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Будё-Глимт — Олимпиакос — 3:0, обзор матча 1/8 финала Лиги Европы, голы, Хайкин, 6 марта 2025 года

Сенсация в Лиге Европы! Команда Хайкина разгромила обладателя еврокубка
Никита Паглазов
«Будё-Глимт» — «Олимпиакос» — 3:0
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А сам Никита сделал пять сейвов и не позволил «Олимпиакосу» забить.

Вот это «Будё-Глимт»! Норвежцы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы разгромили греческий «Олимпиакос» со счётом 3:0. Команда Хьетиля Кнутсена серьёзно приблизилась к историческому достижению – выходу в четвертьфинал ЛЕ. Отметим, что до сезона-2024/2025 «Будё-Глимт» ни разу не играл в основном этапе Лиги Европы.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Цолакис – 13'     2:0 Хёг – 45'     3:0 Хёг – 55'    

Старт разгрому «Олимпиакоса» положил свой же голкипер. На 13-й минуте мяч влетел в ворота после рикошета от Константиноса Цолакиса. Защитник норвежцев Йостейн Гундерсен классно пробил головой прямо в перекладину. И если бы не вратарь греков, гол мог и не состояться.

А закончился первый тайм вторым мячом «Будё-Глимт». На 45-й минуте Каспер Хёг завершил классную комбинацию норвежцев. Форвард не оставил шансов Цолакису и точно пробил после прострела от Оле-Дидрика Бломберга.

На 55-й минуте всё тот же Хёг оформил дубль и сделал счёт разгромным. Капитан «Будё-Глимт» отклеился ото всех в чужой штрафной и в касание замкнул передачу Фредрика Бьёркана. Защита «Олимпиакоса» в прошедшей встрече отдыхала.

Интересно, что «Будё-Глимт» одержал победу над действующим обладателем еврокубка. Весной 2024 года «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, в финале разобравшись с «Фиорентиной» (1:0, д. вр.).

Как встречу провёл Никита Хайкин?

У российского голкипера «Будё» была работа. За всю игру он совершил пять сейвов. А самый красивый момент с Хайкиным случился на 29-й минуте: сначала он оступился и упал во вратарской, а затем чуть ли не из положения лёжа отразил удар форварда «Олимпиакоса» Романа Яремчука.

С кем сыграет «Будё» в случае прохода в четвертьфинал

Ответный матч команд состоится в четверг, 13 марта, в Пиреях. Перед «Будё-Глимт» стоит одна задача – не уступить с разницей в три мяча. Выполнимо. А в случае прохода в 1/4 финала норвежцы сыграют с победителем пары «Виктория Пльзень» – «Лацио». В первом матче в Чехии римляне вырвали победу вдевятером на 90+8-й минуте (2:1).

В стыковых матчах «Будё-Глимт» устроил шоу с «любимым» клубом Валерия Карпина:
Главный еврокубковый триллер недели! Клуб Хайкина чудом спасся, а потом доломал «Твенте»
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