с Буффоном?

— Джиджи уникален, его вклад в историю футбола потрясающий. Но и он, и Игорь похожи своим менталитетом победителя.

— По поводу твоего опыта. Многие считают, что ты должен стать наставником для Матвея Кисляка, который играет на той же позиции. Что скажешь о нём?

— Да, конечно, я должен быть для него наставником. Кис — очень крутой игрок, хороший парень. У него правильный настрой. Осенью он уже вырос как футболист. Очень радостно видеть это. Матвей должен идти шаг за шагом, у него нет потолка. Он всесторонне развитый игрок, хорош на мяче. Иногда спешит с принятием решений, но это нормально в его возрасте. Кис учится, я здесь в том числе для того, чтобы ему помочь.

— Какие советы даёшь?

— Они больше тактические. На нашей позиции надо хорошо видеть, как передвигаются партнёры, быть тактически грамотным и умным. Через игры Кисляк будет прибавлять, он очень важный игрок для будущего ЦСКА.

— Каким нашёл уровень РПЛ?

— Хорошим, я был сильно удивлён в позитивном смысле. Есть шесть команд, которые постоянно борются за титул. Да, есть команды, которые тратят огромные деньги, что облегчает им задачу.

Не понимаю тех, кто ругает РПЛ. Слышал, что кто-то назвал уровень «дерьмом», но я не соглашусь. Мне, конечно, тяжело судить, что было раньше, однако, когда я приезжал сюда играть за «Рому» и «Ювентус» с ЦСКА и «Локомотивом» в Лиге чемпионов, матчи всегда были тяжёлыми. Может быть, кто-то сейчас сравнивает нынешний уровень с прошлым, но и сейчас тоже не всё плохо. Конечно, ситуация вокруг не помогает развитию: часть сильных легионеров уехала, а именно они повышают уровень лиги. Однако уровень хороший. Мне кажется, РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте среди европейских чемпионатов по уровню. Не думаю, что уровень РПЛ далёк от чемпионата Португалии, например.

— В чём видишь главные проблемы российского футбола? Если бы была возможность, что бы изменил?

— Повторюсь, хотел бы видеть больше смелости от российских игроков, больше фантазии. Стадионы в России фантастические. Да, дорога на матчи занимает много времени, но ничего. Наверное, мне повезло, что я пока не ездил на поездах. Надеюсь, как можно скорее всё разрешится, и все смогут путешествовать нормально.

По поводу того, что я ещё хотел бы улучшить – тренировочную базу ЦСКА. Знаю, что сейчас началось строительство новой базы, и это здорово. Она может быть лучше, нам это нужно. Я слышал, что у других российских клубов отличные базы, ЦСКА тоже должен к этому тянуться. Нынешняя база не выглядит новой, она старовата, хотя качество тренировочного поля — прекрасное. Так что глобально — не вижу большой разницы между Россией и другими странами.

— Ты сказал про стадионы, но посещаемость низкая, нет фанатов. Знаешь почему?

— Да, я слышал о главной причине. Сожалею, что всё так, потому что знаю, что российские ультрас сумасшедшие, они очень фанатичны. Я видел на матчах Кубка, какими они могут быть – это была фантастика. Надеюсь, они вернутся на остальные матчи как можно скорее.

— Какие испытываешь эмоции, когда видишь полупустой стадион?

— Я уже играл на пустых стадионах. Конечно, без фанатов футбол не то. Когда стадион полный, фанаты сходят с ума — это совсем другие эмоции. Они нужны нам, мы скучаем.

Фанаты ЦСКА Фото: pfc-cska.com

— Какой совет можешь дать молодому российскому поколению игроков, которые больнее всего ощущают отстранение от международных матчей?

— В первую очередь я надеюсь, что скоро всё закончится, что российские команды скоро допустят, а остальное вернётся в нормальность. Все хотят этого. А главный совет для российских игроков — не ставить себе потолка, мечтать по-большому. Россия — большая страна, у вас огромные возможности. Каждый российский игрок должен мечтать об игре в «Барселоне», «Сити», «Ливерпуле», «Баварии», «Реале». Никогда нельзя переставать мечтать.

— «Зенит» выиграл шесть титулов подряд. Это плохо для лиги, когда чемпион не меняется?

— Я был в «Ювентусе», когда мы выиграли девять титулов подряд. Это значит, что «Зенит» хорошо работает. Да, они тратят больше денег, но эти деньги в том числе приносят и победы. Они тратят эти деньги на игроков. В «Ювентусе» у нас было то же самое — мы становились лучше с каждым годом.

Миралем Пьянич, ФК «Ювентус»

— Твой контракт с ЦСКА истекает летом, но в нём есть опция продления. От чего зависит, будет ли активирована эта опция?

— Я не думаю об этом, не испытываю давления. Честно — очень рад быть здесь. По окончании сезона мы сядем, переговорим и найдём лучшее решение для всех. Думаю, есть вероятность, что завершу карьеру в ЦСКА. Хотя я люблю футбол, всё ещё хочу продолжать в него играть. Сейчас на 100% сконцентрирован на игре за клуб. Моя главная цель — выиграть титулы с ЦСКА.

«В России невероятно чистые города. Но холода повергают в шок»

— Несколько месяцев назад ты решил удалиться из социальных сетей. Почему? Из-за критики твоего приезда в Россию?

— Нет-нет, в этом 0% правды. Это были личные причины. Я чувствовал, что не хочу больше сидеть в социальных сетях. Возможно, когда-нибудь вернусь, но сейчас мне комфортно. Социальные сети забирали у меня слишком много времени. Я устал от этого. Да, это важно — быть с фанатами на связи, но я был бы рад вообще не иметь соцсетей, чтобы концентрироваться только на реальности.

— Но ты был расстроен, когда читал критику от разных людей по поводу твоего трансфера в ЦСКА?

— Мне всё равно. Приехать в Россию – мой выбор, лучший выбор для меня. И я им полностью доволен. Никто не может меня сломать. Я управляю своей карьерой единолично, ни с кем не советуюсь. Поэтому меня не волнует, что там и кто написал, кто что думает о России и так далее.

— Чем тебе так понравилась Москва?

— Прекрасный город. Здесь я вообще не ощущаю, что вокруг происходит что-то плохое, все живут нормальной и хорошей жизнью. Люди очень добрые, рестораны вкусные. Люблю взять кофе, погулять по Красной площади. Москва похожа на Дубай — всё работает 24/7, доставка в любой момент и так далее.

— Есть что-то, что удивило тебя в России?

— Чистота городов. Какая-то невероятная чистота. Большое количество памятников. Конечно, холода меня иногда повергают в шок. Но это нормально.

— Какими ты нашёл россиян?

— Наверное, отвечу банально, но в первое время русские кажутся холодными, а после знакомства они раскрываются. Добрые и весёлые люди. Надеюсь, приобрету здесь друзей и узнаю русских побольше.

— А что насчет тебя? Какой человек Миралем Пьянич?

— Моё главное желание — жить свободной жизнью, чтобы меня не отвлекали, не раздражали. Что мне не нравится, так это когда меня начинают везде фотографировать: в ресторанах и других местах. Но, с другой стороны, я понимаю фанатов. Когда был маленьким, тоже фанател от футболистов. Наверное, это часть работы. Но когда нахожусь с семьёй, не хочу, чтобы меня отвлекали. Ещё для меня важно, чтобы вокруг не было лжецов. Ненавижу лжецов.

— Чем занимаешься вне футбола?

— Инвестирую, покупаю много недвижимости. Начал этим заниматься в молодом возрасте, потому что мне повезло, что я начал много зарабатывать достаточно рано. Но быстро понял – ты никогда не знаешь, когда деньги закончатся. Поэтому решил вкладываться. Карьера может сложиться по-разному.

— Миралем Пьянич сейчас и Миралем Пьянич 10 лет назад — разные люди?

— Я очень горжусь тем, какой путь прошёл. У моих родителей не было ничего, мы выбрались из войны в Боснии, жили в маленьком Люксембурге. Но я сумел осуществить свои мечты, играть с лучшими футболистами мира. У меня фантастическая карьера.

Конечно, я повзрослел по сравнению с 2015-м, но не могу сказать, что изменился сильно. Хотя, конечно, время летит очень быстро. Сейчас я гораздо ближе к концу моей карьеры, чем к её началу. Как будто только вчера делал первые шаги в футболе, но этот период пролетел по щелчку пальца. Поэтому всегда говорю молодым игрокам наслаждаться моментом. Быть осторожными с тем, что делаешь вне поля. Век футболиста – короткий, никогда не знаешь, что может привести к плохим последствиям.